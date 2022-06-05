Закон ещё не заработал, а его уже отменят? Что поменялось в истории с Fan ID

С начала нового сезона Fan ID начнёт действовать на шести стадионах, принимавших ЧМ-2018. Болельщикам «Зенита», например, повезло чуть больше – пойти на футбол на «Газпром Арену» в первой половине сезона можно будет без паспорта болельщика, в Санкт-Петербурге он заработает во второй части чемпионата. Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня, и с 4 июля можно будет оформить на портале Госуслуг «одну из визитных карточек на стадион». Регистрация на портале Госуслуг – обязательное условие оформления Fan ID.

С появлением Fan ID в законе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Авторы инициативы о введении Fan ID отметили, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Паспорт потребуется каждому болельщику, только при его наличии можно будет купить билет на матч или абонемент. Fan ID необходимо оформлять отдельно на каждого человека. Его должны получить все, кто будет присутствовать на стадионе в день матча, – болельщики, организаторы, участники соревнований и представители СМИ.

Реакция фанатов последовала незамедлительно: почти все клубы присоединились к бойкоту. Но не все протестовали до конца сезона – только группа активных болельщиков «Спартака» игнорировала все матчи чемпионата и Кубка России, в том числе финал с «Динамо». Впрочем, бойкот фанатов других клубов продолжится – группа поддержки «Зенита» не будет покупать абонементы на второй круг РПЛ из-за введения Fan ID. По оценкам петербургского клуба, сине-бело-голубые могут потерять 1-1,5 млрд рублей за сезон, остальные команды – десятки миллионов, поскольку появятся «пустые трибуны» и «серьёзные финансовые потери» из-за снижения поступлений от реализации билетов, кейтеринга и сотрудничества со спонсорами, для которых важна заполняемость стадиона.

Болельщики «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Против инициативы введения Fan ID выступили не только болельщики, но и ряд футбольных лиц: Валерий Газзаев, Зарема Салихова, Олег Романцев и другие. Бывший главный тренер «Спартака» резко высказался против паспорта болельщика: «Я вообще считаю, что нужно прекратить это издевательство над болельщиками. Кто там принимал это, Госдума? Больше заниматься нечем? Они бы лучше государственными делами занимались, а не [приставали] к людям, которые искренне хотят посмотреть футбол. Они всего-навсего требуют хлеба и зрелищ. А зрелище запрещать и ставить им штамп какой-то – я считаю, это неправильно. Решает каждый для себя, наверное, но всё-таки я на стороне болельщиков».

Сегодня, 5 июня, «Чемпионату» стало известно, что депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене Fan ID. Реакция на инициативу была неоднозначной: партия коммунистов попала под раздачу. Николай Валуев назвал идею политическим приёмом, Вячеслав Колосков «не видит смысла в отмене Fan ID», а Светлана Журова и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков выступили ярче всех.

Светлана Журова депутат Госдумы Намерение КПРФ — популизм чистой воды. Хочется перед своими избирателями быть хорошими. Надо понимать, что паспорт болельщика был принят совершенно для других целей, чтобы правительство имело возможность в любой момент его ввести. Дума под каждое международное соревнование принимала закон о паспорте болельщика. И это занимало достаточно много времени. Поэтому сейчас правительство наделено правом, делать этот паспорт болельщика или нет. А так сейчас самого Fan ID, по сути, нет.



Паспорт болельщика в РФ не введён, и никакими законами обязать это сделать невозможно. Правительство может решить, надо или нет в зависимости от международных соревнований, уровня, от ситуации и так далее.



Если болельщики не хотят вводить паспорт, они могут работать с РФС, правительством. Закон только наделяет правом. Поверьте, пока об этом говорить не стоит. Всё будет в каком-то тестовом режиме.

Роман Терюшков член наблюдательного совета «Химок» Закон принят. Закон в первую очередь о безопасности. Если у депутатов КПРФ есть вопросы к безопасности на стадионах и они против этого закона, который обеспечивает безопасность зрителя, то, наверное, они хотят это чем-то мотивировать. Либо это шаг к популизму. Закон пять дней как заработал. В принципе, показал свои положительные стороны при проведении Кубка конфедераций, чемпионата мира и отдельных матчей чемпионата Европы. И в первую очередь он призван обеспечить безопасность на стадионах. Чем руководствуются депутаты от КПРФ, я не могу сказать. Думаю, что их инициатива не найдёт поддержки среди депутатского корпуса. Потому что ещё нет практики выдачи той самой персонализированной карты, а уже хотят отменить то, что ещё не начало действовать. Странный подход.

Что касается клубов, то на инициативу КПРФ отреагировали «Оренбург» и «Урал». «С учётом выхода в Премьер-Лигу нам обозначили, что нужно. Мы монтируем сейчас, совершенствуем физические конструкции, системы управления доступом и так далее. У себя мы посовещались: занимаем пока нейтральную позицию. Будет паспорт болельщика — будет. Не будет — не будет. Есть соответствующее решение законодательного характера, и исполнять его нужно. Будут ставить оборудование для считывания паспорта болельщика — пусть ставят. Такое отношение у нас при всей неясности проблемы», – заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

В «Урале» выступают против паспорта болельщика, о чём сказал первое лицо клуба Григорий Иванов: «Я уже не один раз высказывался по Fan ID. Пока этот закон принят Госдумой. И что я могу сделать против? Моё личное отношение: конечно, я против Fan ID. Но сейчас это закон, и я не Госдума — не могу его отменить. Если его отменят, я буду рад. Сейчас многое непонятно, в том числе, как этот паспорт болельщика сделать. Осталось полтора месяца — мы не продаём билеты и не готовим абонементы. Не знаем, что делать. Это как-то неправильно. Закон есть закон. Если закон принят, его введут — мы будем выполнять. А так я, конечно, не в большом восторге от Fan ID».