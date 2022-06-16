Перемены, в которые трудно поверить, сравнение первой и современной эмблем клубов Англии

В список попали все участники нового розыгрыша английской Премьер-лиги, а выстроили мы их в соответствии с таблицей завершившегося сезона.
«Манчестер Сити»
Один из самых богатых в современном футболе клубов был образован как команда при церкви святого Марка в Уэст-Гортоне. Футбол должен был помогать беднякам держаться подальше от выпивки и прочих грехов. Поэтому на первом логотипе клуба изображён крест, а цвета — строгие чёрно-белые.
Современный логотип появился относительно недавно, в 2016 году,
«Ливерпуль»
Строго говоря, первое название «Ливерпуля» — «Эвертон Атлетик». Клуб возник после конфликта между «Эвертоном» и Джоном Хоулдингом, который владел землёй «Энфилда». Договориться не получилось, и Хоулдинг создал свой клуб, но шалость с похожим названием не удалась. Everton F.C. and Athletic Grounds Ltd не зарегистрировали, тогда Джон создал «Ливерпуль». Чтобы обозначить максимальную связь с городом, первый логотип клуба был почти копией герба Ливерпуля. Два греческих бога, Нептун и Тритон, и по центру — щит с изображением серебряного баклана, у которого в клюве морские водоросли. На щите ещё один баклан с поднятыми крыльями. Хотя местные считают, что это птица лайвер, или ливерпульская птица.
Со временем птица стала главным символом клуба. Так что логотип настоящего времени — это просто ливерпульская птица и аббревиатура.
«Челси»
Прозвище «аристократы» у «Челси» существует только в России. Историческое прозвище клуба в Англии — «пенсионеры». И это прямая отсылка к первой эмблеме. Хотя правильнее называть «ветераны», поскольку на лого изображён британский ветеран боевых действий. Справедливости ради первый логотип использовался не на футболках, а только в программках. В 1952-м клуб отказался от этой эмблемы, и вскоре появился тот самый синий лев.
Нынешний логотип появился в эпоху Романа Абрамовича и первого пришествия Жозе Моуринью.
«Тоттенхэм»
На первом лого «шпор» был мощный боевой петух. Впоследствии он сильно потерял в «мышечной массе», зато более выразительными стали непосредственно шпоры. В современном лого стоит отметить и олдскульный силуэт мяча — со шнуровкой сбоку.
«Арсенал»
Место рождения «Арсенала» — Юго-Восток Лондона, район Вулидж, где работал артиллерийский завод «Ройал Арсенал». Поэтому лого — это герб Вулиджа и лавровые листья по бокам, а также три пушки с головами львов. Впоследствии клуб сменил прописку, однако пушка осталась как символ и напоминание о корнях.
Нынешней эмблеме в этом году исполнилось 20 лет, однако «Арсенал» не собирается её менять. Хотя многие критикуют, что лого давно устарело.
«Манчестер Юнайтед»
Предшественник «МЮ», клуб железнодорожников «Ньютон Хит», имел логотип с паровозом и жёлто-зелёные цвета. Сейчас их используют болельщики «Юнайтед» во время протестов против владельцев — семейства Глейзеров.
Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.
«Вест Хэм Юнайтед»
«Молотобойцы» появились на базе клуба «Металлургический завод Темзы» и собственно компании Thames Ironworks and Shipbuilding Co. Ltd. Как бы логотипом был британский флаг с аббревиатурой. Настоящая первая эмблема появилась в 1923 году — те самые молоты. С ними клуб дойдёт до современного лого.
«Лестер Сити»
Логотип появился в 1946 году, и, конечно, там была лисица. Эмблема «Лестера» сегодня — это дизайн 1992 года с некоторыми доработками.
«Брайтон энд Хоув Альбион»
Первый логотип «Брайтона» выглядит как герб английских рыцарей, но это всего лишь аккуратное сочетание двух гербов городов — Брайтона и Хоува.
Современная эмблема отличается разительно. Ключевой элемент тут — чайка. Она появилась на лого в 1977 году и стала символом клуба.
