От проблем с формой страдает не одна Россия! Больше 10 клубов Англии всё ещё без футболок

Трудности с формой перед стартом нового сезона испытали не только российские клубы – в Англии команды в четырёх высших лигах до сих пор не получили новые комплекты. Согласно данным BBC, из 92 клубов:

только 44 выставили на продажу два комплекта;

у 22 команд есть в наличии только домашняя форма;

у 7 команд – только выездная;

19 клубов вообще ещё ничего не получили.

Так, «Ливерпуль» представил второй комплект, но в продаже он появится только 19 августа; у «Челси» вообще нет никаких упоминаний о выездной форме – в мегасторе можно приобрести только домашнюю и тренировочную. «Шеффилд» на предсезонке играл во временных футболках и до сих пор ничего не представил, а «Лидс» объявил, что домашняя форма появится в продаже не раньше 25 августа. Adidas связывал это с «беспрецедентными проблемами», которые коснулись почему-то только йоркширского клуба, а гигантов вроде «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» обошли стороной.

«Шеффилд» Фото: sheffieldunited.co.uk

Вся проблема в сбоях в цепочках поставок, которая нарушилась из-за закрытых границ в Азии. У крупнейших спортивных брендов заводы находятся в Китае и Вьетнаме – в обеих странах самые большие производственные мощности изделий из полиэстера, а также самое дешёвое производство. Вьетнам был закрыт до сентября прошлого года, Китай ушёл на очередной карантин чуть позже и только недавно ослабил ограничения. Всё это сбило не только сроки производства, но и процесс отгрузки и отправки контейнеров. А грузы из Китая в Европу отправляются по морю, что занимает порядка 12 недель, плюс транспортировка уже внутри страны.

Обычно клубы получают новые комплекты к концу сезона, чтобы успеть подготовить их представление, коммерческое предложение и успеть сделать все нанесения, если форма приходит пустая. Для того чтобы всё так и сложилось, процесс запускается осенью: сначала согласовывается дизайн, потом начинается отшив комплектов, после – их упаковка и подготовка к транспортировке. В этот раз всё это пришлось на период закрытых границ и приостановки работы заводов, из-за чего все сроки существенно сдвинулись. Производителям пришлось выстраивать процессы в порядке приоритета: сначала крупные клубы с большими объёмами, потом уже клиенты помельче. При этом на заводы сейчас оказывается дополнительная нагрузка в виде изготовления форм к чемпионату мира – все эти факторы и повлияли на задержки.

Финансово из-за этого клубы потерять могут, но вряд ли существенно: да, самый пик продаж всего приходится на дни перед стартом сезона, но болельщикам ничто не мешает приобрести понравившийся комплект и на сколько-то дней позже. А вот командам в данном случае сложнее – либо временно выступать только в одном комплекте, либо использовать прошлогодний.

Болельщики в Англии на фоне этой ситуации уже начали обсуждать, что и для экологии, и для их кошелька куда безопаснее будет, если клубы будут менять комплекты не каждый сезон, а раз в два года.