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РПЛ, трансферы, футболист Илья Жигулёв находится на просмотре в «Спартаке», подробности и статистика полузащитника

Зачем «Спартаку» ещё один полузащитник? Клуб приютил россиянина, отвергнутого в Польше
Михаил Рождественский
«Спартак» взял на просмотр Илью Жигулёва
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Жигулёв не играет уже четыре месяца и вряд ли готов к такой конкуренции. Но есть нюанс.

Перестройка в «Спартаке» продолжается. Клуб уже выкупил Кристофера Мартинса Перейру, бесплатно подписал Мацея Рыбуса и вот-вот провернёт самый громкий трансфер, переманив Антона Зиньковского. Но в ближайшее время красно-белые могут взять ещё одного игрока, и этот факт остаётся в тени. Сейчас на просмотре в «Спартаке» находится полузащитник Илья Жигулёв. Его путь до Москвы получился тяжёлым.

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Жигулёв был первым плодом академии Галицкого. Но звездой в России так и не стал

В феврале 2017-го Жигулёв стал первым воспитанником «Краснодара», который пополнил основную команду. Илья получил пятилетний контракт и начал играть в РПЛ. В оставшейся части сезона-2016/2017 он провёл семь матчей в чемпионате, набегав за клуб Сергея Галицкого 321 минуту.

Следующий сезон должен был стать прорывным, но таковым не оказался. Жигулёв отыграл за «Краснодар» восемь матчей в РПЛ и лишь дважды вышел в старте, а зимой отправился в аренду в «Тосно». Там он стал основным и даже взял Кубок России, но родной клуб всё равно не впечатлил. Путешествия по арендам продолжились.

Илья Жигулёв в «Краснодаре»

Илья Жигулёв в «Краснодаре»

Фото: РИА Новости

Низшей точкой Жигулёва в «Краснодаре» стал сезон-2019/2020. Ни одного матча, четыре попадания в заявку. После очередной аренды Илья окончательно покинул клуб и уехал в польский «Заглембе».

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В «Заглембе» Жигулёв встретился с соотечественником Евгением Башкировым. И всё складывалось неплохо. Как и у многих — вплоть до 24 февраля. Жигулёв перестал играть, а в апреле покинул клуб. Через неделю после Башкирова.

Подробнее об отъезде из Польши Жигулёв рассказывал в эфире «Матч ТВ»:

— Получилось так, что после начала этой ситуации я просто перестал попадать в заявку и ждал, что скажет клуб. Спустя две-три недели они сказали: «Ты сам всё прекрасно понимаешь. Мы думаем о том, чтобы разорвать с тобой контракт». Я не хотел просто так уходить, тут был вопрос, наверное, денег. Я подписал контракт, у меня были планы на этот клуб, пришёл новый тренер, который сказал, что на меня рассчитывает, будет давать игровое время. Он отмечал, что в следующем сезоне уйдут много футболистов и ему хотелось бы, чтобы я остался. В конечном итоге был вопрос уже в том, как я уйду.

Жигулёв также рассказывал, что прекрасно понимал — расставание с «Заглембе» неизбежно. По его словам, спонсоры клуба тесно связаны с политической сферой, а в чемпионате Польши были только двое россиян — он и Башкиров. Хотя уйти всё же удалось без скандала. Жигулёв подчёркивает, что у него нет претензий и с командой он попрощался с благодарностью.

Теперь, после ровно четырёх месяцев без игровой практики, Жигулёв — на просмотре в «Спартаке».

А «Спартаку» точно нужен ещё один полузащитник?

Вопрос. Жигулёв играет в центре поля, и в данный момент у него как минимум четыре конкурента: Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев и Наиль Умяров. Сюда же можно при желании добавить Михаила Игнатова и Руслана Литвинова. Подписание Жигулёва кажется целесообразным только в том случае, если новый главный тренер Гильермо Абаскаль решит максимально насыщать полузащиту. Не забываем, что «Спартак» (как и другие российские команды) не сыграет в еврокубках. Сколько нужно игроков для выступления в двух турнирах?

Илья Жигулёв на тренировке «Спартака»

Илья Жигулёв на тренировке «Спартака»

Фото: spartak.com

Но, справедливости ради, есть нюанс. Жигулёв пока на просмотре, и «Спартак» совершенно ничем не рискует. Если Илья не подойдёт Абаскалю, контракт можно не подписывать и никакой потери в деньгах не будет. А если подойдёт, мы увидим один из самых неожиданных переходов этого лета.

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