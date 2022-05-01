«Не знаем, сохранится этот «Зенит» или нет». Мощные цитаты после чемпионства

«Зенит» стал восьмикратным чемпионом России. Сине-бело-голубые расправились с «Локомотивом» (3:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги и выиграли четвёртое чемпионство подряд. Сразу после финального свистка «Зенит» начали поздравлять с очередным успехом. И в числе первых поздравивших оказался бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера! Итальянец выразил респект своему коллеге: «Поздравляю Семака с тем, что он в четвёртый раз стал чемпионом России! Рад, что знаком с Сергеем! Кроме того, что он отличный тренер, он ещё и прекрасный человек. «Зенит» на данный момент — это сильнейшая команда России!»

Кроме него, чемпионов поздравили и другие не менее известные личности. «Чемпионат» собрал самые яркие высказывания представителей «Зенита», тренеров и экспертов.

Экс-футболисты «Зенита»

Павел Погребняк: «Четвёртая победа «Зенита» подряд в РПЛ — реальное достижение! Чемпионства не могут надоесть. Не понимаю, почему многие говорят: «Мне надоело». Нет, конечно! Хочу поздравить «Зенит» с победой, заслуженной победой. Как говорится, продолжайте в том же духе! «Бавария» выиграла 10 раз чемпионат Германии? Есть к чему стремиться! Если Бавария смогла, почему «Зенит» не может?».

Андрей Аршавин: «С утра был в спортивном костюме, но, после того как «Динамо» проиграло, надел чуть-чуть горчичный. Очень рад, что мы победили. Это ещё три тура до конца! Какая из четырёх команд «Зенита» самая сильная? Первые три года она ничем не изменялась, главное отличие сейчас – тогда была ключевая роль Дзюбы из игроков, а в этом году – у других. Мы живём в такое время, что не знаем, что будет через месяц – сохранится этот «Зенит» или нет. Только чудо должно было произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, – команда могла проиграть только сама себе».

Андрей Аршавин Фото: Егор Филиппов, «Чемпионат»

Юрий Жирков: «Только поздравления ребятам! Они были, как всегда, на голову выше, чем другие команды».

Владислав Радимов: «Вполне заслуженно. Чемпионство — это радость. Я думаю, что четыре года подряд Петербург и «Зенит» являются флагманом российского футбола. Сколько ещё раз подряд «Зенит» может побеждать? Это покажет только время. Не приедаются ли такие чемпионства? Болельщикам всегда хочется интриги. То, что «Зенит» стал чемпионом – это замечательно! Знаю Семака очень давно: уверяю вас, что он никогда не перестанет насыщаться этими победами!»

Роман Широков: «К чему стремиться «Зениту»? К пятому чемпионству. Ещё оформить с Кубком и Суперкубком всё. Будет красиво сделать пента-трик. Не думаю, что после четырёх чемпионств подряд вкус побед притупляется. Выигрывать, доминировать никогда не надоедает. Может быть, таких ярких эмоций, как от первого или второго чемпионства, не будет. Кто не захочет постоянно быть первым?»

Мигел Данни: «Очень счастлив за «Зенит», что они снова чемпионы. Ребята это заслужили, они лучшая команда в России. Убеждён, что «Зенит» сможет выиграть чемпионство и семь раз подряд. Они же лучшие в России».

Главные лица чемпионов

Александр Ерохин: «Каждый раз круто выигрывать, пока не до конца осознаём, что это чемпионство, но мы к этому долго шли. Рады, что так закончили, что такое счастье. Мы рассчитывали в первую очередь на себя, но одним глазом смотрели на «Динамо». Спасибо «Уралу», что он немного приблизил этот момент».

Иван Сергеев: «Очень суперски, очень радостно, не могу передать слова. Для меня это первое чемпионство, а для клуба – четвёртое подряд. Кайф, выиграли за три тура до конца, показали хорошую игру и порадовали болельщиков. Год назад, честно, не мечтал о таком, но я к этому шёл – дошёл до РПЛ и выиграл её в первом же сезоне».

