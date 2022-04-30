У нового вратаря «Спартака» всё плохо. Теперь дважды грубо ошибся

Вратарь «Спартака» Илья Свинов не проходит в основу команды после перехода из «Факела» – он лишь третий выбор для Паоло Ваноли. Даже после травмы Александра Селихова в основной состав вернулся другой Александр – Максименко, а Свинов смотрел матчи со скамейки. Чтобы совсем не растерять форму, Илья иногда выходит за дубль команды. В 35-м туре ФНЛ «Спартак-2» принимал «Нефтехимик» и уступил со счётом 0:4. Впервые за месяц в воротах команды сыграл именно Свинов.
Ошибка №1: неудачная игра на выходе
На 14-й минуте матча 21-летний вратарь хотел выиграть верх, но ошибся на выходе – мяч беспрепятственно полетел на голову Никиты Калугина, который и открыл счёт. Сложно объяснить, с чем связан такой ляп Свинова, возможно, ему не хватает игровой практики – это всего лишь его третий в 2022 году. В марте он сыграл в матчах со «СКА-Хабаровском» (1:1) и «Металлургом» (3:2).
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Ошибка №2: неточная передача партнёру
На 32-й минуте «Спартак-2» проигрывал 0:2, и тут Свинов приговорил команду к поражению – он вышел за штрафную площадь и сделал передачу прямо в ноги полузащитнику «Нефтехимика» Егору Пруцеву. Брат Даниила Пруцева быстро разобрался в эпизоде и отправил мяч в ворота мимо голкипера «Спартака-2».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».
На 79-й минуте «Спартак-2» пропустил четвёртый гол, в котором тоже можно предъявить претензии Свинову. Вратарь метался из стороны в сторону: видимо, не мог решить, выходить ему из ворот или нет. В итоге мяч после удара Максима Данилина залетел в ворота. Вот как это было:
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Нефтехимика».
За три сыгранные матча в составе «Спартака-2» Свинов пропустил семь голов и ни одну игру не провёл на «ноль». А в первой половине сезона-2021/2022, когда он выступал за «Факел» в ФНЛ, 21-летний вратарь пропустил 22 гола в 24 встречах, 11 из которых «засушил». Кажется, с отсутствием игровой практики Свинов теряет уверенность.
- 30 апреля 2022
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