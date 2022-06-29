У «Зенита» и «Спартака» есть свои «любимые» команды в Европе. Кто это?

«Зенит» и «Спартак» теперь нескоро выступят в Европе. Так что самое время проанализировать то, что было до 2022 года. И здесь есть несколько любопытных фактов. У обоих клубов есть самый частый соперник в Европе. У «Спартака» – «Бавария», а у «Зенита» – «Бенфика». С этими европейскими командами проведено по восемь матчей. Это рекорд. Правда, получались они очень разными.

У «Спартака» ноль побед над «Баварией». Большинство матчей – провал

В конце 90-х и в нулевые «Бавария» стала самым частым соперником для «Спартака». За 12 лет команды провели восемь матчей, и все – в Лиге чемпионов. Такая вот неудачная жеребьевка. Немцы уже тогда были одной из сильнейших команд Европы, в воротах блистал Оливер Кан, а на остальных позициях за 12 лет сменились разные звезды. Но любопытно, что Кан застал как первый матч со «Спартаком» в 1994-м, так и последний в 2006-м.

Для москвичей всё начиналось очень неплохо. В сезоне 1994/1995 две ничьих – прекрасный гол Писарева, который чуть не принёс команде победу. «Бавария» сравняла счет только на 90-й минуте благодаря Маркусу Баббелю.

«Спартак» тогда был очень близок к победе. Через две недели команда вновь смотрелась здорово, но уже в Мюнхене. Дважды выигрывала по ходу матча, но в итоге – 2:2. Москвичи пролетели мимо второго места и выхода в плей-офф ЛЧ, куда попали «ПСЖ» и «Бавария».

С того момента начался мрак – пять следующих матчей — и пять поражений. Общий счёт – 16:2 в пользу немцев. Да, состав у них стал сильнее, появился Клаудио Писарро, который очень любил забивать россиянам, но вряд ли всё это оправдание такой тенденции. Только в шестом матче удалось её нарушить – это был уже 2006-й год, снова групповой этап Лиги чемпионов. Тогда «Спартак», как и в первом матче, был близок к победе, но на 89-й минуте счёт сравнял тот самый Писсаро – 2:2.

«Спартак» — «Бавария», 2006 Фото: Sandra Behne/Getty Images

«Я могу сравнить команду с Mercedes-Benz», – говорил про соперника главный тренер «Спартака» Владимир Федотов. Явно намекая, что команда сделала всё, что можно, но слишком уж сложно противостоять немецкой машине. Ещё отличился Алексей Зуев – формально третий вратарь «Спартака», получивший место в основе. После игры он вылавливал Оливера Кана, чтобы попросить у него игровой свитер. Получилось. А позже в интервью он сделал неожиданное признание – просил не для себя, а для мамы Дениса Бояринцева, которая обожает немецкого кипера.

Оливер Кан Фото: РИА Новости

Но итог противостояния такой – восемь матчей: пять поражений, три ничьих – 12,5% набранных очков.

«Зенит» – «Бенфика» – культовые матчи для Питера. Но в основном неудачные

Если «Баварию» современные болельщики «Спартака» едва ли застали, то в Петербурге хорошо знают о «Бенфике»: восемь матчей за восемь лет – как только ни шутили над этим феноменом. «Нагретые шары», «любимая команда «Газпрома», но ни с кем другим в Европе Питер так часто не играл.

Всё началось в сезоне-2011/2012 – Спаллетти вывел «Зенит» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 15 февраля на ледяной «Петровский» приехали теплолюбивые португальские мужчины, и дело шло к ничьей – 2:2. Но на 89-й минуте Широков забил третий, и через пару недель российская команда ехала в Португалию фаворитом. Правда, «Зенит», видимо, слишком поверил в себя. Уже в привычном климате на своём поле «Бенфика» уверенно расправилась с соперником – 2:0. Первый обидный вылет. Но не последний.

В сезоне-2014/2015 «Зенит» дважды победил «Бенфику» в группе, но обе команды не вышли в плей-офф. А уже в сезоне-2015/2016 они снова встретились в 1/8 финала ЛЧ. В этот раз первый матч играли в Португалии – поражение 0:1. Но в ответном благодаря Халку быстро отыгрались и создали ещё кучу моментов. А в самой концовке соперник ответил двумя голами. Это поражение впоследствии вспоминали долго. Артём Дзюба говорил, что тогда играл самый сильный «Зенит» за долгие годы. И если бы Халка и Витселя не начали соблазнять китайскими деньгами, Питер прошёл бы в четвертьфинал.

«Зенит» — «Бенфика», 2016 Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Последняя встреча – в сезоне-2019/2020. Снова группа Лиги чемпионов. Разгром португальцев в первом матче – 3:0. И ничья 0:0 после первого тайма в ответном. Этот результат выводил команду Семака в плей-офф – в первый сезон работы тренера. Но после перерыва «Бенфика» забила три. Так уж получалось – в самый важный момент прибавляли именно португальцы.

Но в целом «Зенит» не так и плохо играл с «Бенфикой»: четыре победы и четыре поражения в восьми матчах – 50% набранных очков.