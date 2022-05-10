«Варовские» пенальти портят РПЛ и противоречат футбольной справедливости

В России смотрят видеоповторы очень долго, и это всё равно неэффективно.

Несколько лет назад, когда о введении системы VAR только размышляли, у комментатора Виктора Гусева спросили: что он думает по этому поводу и не сделает ли система видеоповторов матчи слишком долгими?

На это Гусев ответил максимально позитивно: что введение системы видеоповторов он поддерживает, ведь чем футбола больше, то есть чем дольше длятся матчи – тем зрителям лучше. И если матч продлится на 5–10 минут дольше, то болельщики от этого только выиграют.

И вот VAR активно работает на матчах чемпионата России. Причём настолько, что прибегают к нему в каждом туре и практически в каждом матче по много раз, из-за чего к основному времени добавляют по шесть-семь минут. Из последнего – недавний матч в Туле между «Арсеналом» и «Краснодаром» переиграли на восемь минут, потому что арбитр четыре раза использовал VAR и каждый из просмотров задерживал игру примерно на две минуты.

Если на языке более официальном, то матчи РПЛ действительно длятся больше нужного. Общее количество времени, потраченное арбитрами на просмотр VAR в апреле, составило 67 минут. Это почти полтора футбольных тайма или полноценный путь через всю Москву по синей ветке метро.

Вот более продвинутая статистика:

средняя пауза на VAR в матчах РПЛ в апреле – более двух минут;

при этом средняя пауза на VAR в мире за 2020 год – 40 секунд (посчитал Sports.ru со ссылкой на Journal of Sports Sciences);

в чемпионате Англии – 80 секунд, то есть как минимум на минуту быстрее, чем в России.

Замедление российского футбола происходит на фоне слов главы лиги Ашота Хачатурянца (в интервью «Матч ТВ»).

Ашот Хачатурянц президент РПЛ «Когда я говорил о том, что у арбитров есть возможность советоваться с VAR, я не призывал их идти к монитору по каждому спорному моменту. Согласно протоколу VAR, приоритет отдаётся верному решению, а не времени принятия решения. Конечно, время проверки нужно ускорять, тут спорить сложно, и перед каждым туром проходят тренировки арбитров для улучшения навыков принятия решения».

По затягиванию матчей у меня две глобальные мысли.

Система VAR Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Мысль первая – судьи боятся допустить ошибку, но всё равно их допускают.

Если бы не работало правило, указанное выше, к долгим видеопросмотрам не было бы вопросов совсем. На деле же Дивеев трогает мяч рукой в штрафной ЦСКА (в домашней игре с «Краснодаром»), но VAR оснований для пенальти не находит. В другом деле фигурирует арбитр Матюнин, который имеет все возможные VAR-инструменты, но влияет на игру «Химок» и «Крыльев» таким образом, что его потом проверяют на полиграфе и он эту проверку не проходит (об этом пишет «РБ-Спорт»).

Такая фантастика в принятии решений ухудшает положение VAR в России. И делает так, что под новостью о том, что из-за санкций система может уйти из страны, больше положительных комментариев, чем отрицательных.

Регулярно посещая матчи РПЛ, я вижу, как народ бесится из-за затяжек. Как бесится ещё сильнее, когда смотрит эпизод на маленьком экране телефона и видит несовпадение.

Мысль вторая – из-за VAR мы теряем футбол.

Вернусь в уже упомянутый матч «Арсенал» – «Краснодар». Гости сравняли счёт с пенальти и практически обеспечили тульскому клубу последнее место. Вопросы о перебитии пенальти после заступа вратаря Михаила Левашова задавались в другом месте – меня же больше беспокоит сам момент с пенальти.

Пенальти в матче «Арсенал» – «Краснодар», Сперцян против Левашова Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Он случился после классической «неосторожной» игры защитника Артёма Сокола («Арсенал») против Эдуарда Сперцяна («Краснодар»). Атакующий игрок входил в штрафную и запутался (или его запутали) в ногах защитника. Случилось падение, и VAR, который смотрели около двух минут, подтвердил пенальти.

Вот так эпизод в интервью «Чемпионату» разобрал арбитр Игорь Федотов:

«Защитнику не надо двигать ногой. Если бы нога стояла в упоре о газон и Сперцян сам туда шёл, даже при первом контакте следовало убрать ногу, контакт не являлся бы нарушением правил. Но игрок оставил ногу, если смотреть по картинке, то нога пошла вправо. Эти действия говорят об 11-метровом. А защитник оставил ногу как шлагбаум.

Это сложный момент для восприятия арбитра – чисто «варовский» 11-метровый удар. Невозможно увидеть, так как скопление ног, невозможно понять, кто играл в мяч».

А вот так эмоционально хочется оценить этот эпизод мне:

Как болельщику и человеку, иногда играющему в футбол, мне не близки «варовские» пенальти. Потому что такие пенальти – из мира статистики, геометрии, анализа и чего-то другого, но не футбола. Такие пенальти создают ситуацию, когда почти любое не воздушное, а более-менее чёткое касание нападающего карается нарушением правил и как результат – пенальти и одним сорванным футбольным сюжетом (или и вовсе судьбой).

На уровне болельщика и зрителя, который внимательно изучает моменты игры, мне не кажется, что нападающим в таких моментах ломают голевой момент. Нападающие обычно заигрываются, попадают в ловушки защитников – атака почти захлёбывается. «Варовские» же пенальти являются для них спасением.

Справедливо?

С точки зрения футбольного закона – да.

С точки зрения игры в футбол – нет.

А если это справедливо, то справедливость должна быть последовательной. Если же последовательности нет, то это уже несправедливость.

И на таком поле я выбираю футбол, а не математику.