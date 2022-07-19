На обложку FIFA впервые попала девушка! Скиллы футболистки «Челси» поражают

EA Sports показал обложку нового издания видеоигры FIFA 23. Релиз запланирован на 30 сентября, а первый трейлер будет опубликован уже 20 июля.
Вместе с футболистом «ПСЖ» Килианом Мбаппе изображена австралийская нападающая «Челси» Саманта Керр. Она стала первой женщиной на обложке FIFA. И вот что нужно о ней знать!
Обложка Ultimate-издания FIFA 23
Фото: twitter.com/EASPORTSFIFA
Сэм — лучшая футболистка года в Англии
Саманте 28 лет, она родилась в австралийском городе Фримантл и большую часть своей футбольной карьеры провела в Австралии и США. В 2019-м году Керр стала футболисткой «Челси», её контракт составил $ 600 тыс. в год. Осенью 2021-го клуб предложил ей продлить соглашение до 2024 года.
В прошлом сезоне женской английской Суперлиги Керр забила 20 голов и во второй раз подряд стала лучшим бомбардиром чемпионата. Она завоевала уже третье чемпионство в составе «Челси», а её гол в финале Кубка Англии принес лондонскому клубу победу над «Манчестер Сити» и очередной трофей.
Кстати, гол в финале Кубка был очень эффектным — Керр забила решающий мяч в дополнительное время (3:2).
Вот хайлайты того матча:
Неудивительно, что Профессиональная футбольная ассоциация Англии признала Керр лучшей футболисткой года.
Сэм обожает парашюты
Точнее, голы парашютом, просто посмотрите подборку.
А вот все её голы за прошлый сезон.
Сэм — главная футболистка Австралии
Керр играет за сборную Австралии с 2009 года, забив 59 мячей в 110 матчах. Пять из них она забила этой зимой — в матче со сборной Индонезии. Тогда австралийки победили с неприличным счётом 18:0. Так Керр стала лучшим бомбардиром в истории всех сборных Австралии — как мужской, так и женской.
И у нее всё ещё впереди — следующим летом Австралия и Новая Зеландия примут чемпионат мира по футболу среди женских сборных.
Сэм вообще одна из главных австралийских звёзд в спорте. Она первая австралийка, номинированная на «Золотой мяч», первая футболистка из Австралии (как среди женщин, так и среди мужчин), попавшая в топ-3 номинантов на «Золотой мяч» (это было в прошлом году), а также первая футболистка из Австралии, попавшая в топ-3 лучших футболистов мира по версии FIFA (тоже 2021).
Сэм Керр в сборной Австралии
Фото: Mark Kolbe/Getty Images
Сэм празднует голы, делая сальто назад
Саманта умеет создавать шоу на поле — и это не только про голы. Это еще и эффектные празднования, ловите подборку её крутых действий под романтичную музыку.
Сэм — самая популярная футболистка в FIFA 19
В 2019 году (ещё до перехода в «Челси») её рейтинг был выше, чем у Мохамеда Салаха — у нее 89, а у нападающего «Ливерпуля» — 88. Керр стала лучшим бомбардиром в истории женского чемпионата Австралии, а потом и в национальной лиге США. За пять лет в американском чемпионате она забила 77 голов.
На чемпионате мира 2019 года во Франции Керр стала капитаном сборной Австралии. Команда вышла в плей-офф, но вылетела на стадии четвертьфинала — норвежки вырвали победу в серии пенальти. Но Керр успела запомниться за невероятную игру на групповом этапе. Она стала первым австралийском футболистом (как среди женщин, так и среди мужчин), которому удалось оформить хет-трик на чемпионате мира.
Сальто Сэм Керр
Фото: Harriet Lander/Getty Images
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