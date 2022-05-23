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«Торпедо» и «Факел» вышли из ФНЛ в РПЛ: представление клубов, анализ игры и ведущие футболисты

Что за команды вышли в РПЛ и в какой футбол играют? Нас ждёт встреча со старыми знакомыми
Михаил Гончаров
«Торпедо» и «Факел» вышли из ФНЛ в РПЛ
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Ещё пару лет назад «Факел» был на грани вылета из ФНЛ. А «Торпедо» едва не лишилось путёвки наверх в последний момент.

«Торпедо» и «Факел» поднялись в РПЛ после крайне тяжёлого сезона в ФНЛ и долгих лет отсутствия в элитном дивизионе. В этом тексте мы подробно расскажем про клубы и ключевые факторы, благодаря которым стал возможен их рывок.

«Торпедо»: сработавшая ставка на опыт и прагматизм

С первого же сезона после возвращения в ФНЛ «Торпедо» мечтало о дальнейшем шаге наверх. И пусть в первое время амбиции о немедленном выходе в РПЛ не озвучивались официально, рвение всё равно было заметно. «Торпедо» выдавало очень приличные отрезки ещё при Игнашевиче, два года подряд шло где-то на самом верху, но в итоге отваливалось из борьбы.

С третьей попытки задача решена. «Торпедо» ровно провело всю дистанцию турнира – и даже при бешеной конкуренции (она в ФНЛ действительно была мощнейшей) сумело занять первое место. Да, имело место везение в заключительном туре (ещё за пять минут до конца «Торпедо» шло третьим и отправлялось в стыки), однако нельзя пройти мимо колоссальной, последовательной работы, проделанной клубом по ходу сезона.

«Торпедо» своё везение заслужило.

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Главный тренер – Александр Бородюк

Главное, что получил Бородюк сразу же после назначения на должность ещё весной 2021-го – это искренняя и гигантская поддержка от болельщиков. У Игнашевича её не было и близко, он изначально оказался «чужим» для фанатской торсиды, поэтому все его неудачи или неосторожные слова рассматривались под микроскопом. Возможно, в том числе поэтому при Игнашевиче и наблюдались такие перепады в результатах. «Торпедо» умудрялось сначала выдавать длительную серию из побед, а потом, если допускало поражение, то сыпалось уже конкретно. Давление с трибун не способствовало душевному спокойствию тренера и команды в трудные минуты.

Александр Бородюк

Александр Бородюк

Фото: ФК «Торпедо»

Бородюк это спокойствие в «Торпедо» сразу же привнёс. Фанаты были в восторге от его прихода, плюс сами методы работы тренера подразумевали позитив и снижение груза ответственности. Один из его главных принципов: «Футболисты на поле должны получать удовольствие, игра – как праздник». И в том числе поэтому Бородюк чрезмерно не грузил команду тактическим новшествами, сложными для понимания моделями розыгрыша мяча от своих ворот, инструментами контроля и так далее. Он тренер совсем иной формации по сравнению с Игнашевичем. Не говорим «хуже» или «лучше» — ни в коем случае. Но в «Торпедо» его методика оказалась эффективнее: команда – в РПЛ.

«Торпедо» было более стабильным, чем в предыдущие сезоны. За всю дистанцию команда потерпела лишь три поражения (причём дома – ни одного), а худшие отрезки всё равно включали в себя ничьи, то есть набранные очки. Три поражения – это значительно меньше, чем у остальных (у «Балтики» — восемь, у «Факела» и «Оренбурга» — по 10).

Вот и в самый нужный момент, в игре с «Кубанью», «Торпедо» нашло в себе силы отыграться и спасти вожделенную ничью. Общекомандный характер в очередной раз оказался на высоте.

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Стиль футбола

1:0 – счёт, отлично характеризующий стиль игры «Торпедо» в прошедшем сезоне; он встречался аж 10 раз. Команду вряд ли можно было назвать сугубо атакующей, игра не включала в себя инновационные алгоритмы, всё шло от базовых вещей: а) простоты; б) надёжности; в) и очень многое завязывалось на сильных качествах игроков в финальной трети поля – они получали свободу творчества.

