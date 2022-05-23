Возвращение СуперМарио! Балотелли оформил пента-трик и забил рабоной

Пока весь мир следил за чемпионскими матчами «Манчестер Сити» и «Милана», в чемпионате Турции проснулся бывший нападающих этих команд Марио Балотелли. Да-да, тот самый СуперМарио оформил пента-трик в одной игре, благодаря которому его команда завершила сезон фантастической победой со счётом 7:0. Любопытно, что до этого «Адана Демирспор» проиграл пять раз подряд в турецкой Суперлиге и откатился на 10-е место.

В последнем туре команда итальянского форварда встречалась с «Гёзтепе», который проиграл борьбу за выживание. Счёт был открыт на 25-й минуте: Атакан Чанкая забил в свои же ворота после прострела Матиаса Варгаса. После чего настало время Балотелли. Марио сделал хет-трик за 12 минут:

форвард вбежал в штрафную и отправил мяч мимо вратаря – 2:0;

находясь на грани офсайда, дотянулся головой до мяча и переправил его в ворота – 3:0;

стоя обыграл защитника «Гёзтепе» и, быстро подработав себе под правую, сильно пробил в створ – 4:0.

«Адана Демирспор» ушёл на перерыв при счёте 4:0, и уже тогда было понятно, что их ждёт первая победа с 10 апреля. Во втором тайме Балотелли дважды поразил ворота соперника: на 61-й минуте он ворвался в штрафную с левого фланга и замкнул передачу Давида Акинтолы, а на 70-й после серии финтов пробил рабоной и оформил пента-трик. Очень красивый гол! Видео тут.

Марио Балотелли Фото: ФК «Адана Демирспор»

Балотелли завершил сезон на второй строчке в списке бомбардиров, наколотив 18 мячей в 31 матче. Стоит отметить, что если бы форвард не забил ни одного гола в заключительном туре, то финишировал бы лишь на 13-м месте в снайперской гонке. Марио обошёл в таблице бомбардиров таких известных форвардов, как Миши Батшуайи и Йоэль Похьянпало, а проиграл лишь Умуте Бозоку (20 мячей). Этот 25-летний форвард из «Касымпаши» дебютировал в Суперлиге в прошлом году. Ранее француз с турецкими корнями выступал за «Ним», «Лорьян» и «Труа». Примечательно, что клуб Бозока занял на одно место ниже – 11-е.

Удивительно сложился для Балотелли последний год: в мае 2021-го он боролся с «Монцей» за повышение из Серии B, а теперь – второй бомбардир Суперлиги.