Куда пропал Алексей Сапогов. Он забил издевательский гол туркам и предлагал себя «Юве»

Звезда Алексея Сапогова в нашем футболе зажглась и погасла быстро. В июле 2012-го он забил свой первый гол в РПЛ, а уже в сентябре 2013-го объявил о завершении карьеры. Но весь этот год с небольшим форвард был едва ли не самым обсуждаемым игроком чемпионата России.

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Сапогов хотел закончить с футболом в 25 лет. Он забил уникальный гол за сборную и предлагал себя «Ювентусу»

Сапогов здорово дебютировал в РПЛ за нижегородскую «Волгу», которая отыскала нападающего в клубе второго дивизиона «Горняк» (Учалы). В первых девяти турах забил пять голов, в том числе в ворота «Спартака» и ЦСКА. В результате уже в сентябре Юрий Красножан вызвал Алексея во вторую сборную России. Тогда-то Сапогов и сыграл свой единственный матч за национальную команду – с Турцией U23. И забил самый запоминающийся гол в карьере. Воспользовался ошибкой вратаря, после чего закатил мяч головой с полуметра! Форварда критиковали за понты.

«Мне не кажется, что гол был пижонским, скорее он был прикольным, – отвечал Сапогов. – Ничего унижающего в нём не было. В конце концов, я же его не задницей закатил».

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Потом Сапогов чуть-чуть сбавил в результативности. В оставшихся до конца сезона матчах забил только три гола. Алексей хотел уйти в более амбициозный клуб, но в «Волге» заявляли, что предложений нет. Говорили, что нападающий своим поведением потерял уважение и стал персоной нон грата в коллективе. Сапогов рассердился и объявил об уходе из футбола в 25 лет.

Алексей Сапогов в РПЛ-2012/2013

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Волга» не смогла договориться о трансфере в другую команду, а в Нижнем Новгороде я оставаться не хочу. Принял решение завершить карьеру игрока. Как можно это объяснить? Это российский футбол, тут не любят людей, которые кусаются», – выдал Сапогов в интервью для Sportbox.

Тренер Гаджи Гаджиев, при котором нападающий раскрылся в «Волге», признавал, что Алексей одарённый игрок. Но сам Сапогов был ещё более высокого мнения о себе. Другой запоминающийся его поступок – отправка диска с собственными голами в «Ювентус». Уроженец Ленинск-Кузнецкого болел за «старую синьору».

«Я ездил на матч «Шахтёр» – «Ювентус». У меня появилась идея передать диск с записью моих голов в «Ювентус». Заехал в гостиницу, где жила команда, и попросил девушку, которая имела доступ к клубу, передать его главному тренеру Антонио Конте. Надеюсь, он диск получил», – признавался нападающий в интервью для «Советского спорта».

«Он потерял 1,5 года». Куда пропал Игнатов, который считался главным талантом «Спартака» Михаил стал первым игроком 2000 года рождения, забившим гол за красно-белых, получал комплименты от Рианчо и Карреры – а сейчас исчез.

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Отдыхал Сапогов до января 2014-го. На зимние сборы он отправился с «Анжи», чтобы возобновить карьеру и добраться-таки до «Ювентуса». Но вместо подписания контракта нападающий получил… перелом челюсти в драке с Шамилем Асильдаровым. По крайней мере, СМИ писали, что Алексей перенёс операцию в одной из турецких клиник. Хотя сам Сапогов утверждал другое: «Ничего серьёзного не было. Небольшое повреждение. Просто сцепились».

Говорят, у двух форвардов были напряжённые отношения ещё со времён совместного выступления за «Волгу». Оба приехали в «Анжи» для прохождения просмотра, и на тренировках не скрывали неприязни друг к другу. Сперва сцепились в холле отеля, однако их разняли, а на следующий день Асильдаров без лишних слов ударил Сапогова в челюсть. Шамилю указали на дверь, а Алексею предложили такой контракт, который его не устроил. Сапогов крепко обиделся на Гаджиева, а в «Анжи» заявили, что на самом деле нападающего приглашали на роль аниматора, поскольку он уже завершил карьеру.

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Алексей действительно так и не вернулся в большой футбол. Поиграл несколько месяцев в Латвии за «Спартак» из Юрмалы. Зимой 2015-го прилетел в Турцию на сбор «Амкара» Гаджиева, поселившись в одном отеле с командой, тем не менее приглашения не дождался. Потом потренировался с «Тосно» и уехал в Тюмень, где играл за любителей и в… хоккей. Хотел выступать за «Тюмень», вот только проблемный клуб не смог его заявить. В 2016 году отправился в Петербург, где провёл несколько матчей за «Юниор» из третьего дивизиона.

«Не так просто найти команду, соответствующую лучшему игроку России», – сетовал Сапогов, когда сидел без предложений. В июле 2019-го он ещё раз объявил, что вешает бутсы на гвоздь. В 31 год.

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С тех пор в «инстаграме» Алексея появлялись только публикации на религиозную тему. Он сменил имидж, передавал привет всем православным Нижнего Новгорода и Тюмени, приглашал на божественную литургию в местные храмы. Бывший одноклубник Сапогова по «Волге» Валерий Кичин рассказывал в интервью для сайта FM Sports Agency о трансформации личности нападающего ещё по ходу карьеры:

«На сборах в «Тюмени» был такой момент. Сапогов жил со Славой Чадовым. Лёха очень сильно ударился в христианство. Чадов жаловался постоянно. Мы приходили утром на взвешивание, а в массажном кабинете на кушетке спал Чадов. Мы спрашиваем: «Слава, что ты здесь делаешь?». А он: «Лёха запарил. Встает в 5 утра, будит меня и говорит: «Выйди, пожалуйста, погуляй часок, а я помолюсь». Так Слава провёл три-четыре дня, не выдержал и попросил переселиться. У нас были двухразовые тренировки, и Слава искренне не понимал, как можно выйти в 5 утра и где-то погулять часок».

Быть может, футбольная Россия ещё услышит фамилию Сапогов. Кажется, Алексей подумывал заняться тренерством. Для начала в Тюмени, куда бывший нападающий переехал. А в будущем… Стать первым российским тренером в истории «Ювентуса» – чем не цель?