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Трансферы-2022: «Барса» устраивает могучую трансферную кампанию, примерный состав клуба: Левандовски, Бернарду Силва

«Барселона» преображается. Хави может собрать новый основной состав
Вячеслав Опахин
«Барса» устраивает могучую трансферную кампанию
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Каталонцы страдают от финансовых проблем, тем не менее планируют самую масштабную перестройку последних лет.

Если «Барселоне» удастся реализовать все трансферы на вход, в следующем сезоне основной состав обновится на две трети. Mundo Deportivo (со всеми скидками на репутацию издания) обозначала, что «Барса» готова потратить на новичков аж € 200 млн.

При этом в клубе всеми силами показывают: денег нет, но мы держимся. «Френки – футболист «Барселоны». Он не продается, если только не возникнет крайняя необходимость», – говорил президент Жоан Лапорта. Посыл для потенциальных продавцов: пожалуйста, войдите в положение и не запрашивайте большую компенсацию за вашего игрока.

Пару топовых новичков уже взяли, причём бесплатно, потратились только на обеспечение перехода.

Итак, уже в команде:

  • Франк Кессье, полузащитник — пришёл свободным агентом. Важный элемент чемпионского состава «Милана». Пришёл явно не греть скамейку. Хотя Кессье со свойственной ему скромностью и жёсткостью сказал, что пока не заслуживает места в старте: «Место на поле получают не за красивые слова, а по итогам работы на тренировках. Тренер принимает решения».
  • Андреас Кристенсен, центрдеф — пришёл свободным агентом. Тоже сменил «Челси» не ради того, чтобы быть на подхвате.
  • Усман Дембеле — уходил, чтобы остаться. Всё-таки подпишет новый контракт.

🤝 В режиме переговоров:

Рафинья Диас

За атакующего игрока «Лидса» пришлось конкурировать с «Челси» и «Арсеналом». Каталонцы, как всегда, настроены потратить поменьше. Фабрицио Романо утверждает, что «Барса» заплатит € 58 млн и ещё десять пропишет бонусами. Клубы АПЛ готовы были платить больше, сыграло желание самого Рафиньи и бэкграунд его агента Деку.

«Челси», впрочем, после согласования сделки по Рахиму Стерлингу за Рафинью уже бороться не очень интересно.

Рафинья Диас (справа).

Рафинья Диас (справа).

Фото: Getty Images

Роберт Левандовски

Главная цель «Барсы» на лето, факт переговоров подтвердил Лапорта. Однако «Баварии» деньги не требуются критически. Мюнхен может спокойно транслировать: «Левандовски отработает контракт до конца». Будет обогревать лавку, если потребуется. Мюнхен хочет € 50-60 млн — и сразу. И это большая проблема для «Барселоны», которая хочет разбить выплаты. Более-менее у всех, впрочем, есть ощущение, что «Барса» блефует и уже заигралась в поддавки. Так что ради этой сделки придётся соглашаться с требованиями.

Игрока такого уровня в «Барселоне» просто нет. Пьер-Эмерик Обамеянг перезагрузился и за полсезона забил 11 голов в Ла Лиге, но сомнительно идти в новый сезон с ним одним. Ну и легенда Мартин Брейтуэйт, конечно.

Роберта зовут в «Барсу» даже на матчах сборной Польши

Роберта зовут в «Барсу» даже на матчах сборной Польши

Фото: Getty Images

Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо

Два игрока, с которыми «Челси» готов расстаться, а «Барса» настроена освежить фланги. Переговоры идут на уровне нового владельца клуба Тодда Боэли. Вероятность обоих трансферов высока.

Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта

Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта

Фото: Nick Potts/Getty Images

🤔 На уровне инсайдов:

Жюль Кунде

Защитник «Севильи» мечтает играть за «Барсу», но уже сомневается, так ли он ей нужен и насколько клуб в порядке в финансовом плане. «Барселона» и рада бы, но «Севилья» требует € 60 млн.

Николас Тальяфико

Запасной вариант на случай срыва переговоров по Алонсо. Что особенно нравится «Барсе» — цена, ведь Тальяфико можно подписать за € 4-5 млн. Хотя защитник может не дождаться и уйти в «Лион».

«МЮ» платит «Барселоне» тонну денег за Френки. Хотя в команде есть свой Иньеста «МЮ» платит «Барселоне» тонну денег за Френки. Хотя в команде есть свой Иньеста

Калиду Кулибали

Решился на уход из «Наполи» и вроде бы сам хочет в «Барселону». И ладно истерика директоров «Наполи», которые почти угрожали, что лучше бы Кулибали переподписать контракт на 5 лет и затем остаться в клубе на руководящей должности.

Главная проблема — конкуренция. Интерес обозначал «Ювентус», чтобы сделать Кулибали заменой де Лигту, если тот всё-таки уйдет в «Баварию». Зато «Челси» (по информации Романо) вообще договорился о личном контракте до 2027 года и готов отправить в Неаполь € 38 млн.

Бернарду Силва

Тоже хотел бы играть за сине-гранатовых, у него даже была детская мечта: стать «новым Месси», играть под «десяткой». Но тут сложностей больше всего: «Ман Сити» не собирается продавать Бернарду, контракт до 2025 года, и действовать по методичке Левандовского португалец не хочет. Так что если и обсуждать переход всерьёз, придётся тратиться сильно. «Сити» хочет € 80-100 млн, что на данном этапе кошмар для «Барсы».

Бернарду Силва

Бернарду Силва

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что в итоге

Если брать средний по количеству матчей состав «Барселоны» прошлого сезона, может оказаться, что там останется четыре футболиста. Да и среди них лишь трое могут считать себя безальтернативными игроками основы: Марк-Андре Тер Штеген, Педри и Ферран Торрес. Хотя того же Феррана может поджать Ансу Фати, не просто же так у него №10.

Типичный состав «Барселоны»-2021/2022 при Хави

Типичный состав «Барселоны»-2021/2022 при Хави

И вот какой состав может быть, если основные трансферы случатся. Хави придётся работать с практически новым набором игроков. Получится ли?

Возможный состав «Барселоны»-2022/23

Возможный состав «Барселоны»-2022/23

Каким оптимальный состав «Барселоны» видите вы? Пишите в комментариях!

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