Возрождение «Барселоны» сейчас невозможно. Клуб терпит фиаско уже на взлёте

«Барселона» планирует масштабную перестройку. В сезоне-2021/2022 команда Хави заняла второе место в Ла Лиге и вылетела в четвертьфинале Лиги Европы от «Айнтрахта». Итог нельзя назвать удовлетворительным. «Реал» тем временем досрочно оформил титул за четыре тура до конца чемпионата и взял Лигу Чемпионов. А «блауграна» оказалась в Лиге Европы после финиша на третьем месте в группе Лиги чемпионов. Так что поражение от будущего победителя турнира «Айнтрахта» это вовсе не оправдание для такого именитого клуба, как «Барселона».

В последнее время «Барселона» едва ли не чаще всех остальных команд Европы упоминается в трансферных слухах. Планы у руководства масштабные. Главный тренер Хави хочет, чтобы ему купили восемь новых игроков летом и при этом продали 10-12 футболистов.

Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Франк Кессье, Рубен Невеш, Рафинья, Калиду Кулибали, Виссам Бен-Йеддер, Рахим Стерлинг и Роберт Левандовски входят в список интересов Хави. Нето, Самуэль Юмтити, Оскар Мингеса, Клеман Лангле, Рики Пуч, Адама Траоре, Мартин Брэйтуэйт и Люк де Йонг – игроки, которых тренер собирается отпустить. Усман Дембеле, Френки де Йонг, Мемфис Депай и Серджино Дест – футболисты с неопределённым будущим. Френки, Депай и Дест могут быть проданы в случае поступления выгодного предложения, Траоре пока не договорился о новом контракте и рискует стать свободным агентом.

Переговоры по некоторым из потенциальных новичков дошли до продвинутой стадии. Кристенсен и Кессье должны присоединиться к «Барсе» на правах свободных агентов. Всех остальных придётся выкупать. Вопрос в том, сможет ли это сделать «Барселона»? У клуба возникли проблемы с оформлением переходов даже «бесплатных» Кристенсена («Челси») и Кессье («Милан»), а также с возможностью официально объявить об уже согласованном продлении контракта с Серхи Роберто.

«Барселоне» нужно вести работу по увеличению дохода. Прямо сейчас лимит трат «блауграны» равен минус € 144 млн – единственный отрицательный показатель в Ла Лиге. У каталонцев были похожие проблемы во время зимнего трансферного окна. Тогда «Барса» долго не могла зарегистрировать Феррана Торреса, перешедшего из «Манчестер Сити», но в конечном счёте оформила переход. С Кристенсеном, Кессье и Роберто тоже наверняка разберутся, однако насчёт других приобретений всё не так однозначно. Наличие серьёзных трудностей скрыть нереально.

Андреас Кристенсен Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Логично, что «Барселона» планирует предпринять шаги, которые улучшат финансовое положение клуба и изменят ситуацию с соблюдением ФФП так, что регистрация новичков будет возможна. Задумки у руководства очень масштабные. «Барса» рассчитывает потратить на усиление состава летом, по данным ESPN, до € 700 млн. Эти средства организация планирует получить за счёт части будущих доходов от телеправ от Ла Лиги. Предполагается, что продажа 25-процентной доли принесёт до € 500 млн. Ещё € 200 млн «Барселона» надеется выручить от продажи доли (до 49,9%) в сфере лицензирования и мерчендайзинга.

Все эти планы должен утвердить совет директоров, который 16 июня проведёт голосование на экстренном собрании. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта излучает оптимизм.

«Не беспокойся, трансферы будут», – именно эту фразу, по данным Diario Sport, Лапорта сказал Хави во время недавней личной встречи.

Хави верит в сказанное Лапортой, хотя и осознаёт критическое финансовое положение команды. Главная цель «Барсы» – Роберт Левандовски. Поляк заявил о намерении покинуть «Баварию» и не скрывает, что хочет продолжить карьеру в Испании. «Барселона» – однозначный приоритет, но здесь не всё зависит от желания Роберта. У Левандовского контракт с немцами до 2023 года. «Бавария» должна получить хорошую компенсацию от «Барселоны». Далеко не факт, что аппетиты мюнхенцев будут удовлетворены.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в саркастической форме высказался о способности каталонцев оформить столь громкий переход.

«Барселона» знает, что должна делать. Клуб знаком с нашими правилами экономического контроля и чётко понимает, в какой экономической ситуации находится. Правила существуют, чтобы не доводить команды до серьезных финансовых проблем. Я не знаю, продаст ли «Барса» де Йонга, Педри или Пепито Переса (испанский клоун, родившийся в Барселоне в 1885 году. – Прим. «Чемпионата»).

Они знают, что должны делать – продавать и увеличивать доход. Вот что им нужно. У «Барселоны» очень много финансовых потерь в последние годы. Этого следует избегать, необходимо пополнять запасы. «Реал» это делает, а у «Барсы» всё печально. Сейчас «Барселона» не может подписать Левандовского», – сказал Тебас.

Роберт Левандовски с трофеем Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Слова главы Ла Лиги вызвали резкую реакцию Лапорты.

«Ознакомившись с заявлениями руководителя Ла Лиги о том, что мы не в состоянии подписать футболиста, я бы хотел напомнить ему, что его роль заключается в том, чтобы заботиться об интересах лиги и клубов. Я бы попросил Тебаса воздержаться от заявлений о том, может ли «Барселона» подписать того или иного игрока. Они наносят явный ущерб интересам команды. Мне неизвестно, сознательно ли даются подобные комментарии. Если эти заявления делаются умышленно, то это явный признак желания навредить интересам «Барселоны». Если нет – то это еще одно доказательство его словесного недержания и стремления к известности. Я думаю, что это не его дело», – заявил президент каталонского клуба.

На самом деле Тебас достаточно здраво оценил ситуацию. Чего хочет Лапорта? Если говорить простыми словами — продать всё что возможно прямо сейчас. Это действительно должно в какой-то степени решить финансовые проблемы, но только в краткосрочной перспективе. В долгосрочном будущем доходы от телеправ и лицензий будут расти, но «Барса» не извлечёт из этого никакой выгоды – деньги уйдут другим.

Да и сама идея устроить тотальную чистку состава выглядит сомнительно. Допустим, «Барселона» этим летом решит все проблемы, получит вожделенные € 700 млн на трансферы, купит восемь классных новых игроков и избавится от 10-12. Вряд ли Хави сможет в один момент построить команду, способную бороться за победу в Лиге чемпионов. Создание такого коллектива занимает несколько лет, должна появиться сыгранность.

Большой вопрос заключается в том, не придётся ли через 1-3 года продавать кого-то из приобретённых, чтобы залатать новые финансовые дыры (появление которых очень вероятно с подходом Лапорты на продажу всего здесь и сейчас). Приходится констатировать, что полноценное возрождение «Барселоны» прямо сейчас невозможно. В текущей стратегии клуба видны пробелы. Сине-гранатовые терпят фиаско уже на взлёте, не оформив простые трансферы Кристенсена и Кессье. Что-то подсказывает, что переход Левандовского и другие ходы на рынке тоже не пройдут гладко, если вообще будут осуществлены.