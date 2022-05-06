В РПЛ есть своя «Барселона»! Гол в Самаре — маленький шедевр

«Динамо» и «Крылья Советов» подошли к личной встрече с двумя поражениями подряд. Команда Сандро Шварца досрочно проиграла борьбу за чемпионство «Зениту», а самарцы потеряли возможность приблизиться к топ-5. С 2015 года матчи между этими командами не слишком результативны, и победителем обычно становился тот, кто забьёт первым.
В сегодняшнем матче удача быстро улыбнулась «Крыльям Советам»: на 22-й минуте Максим Глушенков подхватил мяч, выскочил один на один и пробил в дальний угол ворот Антона Шунина. Таким образом, полузащитник завершил классную атаку хозяев — 1:0. Невероятный проход «Крыльев» к чужой штрафной через весь центр поля! Чем не «Барселона»? Ведь почти такой же гол забил Самуэль Это’О в финале Лиги чемпионов сезона-2008/2009.
Смотрите, как это было у «Крыльев Советов».
В конце первого тайма «Динамо» сравняло счёт: Фабиан Бальбуэна откликнулся на передачу Арсена Захаряна. 1:1 – и команды ушли на перерыв. Впервые с 2013 года в этом противостоянии забили оба клуба.
Но и это было ещё не всё. После отдыха команды продолжили «перестрелку». Больше в ней преуспели «Крылья».
- 6 мая 2022
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