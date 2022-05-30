Великий клуб со скандалом вернулся в АПЛ. Ещё на старте сезона он боролся за выживание

В Чемпионшипе первые два места заняли «Фулхэм» и «Борнмут», которые напрямую отправились в АПЛ. Команды с 3-го по 6-е место разыграли между собой последнюю путёвку в чемпионат Англии. Победителем этого плей-офф стал «Ноттингем Форест». Он возвращается в АПЛ спустя 23 года.

Выход «Ноттингем Форест» в АПЛ получился скандальным. Судья не поставил два явных пенальти

В финал плей-офф ожидаемо вышли третья («Хаддерсфилд») и четвёртая («Ноттингем Форест») команды Чемпионшипа. Результат матча на «Уэмбли» определил один рикошет. Из-за автогола «Хаддерсфилд» пролетел мимо АПЛ. Хотя команда до этого не проигрывала два месяца и вообще выдала великолепный второй круг.

После матча все обсуждали два момента, когда в ворота «Фореста» стоило назначить пенальти. На 73-й и 83-й минутах нападающих «Хаддерсфилда» били по ногам, и при этом защитники «Фореста» точно не касались мяча. Моменты казались достаточно явными. Однако судья на VAR Пол Тирни не стал звать к монитору главного арбитра Джонатана Мосса (оба регулярно обслуживают матчи АПЛ).

Однако судья на VAR не стал звать к монитору главного арбитра Фото: John Early/Getty Images

В Англии если судью зовут к монитору, то он точно изменит своё решение. В прошедшем сезоне АПЛ 120 раз главных судей звали к монитору и 120 раз они передумывали после просмотра видео. В отличие от РПЛ, в АПЛ зовут только при явных ошибках судьи (такова общая рекомендация по использованию VAR, которая в России не соблюдается).

Журналист ESPN Дэйл Джонсон (специализируется на судействе в АПЛ) посчитал, что в первом случае VAR ещё мог не вмешиваться, но во втором «безусловно, был пенальти, который должен назначать VAR». Символично, что для 51-летнего Мосса так сложился последний матч в карьере. Было заранее известно, что сразу после этой игры он перейдёт на должность менеджера судей АПЛ. Финал плей-офф Чемпионшипа доверили Моссу как раз в качестве прощального матча для арбитра.

«Ноттингем Форест» получит £ 180 млн, хотя команда шла далеко не в топ-3 по большинству показателей

Игра «Фореста» в этом сезоне вызывала вопросы. Было непохоже, что клуб зацепится за выход в АПЛ. Команда имела пятый состав по стоимости и не входила даже в топ-5 по многим метрикам. По ожидаемым очкам (xPoints) «Форест» оставался шестой командой турнира. А по ожидаемым пропущенным мячам (xGA) и вовсе 12-е. Хотя при этом забили прилично – 73 мяча (третьи по этому показателю).

Выступления «Фореста» во многом объясняются назначением тренера Стива Купера. Он пришёл в команду 21 сентября 2021 года. Тогда, после восьми туров, «Форест» находился на последнем, 24-м месте. Актуальнее было говорить о том, чтобы команда вообще не вылетела из Чемпионшипа, а в итоге удалось даже запрыгнуть в АПЛ. Купер ставит весьма смелый футбол – его команда много забивает и пропускает. Тренер признавался, что на него больше всего повлиял испанский коллега Хосе Сегура. Они вместе работали в академии «Ливерпуля».

Стив Купер Фото: John Early/Getty Images

Атакующий стиль позволяет лучше развивать игроков. На футболистов «Фореста» уже давно есть спрос, и он только увеличился после побед в Кубке Англии над «Арсеналом» и «Лестером» в этом сезоне. Много пишут об интересе клубов АПЛ к правому защитнику Джеду Спенсу. Хотя самым дорогим футболистом команды (€ 15 млн по Transfermarkt) остаётся атакующий полузащитник Бреннан Джонсон. Ему только неделю назад исполнился 21 год, но у него уже есть девять матчей за сборную Уэльса. В этом сезоне у Джонсона 19+9 по «гол+пас» и приз лучшему молодому игроку Чемпионшипа.

Сообщалось, что им интересуется «Эвертон», но пока непохоже, что «Форест» будет отпускать своих лидеров. Бюджет клуба и без этого серьёзно пополнится. По информации Daily Mail, клуб гарантированно получит £ 180 млн за выход в АПЛ.

Юрген Клопп сказал, что ничего не знает про «Ноттингем Форест». За это тренера пристыдили

В прошедшем сезоне Кубка Англии «Форест» прошёл «Арсенал» и «Лестер», но с минимальным счётом уступил «Ливерпулю», который в результате и забрал трофей. Перед матчем Юргена Клоппа спросили про «Форест», и немец ответил, что ничего не знает о ближайшем сопернике.

– О Ноттингеме я знаю только по Робин Гуду со времён, когда я был ребёнком, – сказал тренер «Ливерпуля».

За эту фразу Клопп получил много критики со стороны болельщиков. Вся она сводилось примерно к такому аргументу: «Ноттингем» становился лучшей командой Европы больше раз, чем ты, Юрген.

«Форест» дважды брал Кубок европейских чемпионов (так раньше называлась Лига чемпионов) – в 1979 и 1980 годах. Оба раза выигрывал со счётом 1:0 – сначала у «Мальмё», а затем у «Гамбурга». Успехи клуба связывают с Брайаном Клафом. Этот человек удивлял много раз. Сначала он шокировал тем, что вообще пошёл в «Форест» из второй лиги (будучи тренером, выигравшим чемпионат Англии с «Лидсом»). Потом шокировал тем, что вышел с ним в высшую лигу и выиграл её. А уже затем были те легендарные победы в главном клубном турнире Европы.

Вероятно, со временем Клоппу объяснили, что «Форест» – это не просто команда-ноунейм. И вот теперь в конце мая Клопп уже сам внезапно вспомнил про «Ноттингем Форест». Немца признали тренером года в АПЛ, и он заявил на церемонии вручения: «Спасибо всем моим коллегам. Например, то, что сделал Стив Купер – сумасшествие».

Хотя слово «сумасшествие» – не совсем то. В оригинале Клопп сказал «crazy», которое лучше перевести тут не дословно, а «невероятно». Это слово вполне описывает весь сезон «Фореста» – от провала на старте до сомнительного судейства в последнем матче.