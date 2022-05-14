Российский вратарь наконец дебютировал в Германии. Лунёв образцово начал голевую атаку!

Андрей Лунёв наконец-то дебютировал в Бундеслиге. Случилось это в последнем, 34-м туре чемпионата Германии. Голкипер сборной России помог «Байеру» победить дома «Фрайбург» и поучаствовал… в голевой атаке своей команды!

Уходя свободным агентом из «Зенита» и подписывая контракт с «Байером», Лунёв надеялся, что будет играть в Германии. К сожалению, до сегодняшнего дня Андрей за весь сезон вышел только в одном матче группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем». Та игра не имела турнирной ценности для Леверкузена, который уступил будущей команде Станислава Черчесова со счётом 0:1. Россиянин пропустил единственный удар в створ. После этого наш голкипер и вовсе выбыл из строя: с 14 января по 14 апреля отсутствовал сначала из-за коронавируса, а потом по причине травмы голеностопа.

За тур до финиша «Байер» обеспечил себе третье место и путёвку в Лигу чемпионов. Так что игра с «Фрайбургом» тоже превратилась для Леверкузена фактически в товарищескую. Единственной мотивацией было разве что желание красиво попрощаться со своими болельщиками перед отпуском. Тренер Херардо Сеоане дал отдохнуть основному вратарю и капитану, финну Лукашу Градецки, выпустив в основе Лунёва. А вот для «Фрайбурга» этот матч был очень важным: гости боролись с «Лейпцигом» Доменико Тедеско за четвёртую позицию. Это последнее место для Германии в ЛЧ. «Фрайбург» отставал от «Лейпцига» на два очка, так что должен был побеждать и надеяться на счастливое стечение обстоятельств.

Лунёв и сегодня имел не очень много работы. «Фрайбург» нанёс 13 ударов, но только два пришлись в створ. На 15-й минуте Андрей совершил сейв: Нико Шлоттербек атаковал ворота с пяти метров, однако пробил в руки российскому голкиперу. «Байер» был острее и забил на 53-й минуте. Причём всё началось с Лунёва!

Андрей завладел мячом в своей штрафной и образцово начал атаку – быстрой передачей свободному защитнику. После этого команда Сеоане разорвала чужой прессинг и в три паса организовала контрвыпад два в ноль. Патрик Шик, возможно, слегка сфолив, убежал от Шлоттербека, а в концовке эпизода выкатил мяч Лукасу Аларио на пустые ворота.

Игроки «Фрайбурга» не опускали рук, стремились спастись до финального свистка. На 88-й минуте сравняли счёт. Любопытно, что в этом моменте ни судья, ни сами гости не стали останавливать игру, хотя их игрок получил травму и лежал у штрафной. Последовал заброс в штрафную, а там Яник Хаберер пробил из-под защитника с угла вратарской. Лунёв вряд ли мог спасти «Байер» от пропущенного мяча.

Но на седьмой минуте компенсированного времени хозяева окончательно уничтожили надежды «Фрайбурга», сотворив редкий гол. Эксекиэль Паласиос отличился ударом приблизительно с 55 метров! Гости заработали стандарт, на который пришёл даже голкипер Марк Флеккен. Хозяева отбились, а Флеккен не успел вернуться в ворота. Паласиос смог улучшить позицию и пробил с центра поля.

Перед этим не повезло Сердару Азмуну. Экс-нападающий «Зенита», вышедший на замену на 83-й минуте, попал в штангу. У иранца в 11 матчах за «Байер» (четыре в основе) один гол и одна голевая передача.

«Лепциг» сыграл свой матч вничью и финишировал на четвёртом месте. Между тем, когда Тедеско возглавил немецкую команду, она была лишь 11-й. «Фрайбург» остался шестым – выступит в Лиге Европы.

Лунёв, как и Тедеско, посмотрит матчи Лиги чемпионов со скамейки для тренеров и запасных игроков. Если, конечно, не сменит летом клуб с целью получения стабильной практики.