Учитывая качество исполнителей атакующей группы, создавало «Торпедо» достаточно. Оно заняло четвёртое место по ожидаемым голам xG (больше у «Оренбурга», «Балтики» и «Алании), пятое – по допущенным xGA (выше «Балтика», «Факел», «Оренбург» и «Нефтехимик»), девятое по владению. А с угловых «Торпедо» и вовсе забило больше всех – 11 мячей. С точки зрения «стандартов» тренерский штаб поработал здорово.

Базовая схема – классическая: 4-2-3-1. Пробовалась и модель с тремя центральными защитниками, но она не прижилась и в конечном итоге была Бородюком отвергнута.

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Ключевые игроки

Триумф «Торпедо» однозначно не был бы возможен без сильной по меркам ФНЛ трансферной кампании. Летом 2021-го руководство клуба, в отличие от предыдущего сезона, когда прослеживалось стремление работать с молодыми игроками, сделало ставку на опыт и статус новичков. Достаточно сказать, что по среднему возрасту всех задействованных футболистов «Торпедо» заняло первое место в ФНЛ – 28,6 года. А из «лимитчиков» (в составе каждой команды должен присутствовать минимум один футболист до 21 года) стабильно играл лишь вратарь Ботнарь. Иногда на замены выходили полузащитники Орехов и Абдрашитов. Бородюк счёл, что решение задач – дело «мужиков».

Мухаммад Султонов

Мухаммад Султонов

Фото: РИА Новости

Перед началом сезона состав «Торпедо» пополнили сразу три игрока «Нижнего Новгорода» с опытом выхода из ФНЛ в РПЛ – центральный защитник Шумских (31 год, стал лидером по количеству игровых минут), правый защитник и полузащитник Темников (33 года, самый яркий игрок первой части сезона, а по итогам – лидер по количеству созданных моментов), атакующий полузащитник Султонов (31 год, самый ценный футболист всей ФНЛ, набрал 15+12 по системе «гол+пас»). Их троих и стоит выделить первым делом.

Кроме того, обязательно назовём ветерана Лебеденко – был момент, когда казалось, что он близок к завершению карьеры, однако в 38 лет вдруг выдал очень приличный сезон, выходил на поле в 38 играх и набрал приличные 11 результативных действий. Если у более молодого Рязанцева год получился скомканным, то Лебеденко, наоборот, пережил очередной расцвет.

Фактурный форвард Калмыков смотрелся здорово осенью, стал вторым бомбардиром клуба с 13 голами – его типаж будет востребован и в РПЛ. Умный и быстрый центральный защитник Кожемякин показывал классный футбол ещё в «Шиннике», прилично смотрелся в «Роторе» в РПЛ – и он стал одним из лидеров «Торпедо», особенно сильно его значение для команды было весной. Кстати, Кожемякин тоже пришёл перед стартом нового сезона, это ещё один очень удачный трансфер.

Виталий Ботнарь

Виталий Ботнарь

Фото: РИА Новости

И, конечно же, вратарь Ботнарь. Один из самых талантливых представителей молодого поколения в этом амплуа очень ровно провёл сезон с точки зрения надёжности, в 16 матчах из 36 сохранял ворота на замке и в целом пропускал менее гола за игру. Разве что финальный аккорд Виталий немного смазал, допустив ошибку после дальнего удара в битве с «Кубанью». Но если раньше он выручал партнёров, то теперь команда подстраховала его.

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«Факел»: интересная игровая модель с выстрелившим супербомбардиром

Удивительно, но два года назад «Факел» находился на краю пропасти. Команда обосновалась в самом низу таблицы ФНЛ, терпела одно поражение за другим и в весну 2020-го вступала с очень большими сомнениями по поводу будущего. Не было никакой уверенности, что «Факел» сумеет выбраться из зоны прямого вылета. Но наступил локдаун из-за коронавируса, снялись по собственному желанию «Армавир», «Авангард», «Луч» и «Мордовия», плюс футбольные власти решили расширить ФНЛ – и «Факел» получил спасительный билет.

