Месси страшно рухнул! Кто из футболистов подешевел сильнее всех

Продолжаем изучать обновлённые ценники футболистов на портале Transfermarkt. Мы уже рассказывали о тех, кто сильнее всех в Европе подорожал. Теперь очередь игроков, чья стоимость за минувший сезон рухнула.

Сильнее всех «упали» полузащитники «Атлетико»

Команда Диего Симеоне после прошлогоднего чемпионства провела не самый удачный сезон, умудрившись финишировать в Примере ниже кризисной «Барселоны». Всё это сказалось на ценниках ключевых игроков. В топе подешевевших футболистов оказались полузащитники Маркос Льоренте и Коке — оба «упали» сразу на € 35 млн.

Маркос Льоренте и Коке Фото: David Ramos/Getty Images

В тройку также забрался Френки де Йонг. При переходе в «Барселону» голландец был восходящей звездой, но после назначения Хави главным тренером превратился в лавочника. Теперь клуб хочет от него избавиться, но заработать много будет трудно — ценник рухнул на € 30 млн.

Ценники Месси и Неймара обвалились, а Азар стоит «копейки»

Из атакующего трио «ПСЖ» дорожает только Килиан Мбаппе. Это можно объяснить возрастом, но всё равно зафиксируем: Лео Месси и Неймар очень сильно сбавили в стоимости. Аргентинец подешевел на € 30 млн, бразилец — на € 25 млн. И дело не только в возрасте: Месси после перехода из «Барселоны» выдал спорный сезон (6+14 по «гол+пас» в Лиге 1), а Неймар по сравнению с прошлым годом прибавил по статистике в чемпионате, но просел в Лиге чемпионов (всего два ассиста в шести матчах).

Но самое впечатляющее падение произошло у Эдена Азара. Несколько лет назад бельгиец был одним из лучших футболистов в мире, потом перешёл в «Реал» за € 115 млн, а за этот сезон рухнул в стоимости на 70 процентов. Теперь Азара может себе позволить любой середняк топ-чемпионата, ведь его оценивают в унизительные € 12 млн.

Кстати, вот единственное голевое действие Азара в минувшем розыгрыше Примеры. Это ассист в 1-м туре.

Полный список из 20 самых подешевевших игроков сезона

«Барселона» и «Атлетико» здесь просто короли. Хоть и в плохом смысле.

Маркос Льоренте («Атлетико») — € 45 млн (подешевел на € 35 млн) Коке («Атлетико») — € 25 млн (- € 35 млн) Френки де Йонг («Барселона») — € 60 млн (- € 30 млн) Лионель Месси («ПСЖ») — € 50 млн (- € 30 млн) Каземиро («Реал») — € 40 млн (- € 30 млн) Марк-Андре тер Штеген («Барселона») — € 30 млн (- € 30 млн) Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»/«Севилья») — € 16 млн (- € 29 млн) Эден Азар («Реал») — € 12 млн (- € 28 млн) Неймар («ПСЖ») — € 75 млн (- € 25 млн) Ян Облак («Атлетико») — € 45 млн (- € 25 млн) Антуан Гризманн («Атлетико») — € 35 млн (- € 25 млн) Кристиан Эриксен («Брентфорд») — € 15 млн (- € 25 млн) Тимо Вернер («Челси») — € 42 млн (- € 23 млн) Лоренцо Инсинье («Наполи») — € 25 млн (- € 23 млн) Стефан де Врей («Интер») — € 28 млн (- € 22 млн) Артур («Ювентус») — € 18 млн (- € 22 млн) Гарри Кейн («Тоттенхэм») — € 100 млн (- € 20 млн) Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») — € 80 млн (- € 20 млн) Усман Дембеле («Барселона») — € 30 млн (- € 20 млн) Тангай Н’Домбеле («Тоттенхэм» / «Лион») — € 30 млн (- € 20 млн)

Вместе с Кейном, Санчо, Дембеле и Н’Домбеле по € 20 млн скинули Альваро Мората («Атлетико»/«Ювентус», теперь стоит € 25 млн), Марсель Забитцер («Бавария», € 22 млн) и Тони Кроос («Реал», € 20 млн).