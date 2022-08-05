Как, у них ещё нет трофеев? Кто из известных футболистов РПЛ не выиграл ничего серьёзного

Успешность футболиста измеряется не только матчами-голами-передачами. Медали и кубки — вот к чему стремится любой уважающий себя мастер. Мы изучили заявки клубов РПЛ на предмет титулованности участников — и удивились, обнаружив столько «бестрофейных» игроков. Удивитесь теперь и вы.

Антон Зиньковский («Спартак»)

Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мы всё по привычке относим Зиньковского к молодёжи, а ему, между прочим, 27-й год идёт — период расцвета для футболиста. Гордость чертановской школы давно на слуху, но только в этом году совершил второй заход в российский топ-клуб. Первый, в «Зенит», закончился на стадии второй команды. Возможно, со «Спартаком» Антон наконец утолит трофейный голод. Медали и грамоты за взятие ПФЛ и ФНЛ тоже по-своему почётны и приятны, но, как сказал бы бывший игрок и тренер красно-белых, «не то».



Когда был наиболее близок к трофею: 2021-2022 годы. За два сезона Зиньковский проиграл два финала: с «Крыльями» — кубковый, со «Спартаком» — суперкубковый.

Антон Шунин («Динамо»)

Антон Шунин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Есть какая-то чудовищная несправедливость в том, что у символа современного «Динамо» до сих пор нет ни золота РПЛ, ни Кубка. Больше трёх сотен матчей в чемпионате, дюжина за сборную — а с трофеями беда. Не рассуждать же всерьёз о победе в ФНЛ — клуб истории и возможностей «Динамо» туда в принципе не имел права падать. А из реально ценных медалей у Антона пока только две бронзы. Может, с новым сербским тренером наконец удастся выиграть что-то посущественнее? Контракт вратаря с «Динамо» действует ещё два года. В рейтинге самых преданных людей чемпионата Шунин уступает лишь армейскому коллеге Акинфееву.



Когда был наиболее близок к трофею: 2008 и 2022 годы. Помимо падения в ФНЛ, Шунин пережил с родной командой два огорчительных кубковых финала с интервалом в 14 лет. В первом случае уступили «Рубину», во втором — «Спартаку».

Сергей Паршивлюк («Динамо»)

Сергей Паршивлюк («Динамо») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У воспитанника «Спартака» Паршивлюка неплохо шли дела в родном клубе, пока не случился конфликт с Аленичевым. Единственным выходом из ситуации футболист посчитал смену команды, о чём, возможно, впоследствии и пожалел. Уже в следующем сезоне «Спартак» без Аленичева и Паршивлюка взял первое за 16 лет золото. Сергей за золотым походом теперь уже бывших одноклубников наблюдал из Махачкалы. С 2019-го он в «Динамо». Там тоже пока без трофеев.



Когда был наиболее близок к трофею: 2009 и 2022 годы. Ноябрь 2009-го — боль красно-белых: завалив финиш, карпинский «Спартак» досрочно «озолотил» Казань. А финал последнего Кубка слишком свеж в памяти, чтобы его пересказывать.

Даниил Фомин («Динамо»)

Даниил Фомин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В родном «Краснодаре» Фомин так и не получил полноценного шанса: ноль минут за первую команду красноречивы. В столице Фомин дослужился до капитанского звания, сборной и даже интереса из АПЛ — только с титулами всё никак не складывается. Бронзовая медаль РПЛ пока одиноко пылится в серванте у Даниила (или где он там награды хранит).



Когда был наиболее близок к трофею: 2022 год. Фомину, наверное, больнее всех динамовцев вспоминать последний кубковый финал. Столько пенальти уже нащелкал, а в самый важный момент — промахнулся…

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Матвей Сафонов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Первый номер национальной команды — и без трофеев — звучит странно, но на данный момент это правда. Из большой тройки национальных турниров «Краснодар» ещё не взял ни одного — а где ещё воспитаннику клуба было пополнять призовую коллекцию? Впрочем, у Матвея полно времени, чтобы восполнить этот пробел. Лет 10 как минимум, а может, и все 15.



