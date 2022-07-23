Известный российский тренер уехал в Европу. Но в очень неожиданное место!

Известный российский тренер Дмитрий Черышев продолжит карьеру в неожиданном месте. 53-летний специалист возглавил «Санта-Колому» из Андорры. Как сообщает «Матч ТВ», владельцем этого клуба стал хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российских игроков НХЛ. К слову, по информации источника, Мильштейн также создаёт футбольную команду «Голд Стар» в Детройте. С 2023 года она будет выступать в третьей по уровню футбольной лиге Северной Америки.

«Санта-Колома» – самый титулованный клуб Андорры. Команда из деревушки с населением чуть более 3000 человек выигрывала чемпионат страны 13 раз. Правда, последний титул брали ещё в 2019-м. После этого золото трижды подряд завоёвывал «Интер» из Эскальдес-Энгордани. «Санта-Колома» заняла в минувшем сезоне лишь пятое место, впервые с 1997 года не попав в тройку призёров.

В составе «Санта-Коломы» есть группа игроков сборной Андорры – полузащитники Марк Пужоль (ему 39 лет), Луис Бланко и Кристиан Мартинес. Самые дорогие футболисты клуба – центральный защитник Роберт Рамос и португальский правый защитник Руй Бежа. Transfermarkt оценивает их в € 150 тыс. Присутствует в заявке «Санта-Коломы» и ещё один иностранец, чилийский нападающий Хайме Грондона. Он стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата. Остальные игроки – из Испании.

В Андорре есть своё «эль класико»: «Санта-Колома» против «Сент-Хулии». Кроме того, Черышева ждёт и дерби. В лиге выступает также «Унио Эспортива Санта-Колома»: в завершившемся чемпионате соседи финишировали выше – на второй позиции.

Уровень чемпионата Андорры, мягко говоря, невысок. В рейтинге УЕФА он занимает 53-е место. Ниже только Черногория и Сан-Марино. Национальная команда Андорры находится на 152-м месте в рейтинге ФИФА. Из европейских сборных она опережает лишь Мальту, Молдавию, Лихтенштейн, Гибралтар и Сан-Марино.

В прошлом сезоне «Санта-Колома» сыграла в Лиге конференций и даже прошла один раунд. Андоррцы раскатали по сумме двух матчей «Монс Кальпе» из Гибралтара с общим счётом 5:1. После этого попали под шотландский «Хиберниан» – уступили 1:2 дома и 0:3 в гостях. Между тем, в истории «Санта-Коломы» были и другие победы в еврокубках. В квалификации Лиги чемпионов андоррцы проходили в разные годы армянский «Бананц» (благодаря победному голу вратаря на последней минуте ответного матча!) и «Тре Пенне» из Сан-Марино.

Черышев не работал главным тренером с октября 2019-го, когда покинул «Нижний Новгород». Его команда пыталась выйти в РПЛ, но проиграла в стыках. Помимо того, в тренерской карьере Черышева были юношеская команда «Реала», «Волга», молодёжка «Зенита», «Иртыш» и «Мордовия». В сезоне-2015/2016 российский специалист ассистировал в «Севилье» Унаи Эмери и стал победителем Лиги Европы.

Дмитрий Черышев Фото: Из личного архива Дмитрия Черышева

В сентябре прошлого года Черышев договорился о работе в «Эскильстуне», боровшейся в тот момент за выживание. Приехав в Швецию, Дмитрий сказал, что «хочет как в сказке Андерсена превратить гадкого утёнка в прекрасного лебедя». Однако, как написало издание Aftonbladet, россиянин проработал главным тренером этой команды лишь… три часа. Черышев провёл только одну тренировку, которая затягивалась из-за необходимости подключать переводчика. После этого Дмитрий понял, что в «Эскильстуне» у него вряд ли что-то получится.

«Черышев хотел произвести множество изменений и после тренировки посчитал, что принесёт больше вреда, чем пользы. Он имел в виду, что у него нет времени на эти изменения, и будет лучше, если игроки продолжат работать в прежнем цикле, тем более что осталось всего 10 матчей». – рассказывал президент клуба Алекс Рюссхольм.

Черышев-старший нашёл себе новую команду в Андорре, а вот новостей о карьере Черышева-младшего по-прежнему нет. Денис остаётся без клуба после ухода из «Валенсии». Дмитрий признавался, что его сын хочет поиграть в России, но, судя по всему, ни с кем в РПЛ договориться не получилось. Впрочем, до закрытия летнего трансферного окна в нашей лиге (8 сентября) ещё достаточно времени. Очевидно, что Черышев-младший пока не будет рассматривать предложения от клубов уровня «Санта-Коломы».