7 ярких игроков ФНЛ, способных круто усилить клубы элитного дивизиона. Кого ждать в РПЛ?

На протяжении последних сезонов наблюдается приятная тенденция – клубы РПЛ всё активнее смотрят на игроков из низших дивизионов, не боятся приглашать их и делать на них ставку. Ряд трансферов сработал великолепно – Самошников и Макаров в «Рубине» доросли до сборной, Макарчук превратился в основного латераля в «Сочи», а юный Коваленко стремительно прогрессирует в «Крыльях Советов».

Ближайшим летом спрос на ярких игроков из ФНЛ станет ещё выше – на зарубежном рынке теперь не разгуляешься. В данном материале мы собрали тех, кто отлично проявил себя в текущем сезоне и созрел для перехода на новый уровень.

Максим Максимов, «Факел»

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 04.11.1995

Фактурный форвард долгие годы был на виду – в 2017-м становился лучшим бомбардиром отборочных раундов Лиги Европы, играл в Литве, Латвии и Македонии, в 2019-м успел засветиться в «Торпедо». Но таких мощных сезонов, как нынешний, у него ещё не было. Максимов – лучший бомбардир ФНЛ с 21 голом, это его личный рекорд.

Прорыв в конкретике у 190-сантиметрового нападающего просто сумасшедший. Он классно ориентируется в штрафной, обладает отличным завершением в касание обеими ногами и головой – благодаря этому успел забить очень много породистых голов. Максимов занимает 2-е место в ФНЛ по показателю ожидаемых голов xG (0,74 в пересчёте на 90 минут), 4-е – по количеству ударов за 90 минут (3,87), 4-е – по касаниям в штрафной (5,59), 1-е – по общему количеству ударов головой (25).

Максим Максимов Фото: ФК «Факел»

При этом Максимов играет не чистого наконечника, а одного из двух форвардов при схеме 3-4-1-2 – это подвижная и объёмная роль, подразумевающая частую работу в глубине и на флангах, борьбу за мяч и участие в развитии атаки. Но в том числе благодаря этой позиции форвард «полюбил» зону дальней штанги при прострелах — пока два партнёра сковывают защитников на ближней и в центре, он аккуратно дожидается мяча на дальней или предварительно сваливается на второй темп и бьёт без сопротивления. Фирменное атакующее оружие «Факела».

На сегодня Максимов видится бюджетным вариантом для клубов РПЛ из второй половины таблицы, если «Факел» всё-таки не сможет подняться наверх.

Андрей Окладников, «Енисей»

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 13.06.1999



22-летний нападающий проводит первый сезон в профессиональном футболе, прежде он бегал лишь в любительских лигах. Промежуточные успехи ошеломляющие. Благодаря интересному старту за «Енисей-2» («6+4» в 16 турах, правда, шесть голов пришлись на два матча) Окладников заслужил приглашение в главную команду города. И в ней засверкал ещё ярче.

Андрей Окладников Фото: ФК «Енисей»

Первые результативные действия за «Енисей» форвард выполнил ещё осенью, однако мощный прогресс случился всё же весной – при Вадиме Гаранине. Широкая аудитория увидела Окладникова в матчах за Кубок России и наверняка запомнила его отличные голы в ворота «Локомотива» и «Рубина». В ФНЛ всё было тоже очень весело: Андрей превратился в главного форварда команды, отлично вписался в комбинационный стиль, отличался подвижностью и дистанционной скоростью, потрясающе готовил позиции внутри штрафной и давал адреса при фланговых атаках.

Да, пока в игре Окладникова случаются перепады – это вполне объяснимо, учитывая всю предысторию. Но потенциал у него просто сумасшедший. Есть ощущение, что он способен органично вписаться в РПЛ уже в следующем сезоне.

Артур Галоян, «Велес»

Амплуа: центральный атакующий полузащитник

Дата рождения: 25.06.1999

Прошлым летом Галоян уже мог перейти в клуб РПЛ – им предметно интересовались «Уфа» и ЦСКА. Вместе с армейцами футболист даже прошёл сборы и оставил о себе приятные впечатления, но трансфер не состоялся по комплексу причин.

В сезоне-2021/2022 в ФНЛ Галоян закрепился на прежнем, довольно высоком уровне (хотя команда, скорее, откатилась по качеству игры назад). У Артура – 4 передачи в штрафную в среднем за 90 минут (50,7% точности), 1,85 передачи под удар, 7,52 попытки дриблинга с успешностью в 51% и 2,68 рывка с мячом. Умный, тонкий в решениях, активно ищущий мячи между линиями, способный разогнать атаку как забросом из глубины, так и самостоятельным ведением, здорово бьющий издали и исполняющий стандарты (7 голов из-за штрафной в сезоне) — Галоян оказывает заметное влияние на игру и готов расти дальше.

