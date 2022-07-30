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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 3:1, обзор матча за Суперкубок Англии, дебют Холанда и Нуньеса, 30 июля 2022 года

Дебют Холанда за «Сити» — провал. Его уделал и новичок «Ливерпуля», и неопытный партнёр
Михаил Рождественский
Дебют Холанда за «Сити» — провал
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Клопп вырвал у Гвардиолы первый трофей английского сезона.

Футбольный сезон в Англии открыт. Матч за Суперкубок носит характер полутоварищеского, но трофей есть трофей. Правда, в этот раз антураж был не таким грандиозным: матч прошёл на стадионе «Лестера», а не на «Уэмбли». Зато соперники — лучшие команды Англии последних лет.

Суперкубок Англии. Финал
30 июля 2022, суббота. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Александер-Арнольд – 21'   1:1 Альварес – 70'   2:1 Салах – 83' (пен)   3:1 Нуньес – 90+4'

Юрген Клопп решил не спешить с внедрением в состав дорогущего новичка и оставил Дарвина Нуньеса в запасе. А вот Пеп Гвардиола сразу бросил Эрлинга Холанда в атаку. В остальном составы у «Ливерпуля» и «Сити» были вполне классические.

В начале матча команды резво обменялись моментами: у «Ливерпуля» мог забивать Мохамед Салах, у «Сити» — Кевин Де Брёйне. Но интереснее всего, конечно, было наблюдать за дебютом Холанда, в котором многие видят будущего претендента на «Золотой мяч». Только вот игра у норвежца явно не задалась. Холанд не забивал, терялся в атаках и не вызывал доверия у партнёров своими открываниями.

Пока Холанд не забивал, забил «Ливерпуль». Гол появился буквально из ниоткуда: Трент Александер-Арнольд, вероятно, хотел подать, но мяч срикошетил от головы защитника и залетел в девятку.

Несмотря на счёт, лёгкое статистическое преимущество в первом тайме было у «Сити». Но всплыла проблема с конкретикой: команде Гвардиолы всё время чего-то не хватало, и было видно, что футболисты ещё не вкатились в новый сезон.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 3:1

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 3:1

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Сравнять счёт «Сити» мог в начале второго тайма, но внезапно начал геройствовать Адриан. Да, у «Ливерпуля» играл именно этот вратарь — Алисон только на днях вернулся к тренировкам, а Кивин Келлехер выбыл из-за травмы. Вообще, Адриана болельщики недолюбливают, но в данном случае он сработал чётко — среагировал на удар и спас «Ливерпуль».

Пока Холанд вспоминал, как надо забивать, ему неожиданно преподнёс мастер-класс одноклубник без опыта игры в Европе. 22-летнего Хуана Альвареса брали за € 17 млн (а не за € 60 млн, как Эрлинга), но он сработал в нужный момент лучше звёздного партнёра по команде. Футболисты «Ливерпуля» были уверены, что у Адриана выбили мяч из рук, однако судьи засчитали гол.

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«Ливерпуль» во втором тайме был понятнее, и на последних минутах преимущество вылилось в голы. Клопп выпустил на поле купленного за € 75 млн Дарвина Нуньеса, и тот заработал пенальти, отправив мяч в руку защитника. Эдерсон угадал, куда будет бить Салах, но удар получился идеальным — 2:1.

А на четвёртой добавленной минуте Нуньес забил уже сам. Эндрю Робертсон скинул мяч вдоль линии вратарской, и Дарвин головой переправил его мимо Эдерсона. Отпраздновал уругваец сверхэмоционально, и это легко понять: на предсезонке Нуньес запомнился кучей запоротых моментов и насмешками от болельщиков других клубов. Гол в матче за трофей — лучший ответ.

С исходом матча всё было понятно, но у Холанда ещё был шанс исправиться. На последних секундах он оказался перед пустыми воротами и… зарядил в перекладину.

Иронично получается: над Нуньесом смеялись, а от Холанда ждали рекордов. В итоге первый принёс «Ливерпулю» трофей, а второй провалил дебют за «Сити». В АПЛ эта дуэль должна быть ещё жарче.

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