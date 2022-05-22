Фанаты «Торпедо» пустили кубок по рукам. Что не попало в трансляцию исторического матча

Вчера был фантастический день. Вы думали, что сумасшествие было в Казани, где «Рубин» провалился к чертям? Сюжет в Лужниках получился в какой-то степени ещё более закрученным. Многие неделю назад поздравили «Торпедо» с выходом в РПЛ, но напрасно. Оставался один маловероятный сценарий, когда три команды набрали бы по 74 очка и всё решало бы количество побед, а не очные матчи. В таком случае «Торпедо» оставалось на третьем месте.
И вот наступил день, когда всё сошлось. К 90-й минуте «Торпедо» уступало, «Оренбург» играл вничью, а «Факел» побеждал. Любой другой исход в любом из матчей выводил бы «Торпедо», но тут всё сложилось против москвичей. В vip-ложе президент «Торпедо» Денис Маслов не находил себе места. Идти на первой строчке в ФНЛ, чтобы так обломиться в последнем туре? И вот уже в компенсированное время «Торпедо» забило, сделав ничью.
Нужно было видеть, что случилось с президентом «Торпедо» после финального свистка. Если называть вещи своими именами, то у Дениса Маслова началась истерика. Сначала он мощно кричал в обнимку со спортивным директором Максимом Ляпиным, а затем убежал с трибуны, чтобы рвануть на поле к команде.
На контрасте через мгновение мимо меня прошёл президент ФНЛ Александр Алаев и интеллигентно сказал: «Смотрите, какие эмоции дарит лучшая лига мира».
Эмоции были и у игроков «Кубани». Можете догадаться, какие именно. Скажу лишь, что на стадионе я сидел рядом с полузащитником Сапетой. Роскомнадзор не позволяет мне процитировать выражения, которые прозвучали, когда судья не дал «Кубани» пенальти на 93-й минуте. Присутствие детей никого не смущало. Кажется, футболисты были весьма заряжены на эту игру, в которой у гостей не было турнирной мотивации.
Сразу после матча торпедовцам прямо на поле вручили кубок победителей ФНЛ. Организаторы турнира всё-таки угадали, на какой стадион нужно отвезти трофей. Танцы под We Are the Champions и дождь из золотых лент – всё как полагается. Кроме того, игроки «Торпедо» развернули перед фанатской трибуной баннер: «Вместе и навсегда».
Затем часть болельщиков разошлась праздновать (кого-то даже приняла полиция недалеко от стадиона). Другая часть фанатов караулила футболистов у выхода на улицу и не прогадала. Игроки охотно общались с фанатами, давали «пять», фотографировались и оставляли автографы.
Радостно встречали в том числе Игоря Лебеденко. Многие фанаты «Торпедо» ещё не так давно его недолюбливали и освистывали. Им было обидно, что воспитанник ФШМ «Торпедо» перешёл в 2004 году в «Локомотив» (главный соперник, по мнению фанатов). Однако теперь Лебеденко все встретили с благодарностью. Вот что он сказал «Чемпионату» после игры:
«Была одна такая мечта: вернуться в РПЛ после 30 лет, когда тебя все называют старым и списанным. Хотелось вернуться, и это произошло. Блин, красивая история, да? Вернуться в команду, пройти через то, что я прошёл. И я вернулся именно с этой командой, с родной командой».
Оставшиеся у стадиона фанаты смогли не только пообщаться с игроками – болельщиков ждал ещё один бонус. Его преподнёс президент клуба. Если он убежал с трибуны с неразборчивыми криками, то вернулся на улицу с кубком в руках. «Парни, это ваше, берите», – повторял Денис Маслов.
Кубок пошёл по рукам. Фанаты его трогали, целовали и поднимали над головой. Какое-то абсолютное счастье – пройти с командой все лиги и наконец вернуться наверх. Особенный день для болельщиков «Торпедо».
- 22 мая 2022
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