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Цены футболистов — 2022, «Трансфермаркт», самые подешевевшие игроки в Европе — Месси, Азар, Неймар, де Йонг, Кейн

Месси страшно рухнул! Кто из футболистов подешевел сильнее всех
Михаил Рождественский
Кто из футболистов подешевел сильнее всего
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Неймар тоже сильно сбавил, но самое мощное падение у полузащитников «Атлетико».

Продолжаем изучать обновлённые ценники футболистов на портале Transfermarkt. Мы уже рассказывали о тех, кто сильнее всех в Европе подорожал. Теперь очередь игроков, чья стоимость за минувший сезон рухнула.

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Сильнее всех «упали» полузащитники «Атлетико»

Команда Диего Симеоне после прошлогоднего чемпионства провела не самый удачный сезон, умудрившись финишировать в Примере ниже кризисной «Барселоны». Всё это сказалось на ценниках ключевых игроков. В топе подешевевших футболистов оказались полузащитники Маркос Льоренте и Коке — оба «упали» сразу на € 35 млн.

Маркос Льоренте и Коке

Маркос Льоренте и Коке

Фото: David Ramos/Getty Images

В тройку также забрался Френки де Йонг. При переходе в «Барселону» голландец был восходящей звездой, но после назначения Хави главным тренером превратился в лавочника. Теперь клуб хочет от него избавиться, но заработать много будет трудно — ценник рухнул на € 30 млн.

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Ценники Месси и Неймара обвалились, а Азар стоит «копейки»

Из атакующего трио «ПСЖ» дорожает только Килиан Мбаппе. Это можно объяснить возрастом, но всё равно зафиксируем: Лео Месси и Неймар очень сильно сбавили в стоимости. Аргентинец подешевел на € 30 млн, бразилец — на € 25 млн. И дело не только в возрасте: Месси после перехода из «Барселоны» выдал спорный сезон (6+14 по «гол+пас» в Лиге 1), а Неймар по сравнению с прошлым годом прибавил по статистике в чемпионате, но просел в Лиге чемпионов (всего два ассиста в шести матчах).

Но самое впечатляющее падение произошло у Эдена Азара. Несколько лет назад бельгиец был одним из лучших футболистов в мире, потом перешёл в «Реал» за € 115 млн, а за этот сезон рухнул в стоимости на 70 процентов. Теперь Азара может себе позволить любой середняк топ-чемпионата, ведь его оценивают в унизительные € 12 млн.

Кстати, вот единственное голевое действие Азара в минувшем розыгрыше Примеры. Это ассист в 1-м туре.

Полный список из 20 самых подешевевших игроков сезона

«Барселона» и «Атлетико» здесь просто короли. Хоть и в плохом смысле.

  1. Маркос Льоренте («Атлетико») — € 45 млн (подешевел на € 35 млн)
  2. Коке («Атлетико») — € 25 млн (- € 35 млн)
  3. Френки де Йонг («Барселона») — € 60 млн (- € 30 млн)
  4. Лионель Месси («ПСЖ») — € 50 млн (- € 30 млн)
  5. Каземиро («Реал») — € 40 млн (- € 30 млн)
  6. Марк-Андре тер Штеген («Барселона») — € 30 млн (- € 30 млн)
  7. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»/«Севилья») — € 16 млн (- € 29 млн)
  8. Эден Азар («Реал») — € 12 млн (- € 28 млн)
  9. Неймар («ПСЖ») — € 75 млн (- € 25 млн)
  10. Ян Облак («Атлетико») — € 45 млн (- € 25 млн)
  11. Антуан Гризманн («Атлетико») — € 35 млн (- € 25 млн)
  12. Кристиан Эриксен («Брентфорд») — € 15 млн (- € 25 млн)
  13. Тимо Вернер («Челси») — € 42 млн (- € 23 млн)
  14. Лоренцо Инсинье («Наполи») — € 25 млн (- € 23 млн)
  15. Стефан де Врей («Интер») — € 28 млн (- € 22 млн)
  16. Артур («Ювентус») — € 18 млн (- € 22 млн)
  17. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — € 100 млн (- € 20 млн)
  18. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») — € 80 млн (- € 20 млн)
  19. Усман Дембеле («Барселона») — € 30 млн (- € 20 млн)
  20. Тангай Н’Домбеле («Тоттенхэм» / «Лион») — € 30 млн (- € 20 млн)

Вместе с Кейном, Санчо, Дембеле и Н’Домбеле по € 20 млн скинули Альваро Мората («Атлетико»/«Ювентус», теперь стоит € 25 млн), Марсель Забитцер («Бавария», € 22 млн) и Тони Кроос («Реал», € 20 млн).

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