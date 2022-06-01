За кем следить в еврокубках без России? Список пробившихся команд из ближнего зарубежья

В большинстве европейских чемпионатов сезон подошёл к концу, а это значит, что теперь мы знаем, кто выступит в следующем розыгрыше еврокубков. Россию после событий на Украине отстранили от всех соревнований под эгидой УЕФА, поэтому Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций пройдут без наших клубов. Зато в Европе выступят команды из ближнего зарубежья. Рассказываем, за кем следить в следующем сезоне.

Армения: один клуб в квалификации Лиги чемпионов, два — в отборе Лиги конференций

В завершившемся сезоне чемпионом Армении стал «Пюник», которому теперь предстоит сыграть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. А занявшие оставшиеся места в топ-4 «Арарат-Армения», «Алашкерт» и «Арарат Ереван» выступят в первом отборочном раунде Лиги конференций.

«Пюник» Фото: fcpyunik.am

Беларусь: один клуб в квалификации Лиги чемпионов, два — в отборе Лиги конференций

Чемпионом Беларуси в 2021 году стал солигорский «Шахтёр», так что в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет именно эта команда.

В тройке также финишировали БАТЭ и минское «Динамо» — они отправятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций. При этом с украинскими командами представители Беларуси точно не сыграют — УЕФА будет их разводить.

«Шахтёр» (Солигорск) Фото: vk.com/fcshakhterby

Азербайджан: один клуб в квалификации Лиги чемпионов, три — в отборе Лиги конференций

В Азербайджане чемпионский титул взял «Карабах». Теперь команду ждёт первый квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Карабах» Фото: vk.com/qarabagh

А во втором отборочном раунде Лиги конференций выступят сразу три клуба — «Нефтчи», «Зиря» и «Габала».

Грузия: один клуб в квалификации Лиги чемпионов, три — в отборе Лиги конференций

Чемпион Грузии по итогам 2021 года — «Динамо» из Батуми. Команда выступит в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. А в аналогичную стадию Лиги конференций вышли «Динамо» из Тбилиси и «Дила», к которым присоединился победитель национального Кубка «Сабуртало».

«Динамо» (Батуми) Фото: vk.com/dinamobatumi.news

Казахстан: один клуб в квалификации Лиги чемпионов, два — в отборе Лиги конференций

В Казахстане в прошлом году чемпионом стал «Тобол», так что именно эта команда отправится в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Места во втором отборочном раунде Лиги конференций достались «Астане» и «Кайрату» Курбана Бердыева, которые финишировали в тройке. Ставший четвёртым «Кызыл-Жар» тоже запрыгнул в новый еврокубок.

«Тобол» Фото: vk.com/fctobol

Молдавия: один клуб в квалификации Лиги чемпионов, два — в отборе Лиги конференций

Прошлогодний герой Лиги чемпионов «Шериф» стал чемпионом Молдавии и выступит в первом квалификационном раунде главного еврокубка. «Петрокуб» и «Милсами», которые финишировали в тройке, попали в первый квалификационный раунд Лиги конференций.

«Шериф» Фото: vk.com/fcsheriff

Украина: два клуба в квалификации Лиги чемпионов, два — в отборе Лиги конференций

На Украине чемпионат прервался после событий 24 февраля. В итоге командам достались места, которые они занимали на тот момент. Первым остался «Шахтёр», который сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Киевскому «Динамо» предстоит чуть более долгий путь — команда выступит во втором квалификационном раунде.

«Шахтёр» Фото: ФК «Шахтер»

В третий квалификационный раунд Лиги конференций отправится «Днепр», во второй — луганская «Заря».