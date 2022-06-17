Играл с Малкомом и собирался в «Ливерпуль», но едет в ЦСКА. Кто заменит Марио Фернандеса

ЦСКА определился с заменой ушедшему из клуба Марио Фернандесу. В Россию продолжают ехать легионеры из Сербии. Армейцы подписали правого защитника «Црвены Звезды» Милана Гайича. 26-летний игрок перейдёт на правах свободного агента, так как его контракт с клубом из Белграда завершился. Говорят, что москвичи подготовили для серба договор по схеме «3+1».

Не нужно тратить много времени на изучение биографии Гайича, чтобы прийти к выводу, что Милан с точки зрения индивидуального мастерства – это не Фернандес. Например, левый фланг обороны «Црвены Звезды» закрывает хорошо нам известный по выступлениям за «Зенит», «Волгу» и «Крылья Советов» Милан Родич, и это защитник примерно того же класса, что и будущий новичок ЦСКА. Но уровень, в общем-то, нормальный – футболиста обоймы сборной Сербии. Сейчас не та политико-экономическая ситуация, чтобы ждать от клубов РПЛ подписаний топовых легионеров. По соотношению «цена-качество» трансфер Гайича может оказаться для армейцев достаточно успешным.

Гайич, как и Фернандес, любит и умеет атаковать. В 120 играх за «Црвену Звезду» он сделал 25 голевых передач – впечатляющая статистика для защитника. Милан быстро подключается вперёд по флангу, даёт ширину и делает кроссы. В среднем по моменту в каждой игре создаёт. Какие-то другие качества, которые выделяли бы его на фоне остальных, отыскать сложнее. Разве что еврокубковый опыт. У серба около 25 матчей в Лиге Европы и квалификации Лиги чемпионов. Плюс в топ-чемпионате поиграл.

За «Црвену Звезду» Гайич выступал с февраля 2019-го. Выиграл подряд четыре чемпионских титула и добавил к ним два последних Кубка Сербии. Эти шесть трофеев – все его достижения на клубном уровне. А начинал карьеру Милан в родном ОФК из Белграда. Там его, 19-летнего сербского таланта, разглядели скауты «Бордо». Летом 2015-го правый защитник перешёл во французский клуб за € 1 млн. В «Бордо» Гайич провёл 3,5 года, однако вынужден был довольствоваться ролью сменщика сенегальца Юссуфа Сабали. Тем не менее иногда на правом фланге жирондинцев действовала суператакующая связка Гайич – Малком.

Милан Гайич в «Бордо» Фото: Romain Perrocheau/Getty Images

Впрочем, скауты «Бордо», скорее всего, отметили Гайича по матчам не за ОФК, а за юношескую и молодёжную сборные Сербии. Самый ценный титул в своей карьере Милан завоевал в 2015-м. Тогда в составе сборной U20 он стал обладателем золота чемпионата мира. Играл в основе, пропустил только четвертьфинал с США из-за дисквалификации. Зато в полуфинале с Мали (2:1) и в финале с Бразилией (2:1) правый защитник провёл по 120 минут. Команда у сербов была яркая, особенно выделялся нынешний полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, а тренировал чемпионов мира экс-нападающий «Рубина» Велько Паунович.

Будучи в «Бордо», Гайич мечтал о «Ливерпуле». Чемпионат Франции представлялся ему лишь промежуточной остановкой на пути в топ-клуб.

«Если вы спросите меня, в какой команде я хотел бы выступать, то назову «Ливерпуль», – признавался Милан в интервью для Hotsport.rs. – Я сказал Марко Груичу, чтобы он потихоньку готовил там почву для меня. АПЛ больше всего похожа на Лигу 1, поэтому многие игроки из чемпионата Франции оказываются в Англии. Может, и я уеду. Хотя по стилю игры, мне, пожалуй, идеально подошла бы итальянская Серия А».

Вот только за «Бордо» Гайич сыграл всего 40 матчей, а в Лиге 1 – лишь 28. Такое положение вещей Милана не устраивало, и он решил вернуться на родину. Сербские СМИ писали, что защитник пошёл на серьёзное сокращение зарплаты ради игровой практики: с € 65 тыс. до € 30 тыс. в месяц. По данным Transfermarkt, французский клуб отпустил легионера бесплатно. На сегодняшний день Гайич оценивается в € 2,8 млн, а Фернандес для сравнения – в € 8 млн.

Гайич так рассуждал о своём периоде во Франции в интервью для Telegraf.rs:

«Я доволен своей карьерой. Многие говорят мне, что «Бордо» не был правильным выбором для меня в то время, но у меня иное мнение. После победы на чемпионате мира трудно отказываться от перехода, когда великий клуб приходит за тобой, а ты находишься в таком возрасте. Сложно даже размышлять, правильный ли делаешь выбор. В «Бордо» у меня были две серьёзные травмы, я толком не играл на протяжении полутора лет. Но формировал себя как личность. Тогда-то я и стал профессионалом».

Теперь серб делает вторую попытку заиграть за границей – в России. В ЦСКА у Гайича хорошие шансы сразу же завоевать место в основе, так как особой конкуренции на правом фланге после ухода Фернандеса нет. Владимир Федотов наверняка видит новичка латералем в схеме с тремя центральными защитниками, а значит, Милан сможет чаще лететь вперёд.