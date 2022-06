Перемены, в которые трудно поверить, сравнение первой и современной эмблем клубов Англии

В список попали все участники нового розыгрыша английской Премьер-лиги, а выстроили мы их в соответствии с таблицей завершившегося сезона.

Чтобы открыть нужную эмблему, перемещайте ползунок на фото. Или нажмите на нужное место, тогда ползунок переместится сразу.

«Манчестер Сити»

Один из самых богатых в современном футболе клубов был образован как команда при церкви святого Марка в Уэст-Гортоне. Футбол должен был помогать беднякам держаться подальше от выпивки и прочих грехов. Поэтому на первом логотипе клуба изображён крест, а цвета — строгие чёрно-белые.

Современный логотип появился относительно недавно, в 2016 году,

1880 — 1894 С 2016 — сейчас

«Ливерпуль»

Строго говоря, первое название «Ливерпуля» — «Эвертон Атлетик». Клуб возник после конфликта между «Эвертоном» и Джоном Хоулдингом, который владел землёй «Энфилда». Договориться не получилось, и Хоулдинг создал свой клуб, но шалость с похожим названием не удалась. Everton F.C. and Athletic Grounds Ltd не зарегистрировали, тогда Джон создал «Ливерпуль». Чтобы обозначить максимальную связь с городом, первый логотип клуба был почти копией герба Ливерпуля. Два греческих бога, Нептун и Тритон, и по центру — щит с изображением серебряного баклана, у которого в клюве морские водоросли. На щите ещё один баклан с поднятыми крыльями. Хотя местные считают, что это птица лайвер, или ливерпульская птица.

Со временем птица стала главным символом клуба. Так что логотип настоящего времени — это просто ливерпульская птица и аббревиатура.

1892 — 1950 С 2012 — сейчас

«Челси»

Прозвище «аристократы» у «Челси» существует только в России. Историческое прозвище клуба в Англии — «пенсионеры». И это прямая отсылка к первой эмблеме. Хотя правильнее называть «ветераны», поскольку на лого изображён британский ветеран боевых действий. Справедливости ради первый логотип использовался не на футболках, а только в программках. В 1952-м клуб отказался от этой эмблемы, и вскоре появился тот самый синий лев.

Нынешний логотип появился в эпоху Романа Абрамовича и первого пришествия Жозе Моуринью.

1905 — 1952 С 2006 — сейчас

«Тоттенхэм»

На первом лого «шпор» был мощный боевой петух. Впоследствии он сильно потерял в «мышечной массе», зато более выразительными стали непосредственно шпоры. В современном лого стоит отметить и олдскульный силуэт мяча — со шнуровкой сбоку.

1921 — 1951 С 2006 — сейчас

«Арсенал»

Место рождения «Арсенала» — Юго-Восток Лондона, район Вулидж, где работал артиллерийский завод «Ройал Арсенал». Поэтому лого — это герб Вулиджа и лавровые листья по бокам, а также три пушки с головами львов. Впоследствии клуб сменил прописку, однако пушка осталась как символ и напоминание о корнях.

Нынешней эмблеме в этом году исполнилось 20 лет, однако «Арсенал» не собирается её менять. Хотя многие критикуют, что лого давно устарело.

1888 – 1922 С 2002 — сейчас

«Манчестер Юнайтед»

Предшественник «МЮ», клуб железнодорожников «Ньютон Хит», имел логотип с паровозом и жёлто-зелёные цвета. Сейчас их используют болельщики «Юнайтед» во время протестов против владельцев — семейства Глейзеров.

1878 С 1998 — сейчас

«Вест Хэм Юнайтед»

«Молотобойцы» появились на базе клуба «Металлургический завод Темзы» и собственно компании Thames Ironworks and Shipbuilding Co. Ltd. Как бы логотипом был британский флаг с аббревиатурой. Настоящая первая эмблема появилась в 1923 году — те самые молоты. С ними клуб дойдёт до современного лого.

1923 — 1950 С 2016 — сейчас

«Лестер Сити»

Логотип появился в 1946 году, и, конечно, там была лисица. Эмблема «Лестера» сегодня — это дизайн 1992 года с некоторыми доработками.

1946 — 1950 С 2010 — сейчас

«Брайтон энд Хоув Альбион»

Первый логотип «Брайтона» выглядит как герб английских рыцарей, но это всего лишь аккуратное сочетание двух гербов городов — Брайтона и Хоува.

Современная эмблема отличается разительно. Ключевой элемент тут — чайка. Она появилась на лого в 1977 году и стала символом клуба.

