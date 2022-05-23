От празднования золота «Црвены Звезды» мурашки по коже! Но не обошлось без дубинок полиции

«Црвена Звезда» пятый раз подряд стала чемпионом Сербии, и фанаты это событие отметили с присущим им размахом. Пока команда дома громила «Вождовац» (3:1), фанатская трибуна «мала Мараканы» горела от мощного файер-шоу.
После того как команда подняла кубок и отпраздновала на поле, фанаты устроили победный марш по центру города: большая часть шла пешком, но кто-то пересел на мотоциклы – так к шествию добавился ещё и праздничный мотопробег. Полицейским пришлось перекрыть несколько улиц, а ещё стянуть на празднование несколько сотен человек – во избежание столкновений.
Колонна с файерами, флагами и песнями двигалась от стадиона в Калемегдан – главный парк города, где традиционно фанаты отмечают титулы.
Позже к фаейрам добавились салюты: небо Белграда осветили сотни праздничных залпов. Даже на видео это выглядит очень мощно!
Но без стычек с полицией всё же не обошлось. Как сообщил телеграм-канал Serbia Live, на одной из улиц жандармы вывели из автобуса фанатов и начали бить тех дубинками. Некоторых из них арестовали, но причины, по которым произошли задержания, не называются.
О том, как праздновали чемпионство в этом сезоне фанаты других команд:
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