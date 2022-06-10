«Зашёл в цех, а там одни девушки!» Уникальные кадры Аршавина-студента

Петербург. Осень 2001 года. Местный канал делает сюжет про Андрея Аршавина – молодого лидера «Зенита», который только-только взял первые медали на профессиональном уровне. Команда Юрия Морозова выиграла бронзу чемпионата России, а 20-летний Аршавин уже суперзвезда города. Он игрок основы и олицетворение того самого явления — «парни с нашего двора».

На видео Аршавин заходит в университет технологии и дизайна – именно туда он поступил за два года до бронзы. Сначала учился на химфаке, а потом перевёлся на факультет текстиля и одежды. Специальность — инженер в сфере «Технологии швейных изделий». Интересно, что в итоге пятилетнее обучение затянется на девять лет. Но в 2001-м он об этом, конечно, не знает.

Здесь учился Аршавин Фото: youtube.com/c/FCZenitStPetersburg

«Во время отпуска наш факультет выиграл первое место по мини-футболу. Я участвовал, забил 13 голов. Правда, здесь старая статистика», – говорит Андрей. Ещё несколько секунд, и он с оператором подходит к другому объявлению – поздравлению с бронзовыми медалями чемпионата России.

Аршавин — спортивная гордость универа Фото: youtube.com/c/FCZenitStPetersburg

Дальше он показывает расписание. И заходит в деканат. Как обычный студент спрашивает о преподавателях. Сейчас, конечно, такое сложно представить: призёр чемпионата России не только играет за университет, но ещё и исправно посещает его.

«Никого нет. Все ушли на фронт, – шутит Андрей. – Я только в этом отпуске много стал ходить, и меня стали узнавать. До этого не было. Внимание – это хорошо или плохо? Нормально. Никакого отягощения нет».

Проходят в спортзал.

– Ничего, что много девушек? – вопрос игроку.

– Да, наоборот, это классно, здорово, – ответ Аршавина.

«Сейчас пара по прикладной математике, на которой я был всего два раза до этого. Хотя вчера, разговаривая по поводу съёмок, учитель меня не узнал. Сказал, что я в первый раз вообще», – дальше рассказ продолжается, и участники съёмок поднимаются на верхний этаж.

Правда, оказываются в классе информатики. Видимо, математику отменили. Андрей сел за компьютер в окружении одногруппников и получил задание: сделать свой почтовый ящик и послать учителю сообщение о кафедре либо её эмблему.

«Девчонки, SOS, нам надо послать эмблему. Помогите!» – смеясь говорит Аршавин.

Но сам открывает браузер и оказывается в своём профиле на сайте «Зенита». Дальше заходит на сайт Яндекса. Ему объясняют, что логин не должен совпадать с паролем.

«А логин — я не знаю, что это такое. Написал «Андрей», – ремарка Аршавина.

Андрей Аршавин осваивает компьютер Фото: youtube.com/c/FCZenitStPetersburg

Следующий кадр – разговор с преподавателем группы. Она явно не очень довольна футболистом: «Аршавин плохо у нас ходит. Почти никогда не бывает на занятиях. Это очень плохо. Почти ничего не сдал. Одно задание он не выполнил, другое тоже. Когда будет выполнять? Думаю, когда станет чемпионом мира».

Аршавину приходит на помощь девушка. Ему объясняют, что логин, который он выбрал, уже занят, и надо его поменять. Вроде бы получается. После оператор опрашивает одногруппниц Андрея.

«Знаем. Он – футболист команды «Зенита». Нападающий. Играет под 15-м номером. Главное достижение? Мы футболом стали увлекаться только с этого года. Да, бронзовые медали!» – говорит одна из них.

«Он так редко появляется, что не знаю, что он за парень. Он – футболист «Зенита». Кого играет? Не знаю», – добавляет другая.

Аршавин с однокурсницей Фото: youtube.com/c/FCZenitStPetersburg

– У тебя дома есть компьютер? – вопрос ведущего.

– Был, давно. Сейчас я переехал, у меня служебная квартира, некуда ставить. Когда дом мой построится, надеюсь, тогда куплю. Мне строят дом. Прямо в Озерках. Первый дом, сразу, можно сказать, на станции метро.

Дальше Аршавин выходит, садится в служебную машину. И съёмка завершается.

На таком автомобиле передвигался по Санкт-Петербургу Андрей Аршавин 20 лет назад Фото: youtube.com/c/FCZenitStPetersburg

Уже спустя годы в интервью официальному сайту своего университета Андрей рассказал и про другие детали своего обучения.

«Совмещение футбольной карьеры с получением высшего образования в университете было бы просто невозможно без поддержки преподавателей. Это, может, только вундеркинд бы смог, но я себя к таковым не отношу. Вспоминаю с улыбкой, когда первый раз зашел в швейный цех, где все машинки были заняты девушками, я один парень. Тогда я шил свои первые джинсы. На меня смотрели с ухмылкой, но потом, когда практически ежедневно встречали в цехе за работой, меня принимали уже за своего. А первые свои джинсы я сохранил», — говорил он.

Интересно, что специальность он выбрал неспроста. Мама Андрея Татьяна Аршавина закончила этот же факультет задолго до сына.

«У нас есть брюки, которые он сшил сам. Не помню, носил он их или нет. Но то, что он их сделал сам, это даже видно. У нас ещё была рубашка, там воротничок немножко перекошенный, совсем чуть-чуть. Непрофессионал, может, даже и не заметит», – вспоминала она для официального сайта университета.

Обучение точно не прошло впустую, ведь уже спустя годы Аршавин выпустил коллекцию детской спортивной одежды. А ещё говорил, что в будущем хотел бы открыть производство сам и создать личный бренд.

Сейчас Аршавину явно не до этого. Но с того момента у него появилось ещё одно образование – он закончил школу менеджмента УЕФА. И там занятия посещал наверняка исправно.