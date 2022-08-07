В РПЛ появился суперджокер. «3+1» после четырёх выходов на замену!

Воскресная программа 4-го тура РПЛ открылась матчем в Химках. Как ни странно, одноимённая команда проводила его в статусе гостей. А героем встречи с «Торпедо» стал нападающий Александр Долгов.

Главный тренер «Химок» Сергей Юран выпустил 23-летнего футболиста на поле в середине второго тайма. Для Долгова это привычное дело, ведь в нынешнем сезоне он ни разу не играл в основе. Судя по всему, Александр прекрасно чувствует себя в такой роли, поскольку совершает результативные действия едва ли не еженедельно. В 1-м туре Долгов отдал голевой пас на Мирзова, а «Химки» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). Во втором Александр добил «Пари НН», установив окончательный счёт — 3:0.

Выход Долгова во встрече с «Торпедо» оказался ключевым. К тому моменту у подмосковной команды не всё получалось, а столичные футболисты загубили несколько хороших моментов. Долгову потребовалось всего восемь минут, чтобы снять вопросы о победителе. Сначала нападающий воспользовался передачей Ломовицкого, ворвался в штрафную площадь и пальнул в ближнюю девятку. Такие не берутся!

А спустя четыре минуты Александр замкнул прострел Боженова. Долгов в подкате вогнал мяч под перекладину, опередив защитника «Торпедо». «Химки» победили со счётом 3:1, а первый гол форварда оказался победным. Лучшим футболистом матча признали Мирзова, хотя Долгов был не менее достоин этого звания. Кстати, за весь прошлый сезон Александр набрал всего 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» в 13 матчах РПЛ (один — в основе).

К слову, Долгов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров «Химок» (три гола), хотя он появляется исключительно на замену. Интересно, в пятом туре Юран снова придержит своего джокера в засаде?