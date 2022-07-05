«Ты чё, ублюдок, делаешь?» Игрок «Рубина» слетел с катушек и навалял динамовцу. Видео

«Динамо» и «Рубин» выдали на сборах «товарищеский» матч, достойный официального. Слово «товарищеский» взято в кавычки, так как в ходе этой игры на поле арены в Новогорске игроки повели себя не по-товарищески. Встреча закончилась тяжёлой травмой и дракой с двумя удалениями.

«Динамо» под руководством нового главного тренера Славиши Йокановича готовится к чемпионской гонке, а «Рубин» с Леонидом Слуцким – к борьбе за возвращение в РПЛ. Задачи у команд разные и уровень на сегодняшний день, соответственно, тоже. Бело-голубые владели преимуществом, но сейвы голкипера казанцев Юрия Дюпина не дали состояться голу в первом тайме.

В начале второй половины «Динамо» всё-таки вышло вперёд. Экс-игрок «Рубина» Денис Макаров забил с передачи Луки Гагнидзе. Хавбек отличился в своём фирменном стиле: обыграл соперника и точно пробил с угла штрафной в дальний угол. Что касается Гагнидзе, то молодой грузинский полузащитник вернулся в команду и был одной из самых заметных фигур на поле. Макаров же спустя 25 минут получил от своих бывших одноклубников «ответочку». Точнее, от новичка «Рубина» Валерия Чуперки. Молдавский полузащитник переусердствовал в отборе на бровке и сбил хавбека бело-голубых. Макаров завёлся, пошёл на соперника, крикнул: «Ты чё, ублюдок, делаешь?» Добавил и бранное слово.

Видео драки Макарова и Чуперки можно посмотреть на «Динамо ТВ».

Чуперка к беседе был не расположен – оттолкнул Макарова, несколько раз ударил рукой… Два хавбека схватили друг друга, однако разгореться драке не позволили стоявшие рядом футболисты «Рубина», персонал и судья.

Участников конфликта разняли, и, пока Макаров приходил в себя, арбитр показал ему красную карточку. Чуперка, разумеется, также был удалён. Доигрывали матч команды десять на десять, а в компенсированное время бело-голубые забили второй гол: Константин Тюкавин реализовал пенальти.

Ещё одна неприятность – травма полузащитника «Рубина» Дарко Йевтича. Этим летом швейцарский легионер вернулся в Казань из аренды и согласился помочь команде в ФНЛ. Слуцкий, безусловно, надеялся на Йевтича как на лидера, но теперь, судя по всему, тренеру придётся долго обходиться без ключевого игрока.

«Я думаю, что у Йевтича, к сожалению, скорее всего, разрыв крестообразной связки, – сказал Слуцкий. – Это такая травма, механизм которой может быть каким угодно. То есть если там мениски или боковые связки, у них определённый механизм… Это основной негативный момент сегодняшней товарищеской встречи».

Йевтич покинул динамовскую базу на костылях.

Травма Йевтича Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Новый тренер «Динамо» Йоканович так прокомментировал игру и состояние команды:

«Я предпочитаю схему 4-3-3. Но в то же время у нас должен быть план B, даже план С. Поэтому мы сегодня приняли решение попробовать сыграть 4-4-2. Более того, эту схему мы обкатывали и на утренней тренировке. На данном этапе я не могу сказать, что мы полностью готовы к старту сезона. Мы на сборах только десять дней. Есть ещё масса работы. Соответственно, нам нужно над этим трудиться».

Между тем «Динамо» тоже осталось без одного игрока. Перед спаррингом с «Рубином» московский клуб объявил об уходе Клинтона Н’Жье. В прошлом сезоне камерунский вингер сыграл 19 матчей в РПЛ, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.