«Дзюба нужен нам, чтобы гарантировать Лигу чемпионов». Артём променяет «Зенит» на Европу?

Артём Дзюба как никогда близок к окончательному уходу из «Зенита». Его контракт с петербургским клубом заканчивается в июне этого года, а опция автоматического продления не будет активирована, поскольку в нынешнем сезоне центрфорвард не провёл на поле 70% времени. Именно столько должен был сыграть экс-капитан сборной России, чтобы остаться в составе сине-бело-голубых на прежних условиях.

В сложившихся обстоятельствах новый контракт Дзюбы – вопрос переговоров. По имеющейся информации, ни руководители «Зенита», ни главный тренер Сергей Семак не возражали против продления договора с центрфорвардом, однако на других финансовых условиях. Артём вынужден был бы пойти на снижение зарплаты. Учитывая, что через три месяца футболисту исполнится 34 года, это вполне логичное пожелание. Гендиректор петербургского клуба Александр Медведев так прокомментировал будущее Дзюбы после «золотого» матча с «Локомотивом»:

«Есть ли определённость по поводу будущего Дзюбы? Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Думаю, не за горами то время, когда будет всё понятно. То, что Артём ещё несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений» (ТАСС).

Похоже, Дзюба не готов принять новые условия «Зенита». Сегодня сайт RT сообщил, что Артём отказывается продлевать контракт с петербургским клубом. Согласно источнику, нападающий уже получил несколько интересных предложений из России и Европы. Журналист Илья Казаков написал, в свою очередь, об интересе к Дзюбе со стороны «Фенербахче» и «Црвены Звезды». В сербском клубе подтвердили «Чемпионату» факт переговоров с экс-капитаном нашей сборной.

«Мы хотим подписать Дзюбу. Мы уже вступили в переговоры с Артёмом. Он нам нужен, чтобы гарантировать выход в Лигу чемпионов», – сказал генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.

«Црвена Звезда» – лидер чемпионата Сербии. После 34 туров команда, возглавляемая известным в прошлом полузащитником Деяном Станковичем, занимает первое место и опережает на два очка «Партизан». В случае завоевания чемпионского титула дружественные «Спартаку» красно-белые из Белграда (да-да, Дзюба снова может вернуться к родным цветам) получат путёвку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Чем не мотивация для Артёма, который не сыграл бы в будущем сезоне ЛЧ за «Зенит» из-за отстранения российских команд от еврокубков? «Црвена Звезда» – чемпион Сербии последних четырёх лет, а на групповом этапе ЛЧ выступала в последний раз в сезоне-2019/2020. Кстати, спонсирует белградский клуб «Газпром».

Информация про интерес «Фенербахче» к Дзюбе появлялась ещё в зимнее окно. Издание Takvim писало в феврале, что россиянин – приоритетная цель для клуба из Стамбула и стороны обсуждают детали будущего контракта. За три тура до финиша чемпионата Турции «Фенербахче» занимает второе место, дающее путёвку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Похоже, Дзюба не готов принять новые условия «Зенита» Фото: РИА Новости

В какие ещё европейские лиги мог бы отправиться Артём? Как вариант – перейти в «Ференцварош» к Станиславу Черчесову. Бывший главный тренер сборной России знает, как находить общий язык с Дзюбой и выжимать из него максимум. «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии под руководством российского тренера и тоже выступит в ЛЧ – стартует с первого квалификационного раунда. Черчесов в апрельском интервью для «Чемпионата» ответил на вопрос о возможном приглашении Дзюбы:

«Не знаю, кто говорит о том, что мне надо забирать Артёма к себе в «Ференцварош». Дзюба топ-футболист, но пока мы об этом не думали. Мы провели зимой хорошую селекционную работу. Все трансферы были с моего одобрения, довольны приобретениями».

На мысли о возможном уходе Дзюбы из петербургского клуба навело и поведение нападающего после «золотого» матча с «Локомотивом». Артём казался каким-то отстранённым во время празднований чемпионства, сетовал в интервью на отсутствие конкуренции у сине-бело-голубых. Может, конечно, это было связано лишь с тем, что Дзюбе приелись победы в России. Семь лет назад, переходя из «Спартака» в «Зенит», он признавался, что хочет наконец-то начать выигрывать трофеи. Теперь у Артёма их 10, включая четыре золота РПЛ: голод полностью утолён.

Кроме того, Дзюба прекрасно понимает: он уже не первая скрипка в петербургской команде. Если в первых трёх чемпионствах «Зенита» Семака заслуга Артёма была действительно велика, то теперь у сине-бело-голубых иной стиль и другие лидеры. Хотя нападающий опять выбил неплохую статистику: 11+7 в 25 матчах РПЛ. Но почти все результативные действия он совершил осенью – с начала сентября по конец ноября. А вот в последних 10 турах отличился лишь однажды, прервав недавно восьмиматчевую «сухую» серию.

Основной для Семака во второй части сезона стала пара нападающих Юри Алберто – Иван Сергеев. Два зимних новичка моложе Дзюбы, быстрее, выносливее и эффективнее в прессинге. Оба стабильно забивают и организовывают голы: у бразильца уже 6+3, у россиянина – 4+3. Быть на вторых ролях Артём не привык и, похоже, не готов принять это даже в 34 года. Вдобавок наверняка устал от освистывания фанатами «Зенита»: это тоже могло повлиять на его решение.

«Зениту» же, потеряв Дзюбу, потребуется опять выходить на трансферный рынок в поисках нападающего. Любой команде нужны разноплановые форварды, в том числе тот, кто хорошо цепляется за мяч и здорово играет головой в чужой штрафной. На российском рынке альтернативу Дзюбе отыскать непросто.