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«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии пятый раз подряд, фанаты, файеры, видео празднования, полиция

От празднования золота «Црвены Звезды» мурашки по коже! Но не обошлось без дубинок полиции
Полина Куимова
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии
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К победному маршу по Белграду добавился и праздничный мотопробег. А закончилось всё грандиозным салютом!

«Црвена Звезда» пятый раз подряд стала чемпионом Сербии, и фанаты это событие отметили с присущим им размахом. Пока команда дома громила «Вождовац» (3:1), фанатская трибуна «мала Мараканы» горела от мощного файер-шоу.

После того как команда подняла кубок и отпраздновала на поле, фанаты устроили победный марш по центру города: большая часть шла пешком, но кто-то пересел на мотоциклы – так к шествию добавился ещё и праздничный мотопробег. Полицейским пришлось перекрыть несколько улиц, а ещё стянуть на празднование несколько сотен человек – во избежание столкновений.

Колонна с файерами, флагами и песнями двигалась от стадиона в Калемегдан – главный парк города, где традиционно фанаты отмечают титулы.

Позже к фаейрам добавились салюты: небо Белграда осветили сотни праздничных залпов. Даже на видео это выглядит очень мощно!

Но без стычек с полицией всё же не обошлось. Как сообщил телеграм-канал Serbia Live, на одной из улиц жандармы вывели из автобуса фанатов и начали бить тех дубинками. Некоторых из них арестовали, но причины, по которым произошли задержания, не называются.

О том, как праздновали чемпионство в этом сезоне фанаты других команд:

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