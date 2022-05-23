Ещё пару лет назад «Факел» был на грани вылета из ФНЛ. А «Торпедо» едва не лишилось путёвки наверх в последний момент.

Что за команды вышли в РПЛ и в какой футбол играют? Нас ждёт встреча со старыми знакомыми

«Торпедо» и «Факел» поднялись в РПЛ после крайне тяжёлого сезона в ФНЛ и долгих лет отсутствия в элитном дивизионе. В этом тексте мы подробно расскажем про клубы и ключевые факторы, благодаря которым стал возможен их рывок.

«Торпедо»: сработавшая ставка на опыт и прагматизм

С первого же сезона после возвращения в ФНЛ «Торпедо» мечтало о дальнейшем шаге наверх. И пусть в первое время амбиции о немедленном выходе в РПЛ не озвучивались официально, рвение всё равно было заметно. «Торпедо» выдавало очень приличные отрезки ещё при Игнашевиче, два года подряд шло где-то на самом верху, но в итоге отваливалось из борьбы.

С третьей попытки задача решена. «Торпедо» ровно провело всю дистанцию турнира – и даже при бешеной конкуренции (она в ФНЛ действительно была мощнейшей) сумело занять первое место. Да, имело место везение в заключительном туре (ещё за пять минут до конца «Торпедо» шло третьим и отправлялось в стыки), однако нельзя пройти мимо колоссальной, последовательной работы, проделанной клубом по ходу сезона.

«Торпедо» своё везение заслужило.

Главный тренер – Александр Бородюк

Главное, что получил Бородюк сразу же после назначения на должность ещё весной 2021-го – это искренняя и гигантская поддержка от болельщиков. У Игнашевича её не было и близко, он изначально оказался «чужим» для фанатской торсиды, поэтому все его неудачи или неосторожные слова рассматривались под микроскопом. Возможно, в том числе поэтому при Игнашевиче и наблюдались такие перепады в результатах. «Торпедо» умудрялось сначала выдавать длительную серию из побед, а потом, если допускало поражение, то сыпалось уже конкретно. Давление с трибун не способствовало душевному спокойствию тренера и команды в трудные минуты.

Александр Бородюк Фото: ФК «Торпедо»

Бородюк это спокойствие в «Торпедо» сразу же привнёс. Фанаты были в восторге от его прихода, плюс сами методы работы тренера подразумевали позитив и снижение груза ответственности. Один из его главных принципов: «Футболисты на поле должны получать удовольствие, игра – как праздник». И в том числе поэтому Бородюк чрезмерно не грузил команду тактическим новшествами, сложными для понимания моделями розыгрыша мяча от своих ворот, инструментами контроля и так далее. Он тренер совсем иной формации по сравнению с Игнашевичем. Не говорим «хуже» или «лучше» — ни в коем случае. Но в «Торпедо» его методика оказалась эффективнее: команда – в РПЛ.

«Торпедо» было более стабильным, чем в предыдущие сезоны. За всю дистанцию команда потерпела лишь три поражения (причём дома – ни одного), а худшие отрезки всё равно включали в себя ничьи, то есть набранные очки. Три поражения – это значительно меньше, чем у остальных (у «Балтики» — восемь, у «Факела» и «Оренбурга» — по 10).

Вот и в самый нужный момент, в игре с «Кубанью», «Торпедо» нашло в себе силы отыграться и спасти вожделенную ничью. Общекомандный характер в очередной раз оказался на высоте.

Стиль футбола

1:0 – счёт, отлично характеризующий стиль игры «Торпедо» в прошедшем сезоне; он встречался аж 10 раз. Команду вряд ли можно было назвать сугубо атакующей, игра не включала в себя инновационные алгоритмы, всё шло от базовых вещей: а) простоты; б) надёжности; в) и очень многое завязывалось на сильных качествах игроков в финальной трети поля – они получали свободу творчества.

