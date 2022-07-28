«Команда Черчесова совершила подвиг». В Венгрии восхищены выдержкой российского тренера

Станислав Черчесов продолжает поход в групповой турнир Лиги чемпионов. Накануне его «Ференцварош» преодолел 2-й квалификационный раунд, попутно установив сразу два достижения. Венгерский клуб впервые в истории вышел в следующий этап Лиги чемпионов после того, как проиграл первый матч на своём поле. Кроме того, ещё ни одной команде из этой страны не удавалось сыграть на групповой стадии еврокубков четыре года подряд. «Ференцварош» в этом сезоне точно выступит в группе, но пока непонятно, в каком из трёх турниров.

Издание Nemziti Sport после матча в Братиславе отметило спокойствие Черчесова, с которым он встретил второй гол венгерской команды.

«После второго гола сидевшие в запасе игроки уже не скрывали эмоций и вовсю праздновали гол. Только Черчесов шёл вдоль боковой линии с невозмутимым выражением лица, заложив руки за спину. Гостям пришлось понервничать после того, как «Слован» отыграл один мяч, но в концовке «Ференцварош» снял все вопросы о победителе противостояния. Забивший третий мяч Траоре на радостях побежал к Черчесову и прыгнул тренеру на шею, но к тому моменту уже вся скамейка была на ногах, а в гостевом секторе жгли пиротехнику. «Ференцварош» исправил ошибки, которые допустил неделю назад».

Игроки «Ференцвароша» Фото: ФК «Ференцварош»

Журналист Габор Тури, представляющий Nemziti Sport, похвалил Черчесова за проделанную работу. По мнению венгра, российский тренер переиграл Владимира Вайсса.

«Неделю назад «Ференцварош» открыл счёт, но чувствовалось, что команде чего-то не хватает. Возможно, в концовке не было должной концентрации. В ответном матче гости доминировали на поле, проводили хорошие атаки и забили два мяча ещё в первом тайме. После этого стало понятно, кто оказался в роли фаворита. По мнению некоторых экспертов, в первом матче Владимир Вайсс переиграл Станислава Черчесова. Словацкий специалист одержал победу в своеобразной шахматной партии. А вот в Братиславе уже российский тренер показал себя опытным гроссмейстером. Конечно, у нас было желание взять реванш за поражение недельной давности. В Словакии «Ференцварош» дал достойной ответ, и самое главное, что сделал это в духе честной игры. Команда Черчесова совершила настоящий подвиг».

Портал Index.xu тоже обратил внимание на хладнокровие Черчесова. Несмотря на успех в Братиславе, тренер понимает, что основные испытания впереди.

«Российский тренер «Ференцвароша» по-прежнему твёрдо стоит на ногах, несмотря на поистине выдающийся успех команды. Впервые в истории клуб из Венгрии прошёл в следующий раунд Лиги чемпионов после поражения в первом домашнем матче. Когда тренера спросили о том, что лично для него значит этот успех, тот дал обычный уклончивый ответ. Черчесов отметил, что это заслуга всей команды. Несмотря на яркую победу, российский тренер с завидным спокойствием рассуждал о следующем матче в чемпионате».

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Origo.hu отмечает грамотную коммуникацию российского тренера с игроками.

«Для тех, кто наблюдает за командой со стороны, Черчесов кажется сварливым сержантом. Однако его ответы на пресс-конференции доказывают, что тренер очень хорошо понимает подопечных. К примеру, Черчесов сказал, что после первого матча беседовал с Боли и убеждал игрока, что тот обязательно забьёт. И Франк действительно отметился голом в ответной встрече. А в перерыве матча в Братиславе тренер поговорил с Лайдуни и успокоил футболиста, который действовал слишком агрессивно. К счастью, игроки прислушиваются к Черчесову».

В 3-м отборочном раунде команда Черчесова встретится с азербайджанским «Карабахом». В случае победы «Ференцварошу» останется преодолеть всего одну стадию для попадания в групповой этап турнира.