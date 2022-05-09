У ЦСКА выгнали игрока, «Спартаку» не дали пенальти — всё по делу? Где в РПЛ судьи ошиблись

Судейский эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов разбирает 28-й тур РПЛ на предмет действий своих коллег.

«Крылья Советов» — «Динамо»

На 25-й минуте Моро пытался сыграть в мяч, попав ногой по колену Якубе. Игрок «Крыльев» упал, Казарцев продолжил игру. Кукуляк подозвал главного посмотреть эпизод на VAR на момент непоказа прямой красной карточки. Казарцев же показал жёлтую, так как в нарушении не было продавливания и Моро быстро отдёрнул ногу, чтобы не нанести травму сопернику. Казарцев верно разобрался в эпизоде, показав жёлтую карточку.



Следующий момент на 55-й минуте – падение в штрафной площади «Крыльев». Игроки подхватили мяч и через шесть передач забили гол. VAR в лице Кукуляка вмешался, попросив Казарцева посмотреть момент нарушения футболистов «Крыльев», после чего и началась атака. Не знаю, для чего Кукуляк это сделал — ведь самарский защитник играл в мяч, и только потом было падение со стороны футболиста «Динамо». Правильное решение — гол.

«Крылья Советов» – «Динамо» Фото: kc-camapa.ru

На 77-й минуте при счёте 3:2 Казарцев пропустил нарушение против игрока «Крыльев». Евгеньев не играл в мяч, наступил на голеностоп сопернику. Следовало остановить игру, показать жёлтую Евгеньеву и назначить штрафной удар. На 92-й минуте арбитр принял правильное решение – вторая жёлтая карточка Грулёву за грубую игру. Оценка Казарцева – 8,3.

«Урал» — «Спартак»

На матче работал Москалёв. Можно говорить только об одном эпизоде, который произошёл на 66-й минуте – падение игрока «Урала» в штрафной. Правильное решение принял Москалёв, продолжив игру. Оценка арбитра – 8,4.

«Нижний Новгород» — «Ахмат»

На матче работал Бобровский. На 19-й минуте арбитр дал принцип преимущества: было нарушение против игрока «Нижнего Новгорода», мяч ушёл на угловой. Футболисты «Нижнего» подошли к Бобровскому и сказали, что следовало показать Быстрову жёлтую карточку за грубую игру. Правильное решение – предупреждение игроку «Ахмата». На 29-й минуте видна плохая работа Бобровского: Калинский начал держать Беришу, футболист «Ахмата», вырвавшись во второй раз, выставил правую руку в сторону, попав по лицу Калинскому. Арбитр не разобрался в эпизоде: назначил штрафной в пользу «Нижнего» и показал жёлтую карточку Берише. Правильное решение – предупреждения Берише и Калинскому плюс штрафной удар в пользу «Ахмата».



В другом моменте Стоцкий стелился в подкате, с ним вступил в единоборство игрок «Ахмата», который стоял на двух ногах, пытаясь играть в мяч. Стоцкий отставил ногу, попав шипами в голеностоп футболисту «Ахмата». Инцидент пропустил Бобровский. Правильное решение – штрафной удар в пользу «Ахмата» и жёлтая карточка Стоцкому. На 51-й минуте арбитр также пропустил эпизод, находясь в хорошей позиции. Он долго что-то смотрел и показал жёлтую карточку Уциеву за грубую игру. VAR позвал Бобровского посмотреть на момент непоказа прямой красной. Арбитр следом показал прямую красную Уциеву за серьёзное нарушение – правильное решение.

На 79-й минуте Бобровский допустил серьёзную ошибку, находясь в хорошей позиции – назначение выдуманного 11-метрового удара в ворота «Ахмата». Игрок «Нижнего» стремился в штрафную, с ним в единоборство вступил футболист «Ахмата». Турбин позвал Бобровского посмотреть эпизод на момент неправильного назначения 11-метрового. Арбитр отменил решение, но показал жёлтую игроку «Нижнего Новгорода». Не соглашусь с этой карточкой, не стал бы говорить о симуляции. Верное решение – продолжить игру.



На 89-й минуте была атака «Нижнего Новгорода»: Горбунов прострелил вдоль ворот, игрок «Ахмата» попал ему в икроножную мышцу. Турбин почему-то не полез в эпизод, хотя есть все критерии для показа прямой красной карточки. Ошиблись и Бобровский, и Турбин. Верное решение – штрафной удар и красная карточка футболисту «Ахмата». Оценка арбитра – 6,5.

