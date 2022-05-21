«Судья не рискнул дать пенальти». «Торпедо» обеспечили крутую развязку с выходом в РПЛ?

Развязка в ФНЛ – просто фантастика! На выход в РПЛ напрямую претендовали три команды – «Торпедо», «Оренбург» и «Факел». Мы подробно писали о раскладах вот здесь, но давайте коротко о них напомним:

«Торпедо», чтобы пролететь мимо первых двух мест, нужно было проиграть «Кубани» дома. А ещё чтобы «Оренбург» сыграл вничью с «Волгарём» (который боролся за выживание) в гостях, а «Факел» победил на выезде «Балтику»;

«Оренбург» должен был лишиться места в двойке, только если бы проиграл, а «Факел» выиграл, или если бы сыграл вничью, «Факел» победил, а «Торпедо» – не проиграло;

«Факелу» для РПЛ нужно было побеждать и ждать осечки «Оренбурга».

И события во всех матчах развивались невероятно. «Торпедо» проигрывало после первого тайма 0:1, «Оренбург» побеждал 2:1 (при этом отыгравшись и выйдя вперёд за две минуты), а «Факел» с «Балтикой» за первые 45 минут голов не забили.

А вот во вторых таймах началось веселье! «Факел» забил «Балтике», «Волгарь» отыгрался в игре с «Оренбургом», а «Торпедо» сначала сравняло счёт, а потом пропустило ещё раз! Так к 90-й минуте в РПЛ выходили «Факел» и «Оренбург». Хотя изначально этот расклад казался самым невероятным! Но судья Константин Аверьянов назначил 11-метровый в ворота «Кубани». На 91-й минуте! «Торпедо» забило – и нужно было просто додержать ничью. Это получилось, хотя у гостей был прекрасный момент, по которому могут возникнуть вопросы к арбитру – футболисты «Кубани» требовали назначить пенальти за действия вратаря.

Этот и другие судейские решения в матче «Торпедо» для чемпионата разобрал арбитр Игорь Федотов:

Игорь Федотов футбольный арбитр «В ворота «Торпедо» нужно было назначать пенальти на 93-й минуте, но судья не рискнул это сделать в концовке. Вратарь хозяев сбил игрока «Кубани» в штрафной, это не игровой контакт. Также есть вопросы по первому голу «Кубани», точнее, автоголу – их нападающий вступил в единоборство не по правилам. Что касается пенальти в ворота «Кубани», то там вообще непонятно, куда попал мяч. Игроки «Торпедо» подсказали, что в руку – вот он и назначил».

Но после финального свистка о судье все забыли: футболисты «Кубани» – потому что в этой игре для них ничего не решалось, а «Торпедо» – потому что выбежали на поле праздновать повышение в классе.

ФК «Торпедо» Фото: РИА Новости

«Оренбургу» же предстоит стыковой матч с «Уфой». В её матче тоже была удивительная развязка, о которой вы можете прочитать здесь.