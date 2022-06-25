Боссы «ПСЖ» хотят сделать из клуба «Краснодар». Им по душе идея Галицкого

На неделе президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи дал интервью самой тиражной испанской газете Marca. Катарский бизнесмен прокомментировал возможное назначение на должность главного тренера Зинедина Зидана, рассказал, почему Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ», высказался о претензиях главы Ла Лиги Хавьера Тебаса к парижскому клубу и сделал важное заявление.

«Мы здесь надолго. У нас будет лучший тренировочный центр в мире. Моя цель на ближайшие несколько лет – чтобы в нашей команде были только парижские игроки. Лучшие в нашем регионе заслуживают того, чтобы играть за «ПСЖ». Это цель», – заявил Нассер Аль-Хелаифи.

Ничего не напоминает? Читаем интервью с Сергеем Галицким 10-летней давности:

– Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, – чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар». В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Ну, «Барселона» это сделала недавно в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и «Бавария» может такой состав выставить. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры.

Лионель Месси и Нассер Аль-Хелаифи Фото: Sebastien Muylaert/Getty Images

Похоже, своим заявлением президент «ПСЖ» обозначил селекционный вектор клуба на ближайшие годы. Через год истекают контракты Месси, Рамоса, Паредеса, Керера и других. Можно предположить, что замену звёздам «ПСЖ» будет искать среди коренных парижан или воспитанников академии.

Сейчас в составе команды числятся 15 граждан Франции, из них трое – уроженцы столицы (вратарь Альфонс Ареола, Тедди Алло и Килиан Мбаппе). Плюс девять футболистов привлекаются в основу из команды до 19 лет. Правда, только трое из них родились в Париже, а французский паспорт имеют двое. Другие же воспитанники являются выходцами из Мадагаскара, Конго, Сенегала, Марокко, Испании, Гвинеи и Мавритании.

«ПСЖ» — чемпион Франции Фото: John Berry/Getty Images

Среди тех, кто способен в скором времени достичь стартового состава «ПСЖ», эксперты выделяют Эль-Шадая Битшиабу, Исмаэля Гарби, Секу Янсане, Джеди Гассама и Матиаса Рандриамами. Есть смысл присмотреться к ним внимательнее.

Битшиабу – защитник, 17 лет. Пришёл в академию «ПСЖ» пять лет назад. В этом сезоне француз дебютировал за основу и сыграл три матча. Кроме того, отсидел 10 матчей в запасе в Лиге 1.

Гарби впервые в заявке «ПСЖ» оказался в сезоне-2020/2021. Маурисио Почеттино включил его в запас на игру с «Баварией» в Лиге чемпионов. В минувшем розыгрыше французский полузащитник с испанскими корнями дебютировал за «ПСЖ»: вышел в одном матче Лиги 1, провёл 34 минуты в Кубке Франции и девять — в Суперкубке.

Янсане играет на позиции нападающего. В атаке у парижан бешеная конкуренция, поэтому Секу должен быть доволен 15 минутами с «Лорьяном». Тогда, несмотря на счёт 0:1, именно его выбрал Почеттино.

Гассама, сменивший пять академий, сыграл меньше всех – вышел на 89-й минуте с «Монпелье» вместо Анхеля Ди Марии.

А вот Рандриамами своего дебюта ждать ещё долго. У «ПСЖ» есть четыре крутых вратаря (Доннарумма, Навас, Рико, Ареола), поэтому и четырьмя матчами в запасе Матиас должен быть доволен.

Мечта Галицкого десятилетней давности в какой-то мере сбылась – в мае «Краснодар» заканчивал матч с ЦСКА с 11 воспитанниками на поле одновременно. «ПСЖ» до этого очень далеко, но и финансовых возможностей для реализации мечты больше. Правда, придётся выбирать – либо победа в Лиге чемпионов, либо команда из парижан. Всё-таки выиграть главный клубный турнир исключительно воспитанниками едва ли реально.