Вряд ли Артур способен сразу же стать основным в условном ЦСКА, прослеживаются проблемы со стабильностью. Но усилить средний клуб РПЛ он определённо может.

Мамаду Майга, «Велес»

Амплуа: опорный полузащитник, центральный защитник

Дата рождения: 10.02.1995

Ещё один очень ценный лот из «Велеса». 27-летний малиец проводит всего лишь второй сезон в ФНЛ, прежде он играл в ЛФЛ. Но даже при скромном бэкграунде Майга сильно выделяется на общем фоне и, кажется, успел перерасти уровень чемпионата.

Майга отличается универсальностью (способен сыграть как в опорной зоне, что в приоритете, так и в центре обороны), работоспособностью, жёсткостью и качественным ведением единоборств, а также надёжностью с мячом. Малиец здорово ведёт игру, много пасует вперёд, но при этом имеет среднюю точность передач выше 90 процентов.

Мамаду Майга Фото: ФК «Велес»

А ещё у футболиста с ноября 2021 года есть российский паспорт. Хотя это в нынешних реалиях не такой уж важный фактор. Даже если Майга будет легионером, уровень его игры всё равно должен приковать внимание со стороны клубов РПЛ.

Артём Мещанинов, «Балтика»

Амплуа: центральный защитник

Дата рождения: 19.02.1996

Центральный защитник «Балтики» обладает отличным балансом. Он уже опытен – к 26 годам успел провести 77 матчей в ФНЛ и 26 – в элитном дивизионе Чехии. У него отличная антропометрия и мощь (рост – 190), сильный верх (почти 72% процента выигранных дуэлей на «втором этаже» — очень круто), достойная цепкость. Есть и умение начать атаку – в среднем за игру Мещанинов выполняет 5,13 длинных передач с точностью 57,1%. Лидерские качества служат приятным бонусом.

Если «Балтика» не сможет подняться в РПЛ и в этом сезоне, то удержать футболиста, на которого уже два года подряд есть спрос, будет сложно. Да и самому Мещанинову пора двигаться дальше – даже по меркам центральных защитников он уже перерос стадию молодости.

Артём Мещанинов Фото: ФК «Балтика»

Давид Кобесов, «Алания»

Амплуа: фланговый и центральный нападающий, атакующий полузащитник

Дата рождения: 06.01.2000

Универсальный атакующий игрок – способен играть как ближе к флангам, так и в зоне второго темпа. А иногда выходит и чистым форвардом. В текущем сезоне добился впечатляющего прогресса, набрал «8+8» по системе «гол+пас» в ФНЛ. Быстрый в перемещениях и решениях, резкий в заполнении свободных зон, с хладнокровным завершением. Внутри штрафной способен убирать соперников на издевательских замахах или перебрасывать вратаря «черпачками».

Также Кобесов обладает высоким потенциалом как ассистент, у него качественная подача и отличное чувство партнёров. В среднем за игру он отдаёт 1,46 передачи под удар, выполняет 4,23 навеса с точностью в 42%, а ещё набирает 2,3 удара, 7,37 обводки и 4,65 касания в штрафной. Очень интересный набор атакующих характеристик, который должен быть востребован в элитном дивизионе.

Виталий Ботнарь, «Торпедо»

Амплуа: вратарь

Дата рождения: 19.05.2001

Молодой вратарь — очень ценный актив «Торпедо». Перешёл в клуб ещё зимой 2020-го из молодёжки «Локомотива» и почти сразу стал основным. В текущем сезоне закрепился на высоком уровне. Хорош на линии: имеет 77% отражённых ударов, положительную разницу между ожидаемыми пропущенными голами post-shot xG и реальными пропущенными голами – 33,63 против 29. Во многом благодаря надёжности голкипера «Торпедо» выигрывает множество матчей в прагматичном стиле. Также способен качественно начинать атаки – левая нога развита на приличном уровне.

Очень вероятно, что «Торпедо» по итогам сезона поднимется наверх. Но даже если это произойдёт, топ-клубы РПЛ всё равно должны присмотреться к талантливому голкиперу (особенно те, у которых не всё в порядке с линией). При дальнейшем прогрессе Ботнарь способен закрыть вопрос на долгие годы вперёд.

Виталий Ботнарь Фото: ФК «Торпедо»

P. S. На самом деле интересных игроков в ФНЛ намного больше. Можно перечислить половину состава «Оренбурга» (но мы не стали включать сюда его представителей, поскольку клуб вот-вот оформит повышение в классе официально), а ещё – правого защитника Бевеева из «Енисея», нападающего Владислава Шитова из «Спартака-2», флангового форварда Владимира Хубулова из «Алании» и многих-многих других.