Учитывая качество исполнителей атакующей группы, создавало «Торпедо» достаточно. Оно заняло четвёртое место по ожидаемым голам xG (больше у «Оренбурга», «Балтики» и «Алании), пятое – по допущенным xGA (выше «Балтика», «Факел», «Оренбург» и «Нефтехимик»), девятое по владению. А с угловых «Торпедо» и вовсе забило больше всех – 11 мячей. С точки зрения «стандартов» тренерский штаб поработал здорово.

Базовая схема – классическая: 4-2-3-1. Пробовалась и модель с тремя центральными защитниками, но она не прижилась и в конечном итоге была Бородюком отвергнута.

Ключевые игроки

Триумф «Торпедо» однозначно не был бы возможен без сильной по меркам ФНЛ трансферной кампании. Летом 2021-го руководство клуба, в отличие от предыдущего сезона, когда прослеживалось стремление работать с молодыми игроками, сделало ставку на опыт и статус новичков. Достаточно сказать, что по среднему возрасту всех задействованных футболистов «Торпедо» заняло первое место в ФНЛ – 28,6 года. А из «лимитчиков» (в составе каждой команды должен присутствовать минимум один футболист до 21 года) стабильно играл лишь вратарь Ботнарь. Иногда на замены выходили полузащитники Орехов и Абдрашитов. Бородюк счёл, что решение задач – дело «мужиков».

Мухаммад Султонов Фото: РИА Новости

Перед началом сезона состав «Торпедо» пополнили сразу три игрока «Нижнего Новгорода» с опытом выхода из ФНЛ в РПЛ – центральный защитник Шумских (31 год, стал лидером по количеству игровых минут), правый защитник и полузащитник Темников (33 года, самый яркий игрок первой части сезона, а по итогам – лидер по количеству созданных моментов), атакующий полузащитник Султонов (31 год, самый ценный футболист всей ФНЛ, набрал 15+12 по системе «гол+пас»). Их троих и стоит выделить первым делом.

Кроме того, обязательно назовём ветерана Лебеденко – был момент, когда казалось, что он близок к завершению карьеры, однако в 38 лет вдруг выдал очень приличный сезон, выходил на поле в 38 играх и набрал приличные 11 результативных действий. Если у более молодого Рязанцева год получился скомканным, то Лебеденко, наоборот, пережил очередной расцвет.

Фактурный форвард Калмыков смотрелся здорово осенью, стал вторым бомбардиром клуба с 13 голами – его типаж будет востребован и в РПЛ. Умный и быстрый центральный защитник Кожемякин показывал классный футбол ещё в «Шиннике», прилично смотрелся в «Роторе» в РПЛ – и он стал одним из лидеров «Торпедо», особенно сильно его значение для команды было весной. Кстати, Кожемякин тоже пришёл перед стартом нового сезона, это ещё один очень удачный трансфер.

Виталий Ботнарь Фото: РИА Новости

И, конечно же, вратарь Ботнарь. Один из самых талантливых представителей молодого поколения в этом амплуа очень ровно провёл сезон с точки зрения надёжности, в 16 матчах из 36 сохранял ворота на замке и в целом пропускал менее гола за игру. Разве что финальный аккорд Виталий немного смазал, допустив ошибку после дальнего удара в битве с «Кубанью». Но если раньше он выручал партнёров, то теперь команда подстраховала его.

«Факел»: интересная игровая модель с выстрелившим супербомбардиром

Удивительно, но два года назад «Факел» находился на краю пропасти. Команда обосновалась в самом низу таблицы ФНЛ, терпела одно поражение за другим и в весну 2020-го вступала с очень большими сомнениями по поводу будущего. Не было никакой уверенности, что «Факел» сумеет выбраться из зоны прямого вылета. Но наступил локдаун из-за коронавируса, снялись по собственному желанию «Армавир», «Авангард», «Луч» и «Мордовия», плюс футбольные власти решили расширить ФНЛ – и «Факел» получил спасительный билет.

