Вы могли забыть, но вообще-то «Торпедо» — легендарный клуб. Что с ним было последние годы

Если сейчас подойти к молодым болельщикам и сказать, что «Торпедо» – великая команда, то многие просто не поймут. И речь не только о чемпионствах времён СССР, а даже в XXI веке «Торпедо» играло в еврокубках. Однако последние 15 лет «Торпедо» фактически не существовало в РПЛ. Точнее, был один сезон, но уж лучше бы его не было. Поднялись на год, чтобы сразу вылететь (15-е место).

Тяжело представить, каково было фанатам «Торпедо» всё это время. У других московских клубов были еврокубки, а им приходилось гонять, условно, на стадион имени Ленина в Хабаровске. Причём выезды пробивала во многом молодёжь, а не те, кто застали последнее чемпионство «Торпедо» в 1976-м.

Про последний чемпионский сезон у «Чемпионата» был отдельный материал. Тогда «Торпедо» выиграло решающий матч с помощью напильника. В ноябре 1976 года поле покрылось корочкой льда, и водитель клубного автобуса притащил напильники. С их помощью шипы заточили так, что оставались «заусенцы» для сцепления – об этом рассказывал чемпион в составе «Торпедо» Сергей Гришин.

А вот в российскую эпоху «Торпедо» не поднималось выше третьего места. Владеющий командой Владимир Алёшин пытался продать клуб, но не получалось. По его словам, Владимир Потанин отказался сразу, а с Михаилом Прохоровым и Александром Мамутом не удалось договориться по условиям. В результате 15 лет назад управление командой перешло от Алёшина к бывшему игроку «Торпедо» Александру Тукманову.

Баннер торпедовских болельщиков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

С этим именем связывают крах клуба. Хотя первый вылет из высшей лиги случился до его прихода. Однако именно с Тукмановым «Торпедо» вылетело из профессионального спорта – в любительскую лигу. Перед этим Алёшин возмущался, что Тукманов, вместо того чтобы заниматься трансферами, месяц ходил на матчи чемпионата Европы – 2008. Болельщики «Торпедо» много лет воевали с руководителем клуба. Одно из самых мягких утверждений за тот период: «Тукманов – позор «Торпедо».

В 2017-м управление клубом перешло от Тукманова к Елене Еленцевой. Она с 2013-го была управляющей торпедовского стадиона, и болельщики её хорошо приняли. Ещё важнее, что с 2017-го владельцем команды стал бизнесмен Роман Авдеев. В 2019-м команда поднялась из ПФЛ в ФНЛ. В прошлом сезоне добилась попадания в стыки, но их отменили. И вот спустя ещё три года команда возвращается в чемпионат России.

В «Торпедо» есть несколько людей, о которых вы могли (должны были!) слышать:

полузащитник Александр Рязанцев. Дважды выигрывал чемпионат России в составе «Рубина» и забил тот самый гол «Барселоне». А ещё создал легендарный мем «Извините, пирожки» (таким образом он отказался давать комментарий журналистам после матча);

нападающий Игорь Лебеденко. Воспитанник «Торпедо», который забивал за этот клуб ещё 20 лет назад, забивает и сейчас. Хотя 15 лет провёл в других клубах (в том числе «Локомотиве», «Сатурне», «Ростове», «Рубине», «Тереке»);

вингер Мухаммад Султонов. Он не такая известная личность, как предыдущие два человека, но является ключевым футболистом команды на сегодня. Лидер по системе «гол+пас» завершившегося сезона ФНЛ;

главный тренер Александр Бородюк. Входил в тренерский штаб сборной России с 2002 по 2012 год (работал при Газзаеве, Ярцеве, Сёмине, Хиддинке и Адвокате). Он уже второй раз выводит «Торпедо» в Премьер-Лигу чемпионата России. В 2014 году после выхода в РПЛ Бородюк не продлил контракт с командой, и ею руководил сначала Николай Савичев, а позже Валерий Петраков;

президент клуба Денис Маслов. Известен тем, что продал Джикию и Селихова в «Спартак», когда руководил «Амкаром». В «Торпедо» его рекомендовал Илья Геркус. Вот тут огромное интервью с Масловым (в том числе о том, сколько стоит аренда стадионов и на что живёт клуб);

спортивный директор Максим Ляпин. Бывший журналист «Спорт-экспресса», занимался трансферами в «Крыльях Советов» и может долго рассказывать про дата-аналитику в футболе.

Так будет выглядеть новый стадион «Торпедо» Фото: torpedo.ru

Ну и последний момент, который нужно знать. Стадион имени Стрельцова находится сейчас на реконструкции. Хотя, по сути, на том же месте будет построена абсолютно новая арена. Её обещают доделать к 2025 году. Несмотря на это, «Торпедо» получило лицензию для выступления в РПЛ, потому что клуб заявил для домашних матчей «Лужники» и «Арену Химки» в качестве запасного поля.