Следующее первенство, правда, тоже начиналось скверно – пять поражений в семи стартовых турах. И вот тогда-то и был приглашён главный тренер Олег Василенко. Ему пусть и не сразу, но удалось стабилизировать команду – весной она вообще резко пошла вверх и поднялась из подвала на девятое место. В новом сезоне-2021/2022 рост продолжился, «Факел» с первых же туров расположился в верхней группе и в концовке оказался стабильнее «Оренбурга».

Главный тренер — Олег Василенко

У Василенко не такое уж мощное резюме. Период в «Факел» уже стал самым продолжительным в его тренерской карьере, а до этого он совсем нигде не задерживался по разным причинам. Кроме разве что литовского «Тракая», где у Василенко был пёстрый отрезок длиной в полтора года, наполненный противоречивыми результатами. «Мордовия», «Авангард» Курск, «Балтика» (в роли ассистента), латвийский РФШ, «Урал» (15 матчей), «Сочи», «Краснодар-2», «Динамо» Минск, «Жемчужина» — вот набор предыдущих мест работы. И нигде не было зафиксировано особенных достижений.

Олег Василенко

Олег Василенко

Фото: РИА Новости

Зато в «Факеле» Василенко расцвёл и превратился в одного из самых интересных тренеров низших дивизионов, его кандидатуру рассматривали в том числе некоторые клубы РПЛ. 48-летний специалист отличается интересной моделью игры с тремя центральными защитниками.

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Стиль футбола

Любимая схема Василенко – 3-4-1-2 с тройкой дополняющих друг друга атакующих футболистов. Иногда она трансформируется в модель 3-1-4-2 (3-5-2) с одним опорником, но суть остаётся примерно такой же.

В этой структуре есть хороший баланс между обороной и атакой. «Факел» занял пятое место по ожидаемым голам xG, второе — по допущенным xGA (то есть оборона на дистанции была чуть лучше, чем атака), 11-е — по владению (49,2%), третье — по интенсивности прессинга.

То есть если переводить на простой язык: «Факел» много прессинговал, не делал ставку на владение, его атаки были скорее вертикальные или фланговые и не вмещали в себя огромное количество передач. Для соперника много неудобств создавало движение Акбашева на позиции «десятки», он отваливался от пары нападающих и принимал мячи на «отвалах». Плюс шла очень хорошая поддержка с флангов и мощно выглядела пара нападающих.

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Ключевые игроки

«Факел», как и «Торпедо», очень опытная команда. Средний возраст задействованных игроков — 28,1 года. Это третий показатель в ФНЛ. В старте нередко выходили одновременно 5-6 игроков за 30. «Лимитчиков» приходилось внедрять искусственно. В первом круге здорово проявил себя вратарь Свинов, где-то он даже вытаскивал команду – и зимой его забрали в «Спартак». Весной в качестве обязательных молодых уже использовались вингеры Никитин и Файзуллин.

Понятно, что нет никаких шансов не назвать лучшим игроком «Факела» форварда Максима Максимова – он забил 22 гола и выдал лучший сезон в карьере. Забил очень много породистых голов в касание, здорово ориентировался в штрафной, но при этом приносил пользу и в других зонах.

Максим Максимов

Максим Максимов

Фото: РИА Новости

Ещё среди лидеров – «десятка» Акбашев, лидер по количеству созданных моментов, резкий и активный в поисках мячей; другой 190-сантиметровый нападающий Аппаев, который, как и Максимов, сочетает мощь с подвижностью и умением работать во фланговых зонах; опорник Мендель – один из лучших разрушителей лиги. Он отвечал за баланс. А надёжность сзади обеспечивало трио из опытнейших Пейчиновича (34 года, болельщики должны помнить его по «Локомотиву»), Дашаева (33 года, крепкий защитник по меркам ФНЛ) и Брызгалова (29 лет, экс-спартаковец).

«Звёздный» Дядюн, кстати, так и не стал основным игроком после перехода зимой – он используется в ротации, появляется на поле чаще в концовках и набрал всего 296 минут. Аппаев и Максимов оказались сильнее и эффективнее.

Если же резюмировать, то в «Факеле», вероятно, не такие звёздные и статусные футболисты изначально, но качественная тренерская работа и игровая модель вывели всех на новый уровень.

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