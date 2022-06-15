У Жерара Пике серьёзные проблемы. Расставание с Шакирой на их фоне — сущий пустяк

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил 35-летнему защитнику Жерару Пике, что не видит его игроком стартового состава в следующем сезоне. Во время разговора, по версии Mundo Deportivo, состоявшегося две недели назад, Хави акцентировал внимание на частых травмах, наличии множества отвлекающих факторов в жизни Жерара и высокой зарплате игрока, ставшей обузой для клуба.

Диалог был достаточно прямолинейным. Что конкретно имел в виду Хави? По травмам всё ясно. В последние пару лет у Пике наметились хронические проблемы с коленом. Естественный игровой регресс с возрастом тоже даёт о себе знать. Тренер хочет делать ставку на молодых игроков, так что стремление ограничить время Жерара на футбольном поле является ожидаемым.

Кроме того, Хави считает, что личные проблемы могут повлиять на игру Жерара за «Барсу». Футболист и певица Шакира недавно расстались после 12 лет отношений. Источники, близкие к Хави, сообщили Mundo Deportivo, что в разговоре с Пике тренер спросил о его ситуации в личной жизни и о мотивации. Хави сказал Пике, что не даст ему играть за «Барсу» в случае, если игрок не будет на 100% сосредоточен на футболе. Кроме того, тренер подчеркнул, что защитник должен вести умеренную жизнь, снизить бизнес-активность и, что самое важное, обязан адаптировать зарплату в соответствии с нуждами «Барселоны».

Жерар Пике и Шакира Фото: Getty Images

Пике в ответ заявил Хави, что хочет остаться в команде и доказать тренеру, что тот ошибается. Жерар убеждён, что может стать лучшим защитником «Барселоны» – вне зависимости от того, кого клуб подпишет. Также Пике готов в очередной раз снизить зарплату, чтобы помочь клубу подписать новичков.

Примечательно, что главной темой разговора стала именно ситуация в личной жизни Пике. Жерар заверил Хави, что персональные проблемы не повлияют на игру, а его мотивация в данный момент ещё выше, чем в 2008 году, когда он перешёл в «Барселону». Пике ежедневно индивидуально тренируется на базе «Барселоны», чтобы восстановиться от травмы. Жерар убеждён, что к старту сезона он будет в отличной форме.

Хави поблагодарил Пике за то, что защитник играл травмированным и шёл на жертвы ради команды. Однако тренеру кажется, что Жерар не полностью вовлечён в дела «блауграны». Хави задавал вопросы об аудиозаписях разговоров Пике с главой Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом, которые просочились в СМИ. Напомним, в мае прокуратура Испании начала расследование по этому делу. Рубиалес в 2019 году оказывал давление на власти Эр-Рияда, чтобы те заплатили Пике около € 24 млн за проведение турнира в Саудовской Аравии в течение шести лет, а затем пытался скрыть его участие в контракте. Жерар заверил Хави, что на время отойдёт от всех бизнес-вопросов и сосредоточится исключительно на «Барселоне».

Идёт ли речь о конфликте с тренером?

Нет, между Хави и Пике нет конфликта. Во время личной встречи тренер хотел внести ясность в отношения с игроком. Жерар понимает, что «Барсе» необходимо заниматься омоложением состава, и считает возможность продолжить играть в команде новым личным вызовом.

Пике также встретился с президентом клуба Жоаном Лапортой. Сказал ему примерно то же, что и Хави. Пообещал отделить свою профессиональную жизнь от проблем вне поля и полностью посвятить себя футболу, свести к минимуму активность в социальных сетях и на платформе Twitch. Подчеркнул и нацеленность сохранить место в старте. «Если хватит смелости, приведи в «Барсу» лучшего защитника мира. Он будет запасным», – сказал Пике в разговоре с Лапортой.

Хорошо, что в «Барселоне» нет громких публичных разногласий между капитаном и главным тренером и/или президентом. Только этого сейчас не хватало «блаугране». Тем не менее приходится констатировать, что у Жерара Пике серьёзные проблемы. Расставание с Шакирой на их фоне – сущий пустяк.

Жерар Пике Фото: Getty Images

Ставить перед собой новый вызов – это хорошо. Однако, кажется, Хави и Лапорту мало волнует мотивация Пике. Тренер «Барсы» настаивает на трансфере защитника «Севильи» Жюля Кунде. Хави хочет, чтобы в центре защиты играли Кунде и Рональд Араухо – такое сочетание ему представляется соответствующим задачам по завоеванию трофеев.

Не стоит забывать и об Андреасе Кристенсене, переход которого из «Челси» уже согласован, и только необходимость привести в порядок финансовый баланс откладывает официальное объявление о подписании контракта. По этой же причине переход Кунде, компенсация за которого может дойти до € 60 млн, рискует не состояться. Интерес к игроку также проявляет «Челси», способный предложить лучшие условия по зарплате. Как минимум Кристенсен точно должен перебраться в Каталонию. Нет сомнений в том, что Андреас будет более приоритетной опцией по сравнению с Пике.

А что у «Барсы» с деньгами?

Ничего хорошего не светит Жерару и в денежном плане. На этой неделе «Барселона» проведёт новые переговоры с футболистами о снижении зарплаты. В СМИ появилась информация, что один из капитанов команды Серхио Бускетс выступил против очередного урезания окладов. Пике и Жорди Альба вроде как более сговорчивы. Клуб продолжает диалог с ними. Ранее ветераны дважды шли клубу навстречу. Четвёртый капитан «Барсы» Серхи Роберто уже значительно снизил зарплату – с € 12 млн до € 5 млн в год до уплаты налогов – при однолетнем продлении контракта.

«Барселоне» нужно активно продавать игроков и сокращать зарплату оставшихся, чтобы иметь возможность подписать этим летом контракты с новичками. Ирония в случае Пике заключается в том, что защитнику предложат заметно сократить свой оклад при параллельном ущемлении его же интересов. Урезание зарплаты не выльется в доверие тренерского штаба на футбольном поле, а, скорее, наоборот – Хави наверняка будет минимально задействовать Жерара.

По неофициальным данным, «Барселона» относится к Жерару Пике достаточно цинично. У футболиста осталось два года по контракту. «Барса» хочет досрочного прекращения сотрудничества и надеется, что Жерар завершит карьеру следующим летом, чтобы вообще убрать его из платёжной ведомости. Даже урезанной зарплаты «блаугране» мало.

Пике является самым знаковым игроком современной «Барселоны», символом команды после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ» в прошлом году. Вполне вероятно, Жерар всё-таки завершит карьеру в каталонском клубе. Вот только будет ли это красивая история, как того заслуживает игрок, — очень большой вопрос.