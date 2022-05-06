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«Крылья Советов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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18:00 Мск
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Удивительный гол Глушенкова в матче «Крылья Советов» — «Динамо», видео, 6 мая 2022 года, 28-й тур РПЛ

В РПЛ есть своя «Барселона»! Гол в Самаре — маленький шедевр
Павел Прохоров
Удивительный гол Глушенкова в матче с «Динамо»
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Максим Глушенков снова забил! Удивительный провал «Динамо».

«Динамо» и «Крылья Советов» подошли к личной встрече с двумя поражениями подряд. Команда Сандро Шварца досрочно проиграла борьбу за чемпионство «Зениту», а самарцы потеряли возможность приблизиться к топ-5. С 2015 года матчи между этими командами не слишком результативны, и победителем обычно становился тот, кто забьёт первым.

В сегодняшнем матче удача быстро улыбнулась «Крыльям Советам»: на 22-й минуте Максим Глушенков подхватил мяч, выскочил один на один и пробил в дальний угол ворот Антона Шунина. Таким образом, полузащитник завершил классную атаку хозяев — 1:0. Невероятный проход «Крыльев» к чужой штрафной через весь центр поля! Чем не «Барселона»? Ведь почти такой же гол забил Самуэль Это’О в финале Лиги чемпионов сезона-2008/2009.

Смотрите, как это было у «Крыльев Советов».

В конце первого тайма «Динамо» сравняло счёт: Фабиан Бальбуэна откликнулся на передачу Арсена Захаряна. 1:1 – и команды ушли на перерыв. Впервые с 2013 года в этом противостоянии забили оба клуба.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
06 мая 2022, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
4 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 22'   1:1 Бальбуэна – 41'   2:1 Сарвели – 55'   3:1 Глушенков – 71'   3:2 Грулёв – 74'   4:2 Зиньковский – 80'

Но и это было ещё не всё. После отдыха команды продолжили «перестрелку». Больше в ней преуспели «Крылья».

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