«Вулверхэмптон»
Ещё одна глобальная трансформация: от герба города «Вулверхэмптон» в 2002 году пришёл к нынешему лого. Хотя такой силуэт волка появился в 1977 году.
«Ньюкасл Юнайтед»
Логотип города Ньюкасл-апон-Тайн в 1969 году получил статус официального и для местного клуба. А вот нынешняя эмблема — одна из самых старых для клубов Премьер-лиги. Она, впрочем, тоже отсылает к гербу города. Возможно, новые владельцы из Саудовской Аравии займутся модернизацией.
«Кристал Пэлас»
Почти 20 лет «Кристал Пэлас» использовал простой по своей элегантности квадратный значок с аббревиатурой красивого шрифта. CP — Crystal Palace, FC — Football Club. Орёл «влетел» на логотип клуба в 1973 году. А нынешний логотип — это сборная конструкция из всех: тут и орёл, и хрустальный дворец.
«Брентфорд Сити»
Первый логотип «Брентфорда» — простой щит с аббревиатурой BFC (Brentford Football Club) и изображением Темзы, река делит город на две половины. Пчела как символ клуба появилась на эмблеме в 1973 году. Нынешний логотип представили в 2017 году, приведя его к современным стандартам дизайна.
«Астон Вилла»
Грозного льва как символ «Астон Виллы» придумал Уильям Макгрегор — один из отцов-основателей английского футбола вообще. По происхождению он был шотландцем, поэтому хотел связать топовый клуб (и Макгрегор сделает «Виллу» таким) и свою родину — лев изображён на гербе Шотландии. Для «Астон Виллы» нарисовали очень похожего зверя. С тех пор лишь в одном случае на лого клуба не было льва.
Современный логотип «Вилла» получила в 2016 году, хотя по большому счёту это доработанный вариант из 2007-го.
«Саутгемптон»
Вот уж где ценят традиции. До 1974 года футболисты «Саутгемптона» не запаривались с лого. Когда требовалось, просто использовали герб города — щит с розами Хэмпшира и аббревиатурой SFC.
И вот в сезоне-1974/1975 у клуба после конкурса появился логотип. В него вместили более-менее всё: щит и розу Хэмпшира, красный и белый цвета. Волны отсылали к тому, что Саутгемптон был центром кораблестроения — отсюда, например, отплывали легендарные корабли «Майфлауэр» и «Титаник». Дерево символизировало Новый лес в городе, а ореол — прозвище «святые» и исторические корни. «Саутгемптон» основали в 1885 году ребята из молодёжной ассоциации церкви Святой Девы Марии. С течением времени логотип «святых» изменился минимально.
«Эвертон»
Первый логотип «Эвертона» был просто красивым отображением аббревиатуры EFC. А вот та самая башня принца Руперта и девиз «Nil Satis Nisi Optimum» появились уже в следующей эмблеме, в 1938 году. Современное лого — как раз адаптация той эмблемы.
Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.
«Лидс Юнайтед»
Обычная ситуация, когда главная команда города взяла местный герб. С таким «Лидс» и начинал свою историю. Современная эмблема появилась в 1999 году.
«Ноттингем Форест»
До 1957 года клуб чаще всего играл без официальной эмблемы, однако при надобности использовался силуэт Робин Гуда. Нынешняя эмблема — родом из 1974 года с различными доработками.
«Фулхэм»
Оригинальная эмблема «Фулхэма» включала в себя сабли, которые отсылали к гербу лондонского района Хаммерсмит и Фулхэм. Адаптация герба долгое время и была логотипом.
Нынешняя версия появилась в 2001 году, когда клуб решил освежить свой имидж. Лого сделали в стиле минимализм: двухцветный щит и аббревиатура. И это взбесило болельщиков, которые не приняли такие резкие перемены.
«Борнмут»
Логотип клуба пережил мощную трансформацию: от сложной по структуре оригинальной эмблемы к нынешней. Что за человек на нынешнем лого? Никакой особой истории здесь нет — это просто силуэт футболиста, который бьёт головой по мячу. Появился этот «герой» в 1972 году. И нет, это не волосы, а прыжок.
- 16 июня 2022
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