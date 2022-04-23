Отказ «Спартака» от Бакаева станет глупостью. Пора продлевать контракт и закрывать вопрос

До окончания контракта Бакаева со «Спартаком» остаётся чуть более двух месяцев. Уже сейчас, в любую секунду, красно-белые могут потерять своего яркого воспитанника – по регламенту футболист ещё с зимы имеет право вести официальные переговоры с любым клубом и подписывать новые соглашения. Пока этого не произошло, проблема всё ещё висит в воздухе. И совершенно нет понимания, чем она решится.

Спортивный директор клуба Лука Каттани в недавнем большом интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» получил целый блок вопросов, посвящённых Бакаеву, но ответил максимально обтекаемо. Общий посыл массивных абзацев был примерно таков: «Я никогда не говорил, что мы не собираемся продлевать контракт с Зелимханом, у нас с ним отличные отношения. Он важный игрок, но сейчас не самый правильный момент для обсуждения». А ещё Каттани произнёс следующую фразу: «Я доволен вкладом игрока в жизнь клуба, но, на мой взгляд, чего-то не хватает. Как только это появится, всё решится за две минуты».



То есть, если переводить на более простой язык, «Спартак» всё ещё не уверен, что Бакаев заслуживает тех денег, которые он и его представитель запросили у клуба. Руководство красно-белых считает, что футболист должен играть ещё ярче и стабильнее – а иначе нет смысла рисковать, лучше отпустить его на четыре стороны и попытаться найти более готового и эффективного исполнителя группы атаки.



Но, на мой взгляд, это очень рискованная стратегия в решении вопроса будущего своего воспитанника, которая может лишь навредить «Спартаку».

Что смущает в игре и поведении Бакаева

Тезисно перечислим факторы, которые складываются не в пользу Зелимхана и сейчас могут стопорить процесс.

Снижение конкретики в последние годы. После сильного арендного отрезка в «Арсенале» («8+2») и блестящего первого полноценного сезона-2019/2020 в «Спартаке» («7+15» во всех турнирах) настал ощутимый спад. В прошлом чемпионате у Бакаева «1+6», в текущем – «2+6»). Зелимхан реже делает результат и вообще перестал быть 100-процентным игроком стартового состава.

Нестабильность как на протяжении дистанции сезона, так и внутри конкретного матча. Очень сложно предугадать, как Бакаев будет играть завтра. Иногда это что-то космическое, а иногда его хочется заменить к 30-й минуте.

Несистемность. Бакаев – импровизатор, играющий на инстинктах, он может забывать про тактические перестроения, рушить схемы, не возвращаться назад. В последние годы, правда, есть прогресс – сейчас всё не так безнадёжно.

Чересчур высокая самооценка (пример – ответ Мозесу про то, что «он сам не Марадона), вспыльчивость, эмоциональность. Жёлтые карточки за симуляции, споры с арбитрами и партнёрами прямо на поле, открытое недовольство заменами – у Бакаева далеко не ангельский характер, и иногда с ним бывает непросто.

При всех недостатках у Бакаева слишком много плюсов. И странно будет разбрасываться такими футболистами

Популярна история, когда лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне в 2021 году договорился о продлении контракта с клубом без помощи агента – он предоставил клубу статистическую информацию о своей игре, о влиянии на общую структуру, о количестве важных действий в сравнении с партнёрами и другими лучшими футболистами лиги. И эти данные стали основой при ведении переговоров.

Если бы Бакаев и его представители прибегли к такому же методу, то, полагаю, они тоже смогли бы найти немало аргументов. Например, снизу таблица с показателями созданных моментов и ключевых передач в сезоне (данные предоставлены InStat). «Созданные моменты» — немного субъективная метрика, в неё входят как острые пасы, так и взлом пространства при помощи дриблинга или опасные дальние удары. Однако информация всё равно любопытна: Бакаев лидирует, хотя провёл во всех турнирах меньше минут, чем подавляющее большинство партнёров. И пусть вас не смущает четвёртое место Ларссона – у него было очень много подач с угловых осенью.

