Самый дорогой состав «Барселоны». Сколько же денег потрачено зря!

Почти все свои трофеи «Барселона» выиграла при относительно небольших затратах. Последние годы у сине-гранатовых кризис, и потраченные сотни миллионов долларов на рынке не приносят адекватной турнирной отдачи. Мы собрали самый дорогой состав «Барселоны», исходя из трансферной стоимости игроков на момент прихода на «Камп Ноу». Примечательно, что все они были куплены после 2016 года.

Самый дорогой состав «Барселоны» Фото: «Чемпионат»

Вратарь: Нето – € 26 000 000

Трансфер: из «Валенсии» летом 2019 года

Что в итоге: второй вратарь «Барселоны»

2019 Сейчас

Нето должен был составить конкуренцию Марку-Андре тер Штегену, но этого не произошло. За три года в «Барселоне» бразилец провёл 21 матч, пропустил 20 мячей, а выиграл только Кубок Испании в сезоне-2020/2021. Через год у 33-летнего вратаря истекает контракт, и «Барселона» может потерять его бесплатно. € 26 млн в трубу?

Правый защитник: Нелсон Семеду – € 35 700 000

Трансфер: из «Бенфики» летом 2017 года

Что в итоге: два года как игрок «Вулверхэмптона»

2017 Сейчас

За три года Семеду провёл 123 матча за «Барселону». Защитник играл в старте, закрывал правую бровку и помог сине-гранатовым взять два чемпионства, Кубок и Суперкубок Испании. «Барселона» почти отбила трансфер португальца, продав его в английский клуб за € 32 млн, хотя была готова дать игроку пятилетний контракт.

Центральный защитник: Жюль Кунде – € 50 000 000

Трансфер: из «Севильи» летом 2022 года

Что в итоге: только подписал пятилетний контракт с «Барселоной»

2022 Сейчас

С приходом француза у «Барселоны» стало шесть центральных защитников – Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Эрик Гарсия, Жерар Пике и Самуэль Юмтити. Учитывая опыт (более 200 матчей в большом футболе к 23 годам) и стоимость новичка, Хави вряд ли видит его игроком ротации. Кажется, теперь у кого-то из защитников практически не останется игрового времени в «Барселоне». Жюль – победитель Лиги Европы в составе «Севильи» и Лиги наций в составе сборной Франции в сезоне-2020/2021.

Центральный защитник: Клеман Лангле – € 35 900 000

Трансфер: из «Севильи» летом 2018 года

Что в итоге: ушёл в годичную аренду в «Тоттенхэм»

2018 Сейчас

В сезоне-2021/2022 Лангле потерял место в стартовом составе из-за травм и, чтобы окончательно не застрять на лавке, ушёл в «Тоттенхэм». В Англии защитник ещё не играл: до «Барселоны» выступал за «Севилью» и «Нанси». В Лондоне французу предстоит конкурировать с Кристианом Ромеро, Эриком Дайером, Давинсоном Санчесом и Джафетом Танганга. Велик риск снова оказаться на лавке.

С «Барселоной» Лангле стал чемпионом Испании и выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Левый защитник: Эктор Хуниор Фирпо – € 20 000 000

Трансфер: из «Бетиса» летом 2019 года

Что в итоге: летом 2021 года ушёл в «Лидс» за € 15 млн

2019 Сейчас

За два года Фирпо не закрепился в основе «Барселоны». Он выиграл с клубом Кубок Испании в сезоне-2020/2021, сыграл 41 матч и часто вылетал из состава из-за мелких повреждений. Да и как потеснить из старта великолепного Жорди Альбу? В дебютном сезоне в Англии Фирпо выходил на поле с первых минут, но и здесь травмы не обошли его стороной – он пропустил два месяца из-за растяжения мышц бедра и повреждения боковой связки.