Когда был наиболее близок к трофею: прямо очень близок не был никогда, но в сезоне-2018/2019 «Краснодар» хотя бы периодически сближался с лидирующим «Зенитом». Правда, финишировал лишь третьим.

Игорь Дивеев (ЦСКА)

Игорь Дивеев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Пятилетка имени Гончаренко в ЦСКА включила в себя всего одну трофейную чашку — Суперкубок 2008 года — да и тот прошёл мимо Дивеева. Игорь только через полгода присоединился к армейцам. С тех пор рослый защитник добился существенного прогресса в игре, взял «первую пятёрку» и прочно закрепился в сборной, а командных титулов как не было, так и нет. Кажется, в этом сезоне могут появиться. Агрессивная трансферная кампания ЦСКА прямо указывает на самые высокие цели клуба.



Когда был наиболее близок к трофею: по большому счёту ещё никогда. Но прошлой весной ЦСКА был в полуфинале Кубка — «сгорели» «Локомотиву» 0:3.

Иван Обляков (ЦСКА)

Иван Обляков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уроженец деревни Вындин Остров всего на месяц разминулся с трофеем в 2018-м. 28 июля ЦСКА завладел Суперкубком, а в последний день лета подписал Облякова из «Уфы». За эти четыре года Иван перепробовал себя в нескольких амплуа, скопил более сотни матчей за армейцев. Осталось выиграть что-нибудь значимое.



Когда был наиболее близок к трофею: см. Дивеева.

Хорен Байрамян («Ростов»)

Хорен Байрамян Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Парадокс: самый яркий воспитанник ростовского футбола последнего времени и самый верный жёлто-синим цветам игрок (стаж выступлений — 11 лет!) представляет сборную Армении. У краснодарца Сперцяна похожая история. «Ростов» трижды снаряжал обладателя самой пышной причёски в РПЛ в аренды, но они сделали Хорена только сильнее. Карпину и в голову не придёт его куда-то сплавить.



Когда был наиболее близок к трофею: 2016 год. «Ростов» тогда до последнего тура не давал вздохнуть ЦСКА, но финишировал только вторым в таблице.

Николай Комличенко («Ростов»)

Николай Комличенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Комличенко первым из выпускников академии Галицкого проявился в РПЛ, но в «Краснодаре» почему-то не пользовался доверием. Или пользовался, но не оправдал. «Краснодар» трижды отдавал габаритного нападающего в аренду, прежде чем продал все права на него «Младе». Обратно в Россию Комли вернулся лучшим бомбардиром и легионером чемпионата Чехии. «Ростов» тоже его сначала одолжил (у «Динамо»), а после — выкупил. О чём, кажется, совершенно не жалеет.



Когда был наиболее близок к трофею: как ни странно — в Чехии. В 2018-м его «Млада» добралась до полуфинала Кубка и только по пенальти проиграла «Банику».

Сослан Джанаев («Сочи»)

Сослан Джанаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В болельщицком представлении Джанаев — это роковые ошибки в рамке «Спартака» осенью 2009-го. Многие не выдерживают такого прессинга, какому подвергся Сослан, ломаются и больше не поднимаются. Джанаев вернулся и до сих пор (а ему уже 35) в игре. В сенсационном вице-чемпионстве «Сочи» есть и его большая заслуга.

Когда был наиболее близок к трофею: Сослан брал серебро с тремя разными командами, но ближе всего к золоту подбирался с «Ростовом» в 2016-м.

Андрей Семёнов («Ахмат»)

Андрей Семёнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Москвич Семёнов всю карьеру провёл вдали от родного города. Бó‎льшую её часть — уже восемь с половиной лет — отдал «Тереку»/«Ахмату», но даже в еврокубки с ним ни разу не зашёл. Что не мешало Андрею долгое время быть востребованным в первой сборной страны. Уж там-то международного опыта он набрался прилично. Пусть и не всегда позитивного.

На реализацию своих клубных амбиций у Семёнова есть ещё минимум два года: контракт 33-летнего защитника с «Ахматом» действует до лета 2024-го.



Когда был наиболее близок к трофею: весна-2021, «Ахмат» только в серии пенальти уступил «Крыльям Советов» в полуфинале Кубка.