Статистика InStat Матчи (минуты) Голевые моменты созданные Ключевые передачи Зелимхан Бакаев 30 (1770) 36 43 Квинси Промес 25 (2139) 25 27 Александр Соболев 30 (3023) 19 23 Джордан Ларссон 23 (1388) 19 21 Виктор Мозес 29 (2367) 15 21 Георгий Джикия 34 (3223) 12 13 Айртон 30 (2786) 11 14 Михаил Игнатов 28 (1232) 11 16 Роман Зобнин 27 (1961) 10 10 Шамар Николсон 9 (776) 8 9

Есть и другие данные.

Бакаев занимает 1-е место во всей РПЛ по среднему количеству передач под удар – 3,25 за 90 минут. Больше, чем у Малкома, Кабелла, Ларссона, Захаряна.

5-е место в РПЛ по количеству обводок после Лесового, Эджуке, Карраскаля и Макарова. У Зелимхана – в среднем 8,57 попыток за игру с успешностью в 54,31%.

8-е место в РПЛ по рывкам с мячом (progressive runs) – 3,47 за 90 минут.

4-е место в РПЛ по количеству передач с продвижением мяча.

9-е место по возвратам мяча на чужой трети поля и 16-е место по возвратам в контрпрессинге, что характеризует неплохую оборонительную работу в высоких точках. Пусть Зелимхан и не самый грамотный тактически, но он объёмный и быстрый.

То есть, если резюмировать, «Спартак» готов отказаться от игрока с хорошими скоростными данными, дриблингом, большим объёмом ключевых передач разнообразных типов и достойным дальним ударом (его мы стали видеть реже, но он не мог исчезнуть).

Выводы

Последний матч «Спартака» с ЦСКА в Кубке России лишний раз подчеркнул сильные стороны Бакаева. На мой взгляд, он был одним из лучших на поле – ускорял игру забросами за спину, открывался на дистанции сам, обыгрывал один в один и входил в штрафную с полуфлангов, вырезал три идеальные передачи на партнёров (непонятно, как Николсон и Кофрие не забили во втором тайме), уверенно реализовал пенальти. Было даже немного странно видеть досрочную замену Бакаева – казалось, что он способен ещё несколько раз убежать сквозь чужую высокую линию обороны.



Никто не знает, каким будет итоговое решение «Спартака», но меньше всего хотелось бы, чтобы оно зависело от личных симпатий или антипатий главных людей в клубе. Мы прекрасно помним цитату Заремы Салиховой про то, что она отдала бы без раздумий Бакаева в «Динамо» за € 5,5 млн прошлой зимой. После неё стало примерно понятно отношение супруги Федуна к футболисту.

Какими бы ни были дальнейшие планы «Спартака» на комплектование команды, важно уяснить четыре момента:



1) сегодня в средней линии «Спартака» и так слишком мало футболистов, с которыми можно играть в атакующий футбол. Бакаев при всех своих проблемах способен убыстрять и обострять игру на любой позиции;



2) на российском рынке готовых атакующих футболистов, способных равноценно заменить Бакаева, минимум. И здесь «Спартаку» либо придётся покупать сырого и зелёного и ждать (но, кажется, таких игроков и так слишком много), либо пытаться вытаскивать звёзд из других клубов, что проблематично;



3) на иностранном рынке трансферная работа будет слишком затруднена по всем известным причинам, вытащить из Европы качественных игроков будет сложно. Удержать бы имеющихся;



4) Ларссон, как бы ни хотелось «Спартаку», не заменит Бакаева, даже если вернётся летом. Это игрок совершенного других характеристик и умений. И, кстати, в чемпионате Швеции у него дела пока идут так себе.



Поэтому отказ от услуг Бакаева – огромный риск, который может не оправдаться в будущем. Когда-то давным-давно «Спартак» уже отказывался от своего воспитанника – тот тоже казался проблемным в характере и нестабильным в игре. Имели место повышенные финансовые запросы, плюс в дело вмешались личные отношения игрока с некоторыми руководителями. В итоге воспитанник ушёл в «Зенит» и превратился в лучшего форварда страны.



Ни в коем случае не собираюсь сравнивать Дзюбу и Бакаева – масштабы футболистов (пока) совершенно разные. Но с точки зрения сюжета истории могут получиться очень схожими. У Бакаева есть всё, чтобы построить сильную карьеру в РПЛ. Если не в «Спартаке», то в любом другом клубе.