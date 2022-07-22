Два пенальти разбили соперника «Зенита». Чемпион столкнул «Крылья» со своего места

«Зенит» одержал первую победу в чемпионате. Команда Семака опять выиграла крупно в Санкт-Петербурге, как и в матче за Суперкубок России со «Спартаком».
После ничьей в Химках из состава «Зенита» выпали Сутормин, Сергеев и Чистяков. Первые двое присели на скамейку, а третий приболел и вообще не попал в заявку, как и прилетевшие на днях в Санкт-Петербург бразильские новички команды – голкипер Иван и полузащитник Мантуан (залечивает травму). У «Крыльев Советов» отсутствовал Пиняев: 17-летний вингер надолго выбыл из-за пневмоторакса.
Чтобы настроиться на игру, чемпионам России достаточно было посмотреть в таблицу. На привычном месте «Зенита» находились как раз «Крылья Советов». И петербуржцы сыграли сегодня совсем с другим настроем, нежели в Химках. Воспользовались тем, что самарцы не захотели отходить от своего стиля, в отличие от «Химок» ввязались в открытый футбол и дали команде Семака пространство и время.
Первая попытка «Зенита» заработать пенальти не удалась – судья Чистяков не поверил Кузяеву. Но через пять минут после начала матча рефери из Азова всё-таки назначил 11-й метровый в ворота гостей. Система VAR должна была проверить этот момент. Повтор показал: мяч хоть и попал в руку после отскока от земли, произошло движение Коваленко рукой к мячу. Ломаев совершил классный сейв, отбив удар Мостового с «точки», но от пропущенного гола не спас. Непонятно, почему голкипер предъявлял претензии судье, когда эпизод закончился.
До удара никто из хозяев в штрафную не вбежал, сам Мостовой успел к мячу на добивание раньше Ломаева.
Ещё через шесть минут «Зенит» забил второй гол с пенальти. Тут и смотреть было нечего: Якуба опоздал и въехал в Малкома. Возможно, на действиях центрхава отразилось полученное до этого повреждение. Как только счёт стал 2:0, Якубу поменяли. Интересно, что до перерыва не доиграл и реализовавший 11-метровый Кузяев.
Закрывавший правый фланг обороны универсал поскользнулся на ровном месте и травмировался.
«Зенит» полностью контролировал игру, а самарцы зачастую не успевали за скоростями чемпиона и фолили.
Статистика ударов к перерыву говорила обо всём – 8:0 (в створ – 5:0). Петербуржцы владели мячом 63% времени. За полчаса команда Семака довела дело до разгрома: Мостовой оформил дубль. Вингер сборной России шикарно отработал этот момент. Всё началось с прессинга и отбора Андрея на чужой половине поля (зазевался Ежов), а после этого Мостовой придумал красивую комбинацию с участием Малкома и Клаудиньо.
С первых минут второго тайма игра шла фактически без середины поля. «Крылья Советов» бежали в атаку группой из пяти-шести человек, а зенитовцы, перехватывая или отбирая мяч, тут же вылетали в контратаку. Болельщик любит такой футбол с большим количеством переходов мяча, без лишних передач поперёк и назад. Вскоре после перерыва самарцы впервые пробили по воротам Одоевского – Коваленко выпал шанс исправиться за ошибку и вернуть интригу. Но талантливому хавбеку не повезло, он «стрельнул» мимо цели.
Впервые появившийся в основе «Зенита» центрфорвард Кассьерра понравился, несмотря на то что не забил. Колумбиец много двигался, эффективно действовал в подыгрыше (86% точных передач), мог забить – четыре раза пробил по воротам Ломаева. Голы у Кассьерры с такой игрой, несомненно, придут. Тем более сменщик Артёма Дзюбы уже забивал и «Црвене Звезде» в международном товарищеском матче, и «Спартаку» в Суперкубке России.
Колумбиец отбегал 70 минут, а потом Семак выпустил экс-форварда «Крыльев Советов» Сергеева.
За четверть часа до конца случилась самая большая неприятность для Семака в этом матче. Клаудиньо получил повреждение (кажется, задней поверхности бедра) и попросил замену. Впрочем, бразилец сам ушёл с поля, без помощи врачей, поэтому, возможно, его травма не слишком серьёзная. «Крылья Советов» завершили матч с двумя неточными ударами. «Зенит» же нанёс 14 (в створ – 6). Сергеев был близок к голу своей бывшей команде, но Ломаев круто остановил нападающего, выскочив из ворот – в этом туре голкипер самарцев опять развлёк публику подкатом за пределами штрафной.
- 22 июля 2022
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