«Мало кто готов ехать в Россию, но к сербам это не относится». Кем с Балкан усилить РПЛ?

РПЛ и сербские футболисты – какие ваши первые ассоциации? Казалось, при всей любви двух стран друг к другу через Россию могли пройти чуть ли не все топовые игроки дружеского государства. Но если оценивать масштаб, то он совсем небольшой – Иванович пригонял сюда в начале карьеры и уже на закате, Видич заглянул на полтора года и уехал в «МЮ». Пара менее статусных легионеров задержалась надолго – Тошич провёл семь лет в ЦСКА, параллельно выступая за сборную. Красич – шесть лет в том же ЦСКА, откуда его продали в «Ювентус».

Но дальше – пропасть. В РПЛ приглашали игроков уровня Лазовича, Пейчиновича, Коромана, но всё это было не то. И пока в Европе зажигали Коларов, Станкович, Тадич, а позже – Йович, Милинкович-Савич и ещё куча сильных футболистов, Россия концентрировалась на других рынках. Однако теперь всё возвращается. Только за летнее ТО «Локо» и ЦСКА подписали по игроку из сербских клубов – Марко Раконьяца и Милана Гайича. В «Динамо» прошёл тренер Славиша Йоканович, за которым наверняка приедет пара игроков из его родной страны.

На футбольном рынке в принципе образовался тренд на футболистов из Сербии. Неспроста чуть ли не каждый день выступают балканские агенты, которые рассказывают об интересе разных клубов к игрокам. Последние примеры – 21-летний защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович, за которым очередь из половины европейский клубов, неожиданно заинтересовал «Динамо» и «Зенит». У агента 18-летнего нападающего «Партизана» Марко Миловановича схожие выступления. Правда, о контактах с клубами из России он не говорит, всего лишь даёт понять, что ЦСКА и «Зенит» держат его клиента на контроле. При этом намекает на предложения из Испании и Италии. Но из-за большой дружбы ждёт именно вариантов в России.

Страхиня Эракович Фото: crvenazvezdafk.com

Понятно, что отчасти это агентские игры. Кто-то заявляет об интересе в надежде на то, что он станет реальным. Либо с провокацией в адрес клуба, с которым уже идут переговоры. Но один факт очевиден: сербский рынок – теперь действительно важная платформа для России.

Мнение из Сербии

– Российские клубы всегда интересовались качественными игроками из нашей страны, – сказал «Чемпионату» сербский журналист Александар Пекович. – Вспомните Видича или Ивановича. События на Украине, вероятно, повлияли на то, что сербско-российские отношения стали ещё крепче. Сербам нравится играть в России, и я не удивлюсь, если, помимо игроков, найдутся и тренеры которые пойдут по пути Марко Николича.

– Почему в последние годы сербов стало меньше?

– Я считаю, что проблема только в вас. В прошлом вы уделяли больше внимания игрокам с разных континентов, которым нужны были деньги и потенциальный успех на европейской арене. Убежден, что в ближайшие годы вы будете ещё больше обращаться к нашим игрокам. Местная лига очень качественна, просто футболистам иногда нужен шанс. Так дайте его им. Классные игроки есть не только в «Црвене Звезде» или «Партизане». Их довольно много в других клубах лиги. И не только высшей, но и первой.

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот объяснения от сербского агента Бояна Остожича:

– Да, это трансферное окно началось с нескольких хороших переходов игроков из Сербии в Россию. Это талантливые ребята, которые могут заявить о себе. Раконьяц и Гайич — классные футболисты. Они наверняка привлекут много внимания. И, возможно, дойдут до уровня Бано Ивановича и Неманьи Видича. Я думаю, они при определенных раскладах смогут достичь их уровня. Понятно, что в условиях СВО (формулировка изменена из-за требований законодательства РФ) мало кто готов ехать в Россию. Но к сербам это не относится – они рады приехать в РПЛ. Сербские игроки топ-уровня могут играть в «Зените», ЦСКА, «Краснодаре». Кстати, бывший игрок «Краснодара» Душан Анджелкович сейчас спортивный директор «Црвены Звезды». Плюс в России такая ситуация, когда клубы явно не готовы платить большие деньги за переходы. В последние годы российские клубы ориентировались на рынок Южной Америки или Африки, незаслуженно обходя вниманием Сербию. Сейчас, думаю, ситуация изменится, – отметил агент.

Очевидно, что для многих футболистов из сербского чемпионата важен и денежный вопрос. Пример того же новичка ЦСКА Гайича. «Црвена Звезда» предлагала ему € 450 тысяч в год по новому контракту. Российский клуб дал около € 1 млн. Выбор очевиден. Пекович подчёркивает, что есть ещё достаточно футболистов, которые могут приехать в том числе в топ-клубы РПЛ.

– У меня нет сомнений, что каждый российский клуб мог бы усилить Страхиня Эракович из «Црвены Звезды». Когда дело доходит до «Партизана», есть молодой Марко Милованович. В ТСК играет Михайло Баняц. Что касается обратного направления, то многие ждали и хотели перехода Дзюбы в «Звезду». Он был на прямом контакте с руководством клуба, но договоренности достигнуть не удалось. Он обязательно помог бы «Звезде», как и она ему.

Опытные игроки «Црвены Звезды» Александр Катаи, Мирко Иванич, Александар Драгович могли бы играть в любом большом российском клубе и быть в основе. Я считаю, что и Бибрас Натхо, который сейчас в «Партизане», ещё мог бы выступать в РПЛ. Остальные из «Партизана» не для больших российских клубов, – отметил журналист.

Милан Гайич Фото: vk.com/pfc_cska

А агент Остожич называет фамилии своих клиентов, которые интересны клубам РПЛ: «По моей информации, несколькими игроками действительно интересуются. В частности, Неманьей Милитичем из «Партизана» и Милоном Вукадиновичем из «Войводины». Они сейчас привлекают внимание российских клубов. Но не знаю, перерастет ли интерес во что-то большее».

Новые времена – старая дружба. Учитывая количество сербских звёзд, которые выступают в разных клубах Европы, России точно надо присмотреться к этому рынку. А сами игроки готовы ехать на разумные зарплаты и не думая о политике.