Иван Сергеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергей Семак: «В первый год у нас было 36 игроков на контракте, потом коронавирус, другие события. Мы решаем задачи, которые стоят перед нами сейчас. И не думаем, что решит УЕФА. Наше дело играть в футбол и добиваться результата. Выигрывать каждый год не так просто, как кажется. Это действительно сложно. Понятно, что те, кто не переживает за «Зенит», хотят видеть других на первых местах. Это нормально».

Также главный тренер «Зенита» провёл аналогию между нынешней командой и «Спартаком» 90-х: «Тот «Спартак» был на голову сильнее всех конкурентов по игре. Насчёт состава судить не могу, но игроки были очень хорошего уровня. Игра команды выделялась. Что касается нынешнего «Зенита», то сложности тоже есть, но они другие. Состав меняется, в каких-то линиях не хватает качества. Иногда стараемся играть проще, менять схемы.

После первого чемпионства друзья говорили: надо бежать отсюда, второй раз не выиграешь. После второго года – то же самое. Но мы продолжаем играть, много забиваем, что достаточно непросто».

Дмитрий Чистяков: «В глубине души очень рад, хотя и очень устал. Спасибо болельщикам, сил минимально в организме, но я очень счастлив. Наверное, это не то что стабильность, в моей карьере это второе чемпионство – впереди ещё много игр, «Зениту» надо смотреть только вперёд и выигрывать максимальное количество сезонов, сколько сможем».

Александр Медведев, генеральный директор клуба, после матча заявил, что вопрос с контрактом Семака решён. И мощно выступил по санкциям в отношении российских спортсменов:

– Я не хочу комментировать ситуацию с еврокубками, чтобы не спугнуть. Ситуация, конечно, очень непростая. Если мы посмотрим на заявления Чеферина, он сказал очень правильную вещь. Спортсмены, в данном случае футболисты, ни в коем случае не должны страдать. А если вернуться к истокам, то всегда провозглашалось – спорт должен быть вне политики. К сожалению, в последнее время этот принцип стал нарушаться, в текущей ситуации просто попран. Это с нашими паралимпийцами приехавшими, которым не дали участвовать, нашими пловцами, футболистами «Спартаку» не дали играть в Лиге Европы, нашей сборной не дали шансы. Причём под детсадовским предлогом, что они не будут с россиянами играть. Ну, мы это запомним.

Александр Медведев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Мощно выступил и Артём Дзюба:

– Как показала практика – нет тех, кто сопротивляется. Хочется дерби двух столиц, чтобы топ-клубы подтянулись. ЦСКА ожил, «Динамо» сопротивлялось больше на словах, а если вы боретесь за чемпионство, то странно отдавать матчи с «Уралом» дома. Хотелось бы сильного чемпионата, чтобы борьба была до последнего тура.

Ещё Артём высказался о комментаторе Константине Гениче. Об их ссоре мы уже писали ранее.

Поздравления от футбольных легенд России:

Валерий Газзаев: «Есть ли теперь к чему стремиться Сергею Семаку? Конечно же, есть! Закончился очередной чемпионат, уже нужно стремиться выиграть следующий. Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой! Один раз выиграть золотые медали — не такая большая проблема, а вот держать команду на таком уровне на протяжении четырёх лет, чтобы команда показывала свой уровень и выигрывала одно чемпионство за другим — это заслуга не только игроков, но и огромный труд тренеров. Четыре чемпионских титула подряд — это искусство главного тренера команды. Я поздравляю Сергея Семака!»

Александр Мостовой: «Постоянные триумфы не утомляют. Победы никогда не надоедают, тем более чемпионские. До начала сезона было известно, кто у нас станет чемпионом. 98%, что «Зенит». Мне сейчас будет интересно, что у нас изменится, а я думаю, ничего не изменится. Если уедут у «Зенита» иностранцы, что не исключено, то будет конкуренция. Не уедут — будет «Зенит» дальше побеждать.

К чему стремиться Семаку? Я бы не стал тут говорить о Семаке. У «Зенита» сейчас любого бывшего футболиста поставь у руля — ниже первого или второго места этот состав не опустится. Тренер решает, но почему-то, когда Семак был в «Уфе», команда выше седьмого-восьмого места не поднималась. Всё давно известно».