Два чемпионата России вместо одного за сезон! Возможная реформа РПЛ

Российский футбол вступает в новую реальность, в которой нет еврокубков. На год ли, на два – никто не знает. В сложившихся обстоятельствах руководители РФС и РПЛ должны придумать, как сохранить у болельщика интерес к чемпионату. Например, увеличить количество турниров с ценными для клубов трофеями и призовыми: добавить Кубок лиги к первенству страны и Кубку России. Но, кажется, и этого будет недостаточно.

Сейчас, когда нашу страну забанили в Европе, а для матчей чемпионата России появились дополнительные окна, можно и даже нужно экспериментировать с форматом чемпионата. Необходимо признать: за чемпионской гонкой в РПЛ стало скучно следить. Преимущество одной команды над другими по уровню игры настолько велико, что любой болельщик заранее спрогнозирует обладателя золота. Хорошо бы подзакрутить интригу. Для этой цели, пожалуй, подошёл бы предложенный в этом тексте вариант реформы лиги.

Главный вопрос: а почему, собственно, надо потратить целый год, чтобы определить сильнейшую команду страны? Тем более в России, где вторая часть сезона после длительного зимнего перерыва превращается, по сути, в новый чемпионат, связанный с первой частью только таблицей. Весной команды зачастую здорово отличаются от себя осенних. Взять последний сезон. Первый круг «Динамо» завершило вторым, ЦСКА – шестым, «Крылья Советов» – седьмыми, «Рубин» – восьмым, «Химки» – 15-ми, а «Урал» – 16-м. В таблице второго круга «Динамо» на пятом месте, ЦСКА – на третьем, «Крылья Советов» – на 13-м, «Рубин» – на 16-м, «Химки» – на 11-м, а «Урал» – на седьмом. Одинаковые результаты показали только «Зенит» (1) и «Спартак» (10).

И вот тут уместно обратиться к историческому опыту. Повторить эксперимент из сезона-1976, только с небольшими поправками. Тогда в течение одного года были проведены два чемпионата, правда, из-за иных задач: подготовки сборной СССР к Олимпиаде и чемпионату Европы. По итогам первого круга определили весеннего чемпиона, московское «Динамо». По итогам второго – осеннего, «Торпедо». Ничего страшного, что матчей было меньше: эти титулы ценятся столичными клубами, как и все остальные. К слову, с тех пор ни динамовцы, ни торпедовцы золото не выигрывали, а так есть что вспомнить.

Всего полгода – и чемпион России известен! На короткой дистанции в 15 туров у конкурентов «Зенита» появится больше шансов обойти петербургскую команду, хотя бы по той причине, что с самим «Зенитом» будет одна встреча за сезон. Причём либо в весеннем первенстве, либо в осеннем – на своём поле. Система останется прежней: в течение года каждая команда играет с каждой дома и в гостях, но только не в двух кругах, а в двух разных чемпионатах. Что касается отличий от сезона-1976, то тогда по окончании весеннего первенства никто не вылетал, а теперь, как и после любого обычного сезона, выбыли бы две команды. В структуре календаря их место заняли бы новички из ФНЛ.

Впрочем, необязательно упираться в круговой турнир из 15 туров. Логично использовать и швейцарскую систему с любым количеством матчей, как собирается делать УЕФА в будущем в Лиге чемпионов. А на финише чемпионата для большей интриги проводить финал с участием двух команд или вообще «финал четырёх» (с участием топ-4).

Таким способом тоже можно определить чемпиона за полгода. Но здесь есть одна проблема: существует риск, что какой-то город в течение нескольких лет не увидит у себя «Спартак», «Зенит» или другую популярную российскую команду.

Ничего революционного в предложенном формате нет. Например, в некоторых странах Америки чемпионаты проводятся по похожей системе – с «апертурой» и «клаусурой». Адаптировать хорошую идею под Россию было бы несложно.

Если формат двух сезонов РПЛ за год приживётся, то со снятием бана с России возникнет вопрос о распределении путёвок в еврокубки. Это тема для переговоров с УЕФА. По итогам сезона-1976 в Европе сыграли победители и весеннего, и осеннего чемпионата. Останется у нашей страны два места в ЛЧ, можно разыграть их среди обладателей золота. Если, конечно, оба раза чемпион не будет один. Победитель Суперфинала получит путёвку на групповой этап, проигравший – в квалификацию. Но пока о еврокубках нет смысла даже задумываться – поддержать бы интерес к РПЛ.