«Зенит» — «Химки»

Амелин провёл хорошую работу. Только на 36-й минуте он не показал жёлтую карточку Сантосу, когда тот сорвал перспективную атаку. На 42-й минуте гол был отменён верно – «вне игры». Оценка арбитра – 8,3.

ЦСКА — «Сочи»

На мачте работал Безбородов. На 47-й минуте он не показал жёлтую карточку Карраскалю за грубую игру. Жоаозиньо играл в мяч, а игрок ЦСКА шипами попал в голень. Эпизод Безбородов пропустил. На 95-й минуте хорошую физическую форму показал арбитр, успел за эпизодом, дав красную Ахметову за лишение явной возможности забить гол. Оценка Безбородова – 8,3.

«Уфа» — «Ростов»

На матче работал Кукуян. На 6-й минуте он назначил 11-метровый удар: Комличенко играл в мяч, Плиев попал по ноге сопернику. Кукуян находился не в хорошей позиции, но нарушение рассмотрел – верное решение. На 81-й минуте арбитр правильно разобрался, показав жёлтую карточку Йокичу за грубую игру. Следом на 85-й минуте Йокичу показывается вторая жёлтая: игрок не пытался играть в мяч, наступив на ахилл футболисту «Ростова». Оценка Кукуяна – 8,4.

«Арсенал» — «Краснодар»

На матче работал Иванов. На 20-й минуте игрок «Арсенала», пытаясь сыграть в мяч, попал в бедро прямой ногой футболисту «Краснодара». Никакого нарушения не увидел арбитр, вмешался Карасёв, позвав посмотреть на VAR: не красная ли это карточка? Почему-то Иванов решил, что жёлтой достаточно. Следовало показать Кайнову прямую красную и удалить с поля.

На 69-й минуте произошло падение в штрафной «Арсенала». Сперцян прокинул мяч, игрок «Арсенала» подбил ногу соперника. Игра продолжилась, Карасёв позвал Иванова посмотреть на момент неназначения 11-метрового удара. Арбитр следом назначил 11-метровый без жёлтой карточки, так как фол был по неосторожности. Во время пробития Левашов вышел за линию до момента, когда мяч был введён в игру. Верное решение – перебить 11-метровый удар. Сперцян схватил мяч, к нему подбежал Костадинов, толкнув руками. Правильное решение принял Иванов, показав жёлтую карточку игроку «Арсенала».



На 90-й минуте при атаке «Арсенала» Сорокин вступил в единоборство с футболистом соперника. Иванов показал жёлтую, вмешался Карасёв, попросив посмотреть момент на предмет показа красной карточки за лишение явной возможности забить гол. С чем я не соглашусь: был кадр с камеры офсайда, там невозможно понять, куда пошёл мяч. Игрок «Арсенала» в момент контакта с Сорокиным прокинул мяч влево в угол штрафной площади. Не стал бы говорить здесь о лишении явной возможности забить гол. Оценка арбитра – 5,9

«Локомотив» — «Рубин»

На 31-й минуте произошло два момента в штрафной площади. Первый – удар по воротам, Абильгор играл ногой, мяч попал в партнёра, произошёл контакт мяча и руки. Рука находилась в естественном положении, верное решение – продолжить игру. Здесь бы сказал, что в плохой позиции находился Левников, скорее всего, полностью эпизод видеть не мог. Дальше Абильгор пытался выбить, мяч подхватил игрок «Локомотива», ударил по воротам. К нему вылетел защитник «Рубина», выставив ногу и руку, мяч попал в руку. Опять же арбитр находился в плохой позиции, продолжив игру. Здесь бы говорил о VAR. Скорее всего, VAR пропустил второй эпизод, так как смотрели первый момент. Это не говорит о неправоте Левникова или VAR. Просто проспали эпизод. Правильное решение – назначить 11-метровый удар в ворота «Рубина» и показать жёлтую карточку игроку гостей за срыв перспективной атаки.

«Локомотив» – «Рубин» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На 50-й минуте «Локомотив» забил гол, было зафиксировано положение «вне игры». Как мог этот эпизод на такой скорости увидеть помощник? Наверное, талант. VAR правильно произвёл точку по плечу – это положение вне игры. На 86-й минуте игрок «Рубина», пытаясь блокировать мяч, отвернулся, отставив правую руку вниз и в сторону. Левников находился в хорошей позиции, назначив 11-метровый удар и показав жёлтую. Это верное решение. Оценка арбитра – 7,8.