1948 — 1970 С 2011 — сейчас

«Вулверхэмптон»

Ещё одна глобальная трансформация: от герба города «Вулверхэмптон» в 2002 году пришёл к нынешему лого. Хотя такой силуэт волка появился в 1977 году.

1921 — 1939 С 2002 — сейчас

«Ньюкасл Юнайтед»

Логотип города Ньюкасл-апон-Тайн в 1969 году получил статус официального и для местного клуба. А вот нынешняя эмблема — одна из самых старых для клубов Премьер-лиги. Она, впрочем, тоже отсылает к гербу города. Возможно, новые владельцы из Саудовской Аравии займутся модернизацией.

1969 — 1976 С 1988 — сейчас

«Кристал Пэлас»

Почти 20 лет «Кристал Пэлас» использовал простой по своей элегантности квадратный значок с аббревиатурой красивого шрифта. CP — Crystal Palace, FC — Football Club. Орёл «влетел» на логотип клуба в 1973 году. А нынешний логотип — это сборная конструкция из всех: тут и орёл, и хрустальный дворец.

1935 — 1955 С 2013 — сейчас

«Брентфорд Сити»

Первый логотип «Брентфорда» — простой щит с аббревиатурой BFC (Brentford Football Club) и изображением Темзы, река делит город на две половины. Пчела как символ клуба появилась на эмблеме в 1973 году. Нынешний логотип представили в 2017 году, приведя его к современным стандартам дизайна.

1893 — 1909 C 2017 — сейчас

«Астон Вилла»

Грозного льва как символ «Астон Виллы» придумал Уильям Макгрегор — один из отцов-основателей английского футбола вообще. По происхождению он был шотландцем, поэтому хотел связать топовый клуб (и Макгрегор сделает «Виллу» таким) и свою родину — лев изображён на гербе Шотландии. Для «Астон Виллы» нарисовали очень похожего зверя. С тех пор лишь в одном случае на лого клуба не было льва.

Современный логотип «Вилла» получила в 2016 году, хотя по большому счёту это доработанный вариант из 2007-го.

1880 — 1881 С 2016 — сейчас

«Саутгемптон»

Вот уж где ценят традиции. До 1974 года футболисты «Саутгемптона» не запаривались с лого. Когда требовалось, просто использовали герб города — щит с розами Хэмпшира и аббревиатурой SFC.

И вот в сезоне-1974/1975 у клуба после конкурса появился логотип. В него вместили более-менее всё: щит и розу Хэмпшира, красный и белый цвета. Волны отсылали к тому, что Саутгемптон был центром кораблестроения — отсюда, например, отплывали легендарные корабли «Майфлауэр» и «Титаник». Дерево символизировало Новый лес в городе, а ореол — прозвище «святые» и исторические корни. «Саутгемптон» основали в 1885 году ребята из молодёжной ассоциации церкви Святой Девы Марии. С течением времени логотип «святых» изменился минимально.

1974 — 1997 С 2011 — сейчас

«Эвертон»

Первый логотип «Эвертона» был просто красивым отображением аббревиатуры EFC. А вот та самая башня принца Руперта и девиз «Nil Satis Nisi Optimum» появились уже в следующей эмблеме, в 1938 году. Современное лого — как раз адаптация той эмблемы.

1920 — 1938 С 2014 — сейчас

«Лидс Юнайтед»

Обычная ситуация, когда главная команда города взяла местный герб. С таким «Лидс» и начинал свою историю. Современная эмблема появилась в 1999 году.

1908 — 1960 С 1999 — сейчас

«Ноттингем Форест»

До 1957 года клуб чаще всего играл без официальной эмблемы, однако при надобности использовался силуэт Робин Гуда. Нынешняя эмблема — родом из 1974 года с различными доработками.

1946 — 1958 С 2018 — сейчас

«Фулхэм»

Оригинальная эмблема «Фулхэма» включала в себя сабли, которые отсылали к гербу лондонского района Хаммерсмит и Фулхэм. Адаптация герба долгое время и была логотипом.

Нынешняя версия появилась в 2001 году, когда клуб решил освежить свой имидж. Лого сделали в стиле минимализм: двухцветный щит и аббревиатура. И это взбесило болельщиков, которые не приняли такие резкие перемены.

1898 — 1931 С 2001 — сейчас

«Борнмут»

Логотип клуба пережил мощную трансформацию: от сложной по структуре оригинальной эмблемы к нынешней. Что за человек на нынешнем лого? Никакой особой истории здесь нет — это просто силуэт футболиста, который бьёт головой по мячу. Появился этот «герой» в 1972 году. И нет, это не волосы, а прыжок.