Следующее первенство, правда, тоже начиналось скверно – пять поражений в семи стартовых турах. И вот тогда-то и был приглашён главный тренер Олег Василенко. Ему пусть и не сразу, но удалось стабилизировать команду – весной она вообще резко пошла вверх и поднялась из подвала на девятое место. В новом сезоне-2021/2022 рост продолжился, «Факел» с первых же туров расположился в верхней группе и в концовке оказался стабильнее «Оренбурга».

Главный тренер — Олег Василенко

У Василенко не такое уж мощное резюме. Период в «Факел» уже стал самым продолжительным в его тренерской карьере, а до этого он совсем нигде не задерживался по разным причинам. Кроме разве что литовского «Тракая», где у Василенко был пёстрый отрезок длиной в полтора года, наполненный противоречивыми результатами. «Мордовия», «Авангард» Курск, «Балтика» (в роли ассистента), латвийский РФШ, «Урал» (15 матчей), «Сочи», «Краснодар-2», «Динамо» Минск, «Жемчужина» — вот набор предыдущих мест работы. И нигде не было зафиксировано особенных достижений.

Олег Василенко Фото: РИА Новости

Зато в «Факеле» Василенко расцвёл и превратился в одного из самых интересных тренеров низших дивизионов, его кандидатуру рассматривали в том числе некоторые клубы РПЛ. 48-летний специалист отличается интересной моделью игры с тремя центральными защитниками.

Стиль футбола

Любимая схема Василенко – 3-4-1-2 с тройкой дополняющих друг друга атакующих футболистов. Иногда она трансформируется в модель 3-1-4-2 (3-5-2) с одним опорником, но суть остаётся примерно такой же.

В этой структуре есть хороший баланс между обороной и атакой. «Факел» занял пятое место по ожидаемым голам xG, второе — по допущенным xGA (то есть оборона на дистанции была чуть лучше, чем атака), 11-е — по владению (49,2%), третье — по интенсивности прессинга.

То есть если переводить на простой язык: «Факел» много прессинговал, не делал ставку на владение, его атаки были скорее вертикальные или фланговые и не вмещали в себя огромное количество передач. Для соперника много неудобств создавало движение Акбашева на позиции «десятки», он отваливался от пары нападающих и принимал мячи на «отвалах». Плюс шла очень хорошая поддержка с флангов и мощно выглядела пара нападающих.

Ключевые игроки

«Факел», как и «Торпедо», очень опытная команда. Средний возраст задействованных игроков — 28,1 года. Это третий показатель в ФНЛ. В старте нередко выходили одновременно 5-6 игроков за 30. «Лимитчиков» приходилось внедрять искусственно. В первом круге здорово проявил себя вратарь Свинов, где-то он даже вытаскивал команду – и зимой его забрали в «Спартак». Весной в качестве обязательных молодых уже использовались вингеры Никитин и Файзуллин.

Понятно, что нет никаких шансов не назвать лучшим игроком «Факела» форварда Максима Максимова – он забил 22 гола и выдал лучший сезон в карьере. Забил очень много породистых голов в касание, здорово ориентировался в штрафной, но при этом приносил пользу и в других зонах.

Максим Максимов Фото: РИА Новости

Ещё среди лидеров – «десятка» Акбашев, лидер по количеству созданных моментов, резкий и активный в поисках мячей; другой 190-сантиметровый нападающий Аппаев, который, как и Максимов, сочетает мощь с подвижностью и умением работать во фланговых зонах; опорник Мендель – один из лучших разрушителей лиги. Он отвечал за баланс. А надёжность сзади обеспечивало трио из опытнейших Пейчиновича (34 года, болельщики должны помнить его по «Локомотиву»), Дашаева (33 года, крепкий защитник по меркам ФНЛ) и Брызгалова (29 лет, экс-спартаковец).

«Звёздный» Дядюн, кстати, так и не стал основным игроком после перехода зимой – он используется в ротации, появляется на поле чаще в концовках и набрал всего 296 минут. Аппаев и Максимов оказались сильнее и эффективнее.

Если же резюмировать, то в «Факеле», вероятно, не такие звёздные и статусные футболисты изначально, но качественная тренерская работа и игровая модель вывели всех на новый уровень.