Центральный полузащитник: Паулиньо – € 40 000 000

Трансфер: из «Гуанчжоу» летом 2017 года

Что в итоге: в январе ушёл в «Коринтианс»

2017 Сейчас

Паулиньо не наиграл и полусотни матчей за «Барселону». В сезоне-2017/2018 полузащитник отметился девятью голами и тремя результативными передачами, выиграл чемпионство и Кубок Испании. Каталонский клуб тоже неплохо заработал на игроке – сначала отдал его обратно в аренду в «Гуанчжоу» за € 5,5 млн, а затем продал его туда за € 42 млн. Хороший бизнес на 30-летнем футболисте.

Центральный полузащитник: Миралем Пьянич – € 60 000 000

Трансфер: из «Ювентуса» летом 2020 года

Что в итоге: не заиграл, вернулся из аренды в «Бешикташе»

2020 Сейчас

Трансфер Пьянича считается провальным. Полузащитник выходил на поле в старте 13 раз из 50 возможных. Босниец сыграл 30 матчей в сезоне-2020/2021, без результативных действий. Проведя прошлый розыгрыш в Турции, Пьянич предпримет вторую попытку закрепиться в «Барселоне» («Пришло время показать фанатам старого себя»). Но найдётся ли у Хави место для него? Ведь на этой позиции есть Педри, де Йонг, Гави, Кессье, Гонсалес.

Центральный полузащитник: Френки де Йонг – € 86 000 000

Трансфер: из «Аякса» летом 2019 года

Что в итоге: не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»

2019 Сейчас

Де Йонг – один из лидеров «Барселоны» Хави. Тренер готов принять его потерю только в случае покупки адекватной альтернативы. «МЮ», чтобы приобрести полузащитника, нужно будет прилично раскошелиться, так как в 2019 году голландец подписал с «Барселоной» семилетний (!) контракт. Если де Йонг покинет клуб, то Кессье должен будет стать полноценной заменой.

Правый нападающий: Усман Дембеле – € 140 000 000

Трансфер: из «Боруссии» Д летом 2017 года

Что в итоге: выпадает из старта, продлил контракт

2017 Сейчас

Терять бесплатно игрока, за которого было заплачено € 140 млн, глупо. Поэтому «Барселона» и продлила контракт с Дембеле ещё на два года. Сезон-2021/2022 стал для форварда самым результативным с момента прихода в клуб (1+13 по системе «гол+пас»), и даже если Усман провалит следующий год, то его ещё можно будет куда-нибудь продать и хоть что-нибудь заработать. Понятно, что это будет сумма меньше € 70 млн. За пять лет в «Барселоне» француз пропустил почти 700 дней из-за травм. Умопомрачительная цифра!

Центральный нападающий: Антуан Гризманн – € 120 000 000

Трансфер: из «Атлетико» летом 2019 года

Что в итоге: вернулся обратно летом 2020 года в аренду на два сезона

2019 Сейчас

Гризманн никак не станет чемпионом Испании. После того как форвард переехал из Мадрида в Барселону, «Атлетико» впервые с сезона-2013/2014 выиграл Примеру. За два года в Каталонии форварду покорился лишь Кубок Испании, и он вернулся в столицу, но уже по аренде. В сезоне-2020/2021 он играл реже и забил всего три гола в 26 матчах Ла Лиги. Тем не менее «Атлетико» готов ещё на сезон оставить француза на «Метрополитано». «Барса» вроде бы не против.

Левый нападающий: Филиппе Коутиньо – € 135 000 000

Трансфер: из «Ливерпуля» зимой 2018 года

Что в итоге: ушёл за € 20 млн в «Астон Виллу»

2018 Сейчас

Трансфер Коутиньо – очередная неудачная инвестиция «Барселоны». В Каталонии полузащитник ничем особенным не запомнился, кроме как пропущенными 45 играми из-за травм. Годичная аренда в «Баварии» не помогла бразильцу вернуть форму, которую он показывал в «Ливерпуле». Несмотря на огромные затраты, «Барселона» избавилась от Коутиньо: сначала отдала в «Астон Виллу» в аренду, а затем окончательно продала всего права на него.

Топ-10 самых дорогих приобретений «Барселоны» за всю историю: