У футболистки сборной Замбии повышенный тестостерон. Но значит ли это, что она мужчина?

Тест ФИФА на определение пола — бред. Он лишил звезду контракта с «Реалом» и Кубка Африки

Прямо сейчас в Марокко проходит Кубок Африки по футболу среди женских команд. Там играют три представительницы российской Суперлиги — Франциска Ордега и Габи Онгене из ЦСКА и Татьяна Эводо из «Енисея». Они представляют сборные Нигерии и Камеруна, которые 14 июля встретятся друг с другом в четвертьфинале.

Вы вряд ли про это слышали. Но вы наверняка читали новости про футболистку сборной Замбии, которую подозревают в том, что она мужчина.

Барбра Банда Фото: Pablo Morano/Getty Images

Что случилось?

Капитан и нападающая Барбра Банда была отстранена от участия в Кубке Африки 7 июля. Позже выяснилось, что дело в её анализах — в её крови зафиксирован повышенный уровень гормона тестостерона.

Банда — 22-летняя нападающая, она ярко проявила себя на последней Олимпиаде, сделав два хет-трика, и в составе китайского клуба «Шанхай Шенли». Этим летом её планировал подписать мадридский «Реал», однако мадридцы отозвали приглашение после того, как стало известно о проваленном тесте на определение пола.

Ещё несколько замбиек отказались проходить этот тест, опасаясь того же результата. Медицинский штаб сборной объяснил, что повышенный тестостерон возник у ряда игроков ещё после Олимпиады, однако все они принимали специальные препараты для его понижения.

«Медицинский штаб порекомендовал лекарство. Мы до последней минуты надеялись, что Барбра будет с нами на турнире, поэтому она ездила с командой. Барбра — капитан, она одинаково важна для сплочения команды и поддержания её боевого духа. Сейчас нам нужно решить проблему, которая, похоже, вывела её из турнира», — сказал президент футбольной ассоциации Замбии Эндрю Каманга.

Сборная Замбии Фото: Koki Nagahama/Getty Images

Повышенный тестостерон у женщин говорит о том, что они мужчины?

Нет. Повышенный тестостерон в организме женщин не говорит о том, что они мужчины. Это гормональное отклонение может быть вызвано заболеванием. Например, поликистозом яичников, проблемами с надпочечниками, инсулинорезистентностью, врождёнными дисфункциями и другими.

Тестостерон может подскочить по разным причинам, даже из-за питания, повышенных нагрузок и приёма каких-либо лекарств. Тем более у профессионального спортсмена. Приём гормональных препаратов, снижающих уровень тестостерона, также сильно бьёт по здоровью.

Есть убеждение, что тестостерон влияет на спортивные результаты, однако оно скорее социальное, чем научное.

Барбра Банда Фото: Xavier Ballart/Getty Images

Что за тест и почему даже МОК против?

ФИФА ввела тест на определение пола в женском профессиональном спорте в 2011 году. С того момента женщинам всех национальных футбольных команд нужно доказывать, что они женщины, при помощи гормонального теста.

Футболистка сдает кровь, чтобы комиссия могла проверить уровень «мужских гормонов» — тестостерона и других. Ранее олимпийские спортсменки проходили через медицинский осмотр и тестирование телец Барра (анализ набора половых хромосом). Этот тест был признан неэффективным, он разрушил несколько профессиональных карьер по ошибке (есть индивидуальные случаи врождённых эндокринных нарушений, влияющих на те или иные показатели в организме).

Современный гормональный тест также критикуют в научном сообществе.

«Эти правила и процедуры нарушают неприкосновенность частной жизни спортсмена, а сами тесты не учитывают особенности организма», — приводит слова Катрины Карказис, профессора гендерных исследований из университета Амхерста, Yahoo Sports.

Барбра Банда не может принять участие в женских соревнованиях из-за повышенного тестостерона, но не сможет играть и в мужских — ведь она не мужчина. Звучит странно, правда?

Прошлой осенью МОК заявил, что нужно убрать «требования определённого уровня гормонов от женщин для участия в соревнованиях, так как это может оказать серьёзное вредное воздействие на их здоровье», а также потому что «нет единого научного заключения о том, что тестостерон влияет на результаты во всех видах спорта».

Принятие гормональных лекарств для резкого понижения тестостерона в организме вредно и может привести к разным последствиям — от ожирения до сердечных приступов. Но это не невозможно. Тяжелоатлетка Лорел Хаббард стала первой трансгендерной женщиной, принявшей участие в Олимпийских играх, так как она смогла понизить уровень тестостерона в организме до допустимых тестом значений.

ФИФА заявила, что пересмотрит правила гендерного отбора и проконсультируется с экспертами-медиками, учёными, юристами, а также специалистами по правам человека. Однако сейчас это никак не поможет Барбре Банде, которая пропустила Кубок Африки и лишилась контракта с мадридским «Реалом».