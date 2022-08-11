«Манчестер Юнайтед» страдает. Клуб не может провести даже простейшие трансферы

«Манчестер Юнайтед» сейчас переживает не лучшие времена. Команда выступит в Лиге Европы, из-за чего Криштиану Роналду хочет уйти. Новый сезон АПЛ, кажется, не сулит «МЮ» ничего хорошего. Домашнее поражение от «Брайтона» (1:2) в глобальном плане ничего не значит, но момент показательный.

«Юнайтед» в нынешнем составе не годятся для решения самых высоких задач. Всё потому, что клуб не может осуществить даже простейшие трансферы. Дошло до того, что «МЮ» страдает даже в попытках заполучить весьма посредственных игроков на рынке. Низкорослый защитник Лисандро Мартинес, скорее всего, станет единственным значимым приобретением для команды Эрика тен Хага, да и того взяли у «Аякса» с явной переплатой. Защитник Тирелл Маласиа и полузащитник Кристиан Эриксен не тянут на такой статус даже по меркам нынешнего «Юнайтед». А других подписаний нет и пока не предвидится.

Арнаутович и Рабьо – самые яркие примеры беспомощности «Юнайтед» на рынке

Форвард «Болоньи» Марко Арнаутович и полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо – игроки, которых наиболее активно сватали в «МЮ» в последнее время. В эпоху Алекса Фергюсона исполнители подобного класса сами рвались на «Олд Траффорд», причём их не всегда принимали. Сейчас же «Юнайтед» вынуждены усердно бороться за самые скромные цели на рынке.

По данным авторитетного The Athletic, 33-летнего Арнаутовича очень хотел видеть в своей команде сам тен Хаг. Они хорошо знают друг друга по «Твенте», где вместе работали с 2006 по 2009 год. В прошлом сезоне австриец отметился 14 голами в 33 матчах Серии А. Неплохой показатель, но игрок очень возрастной. В АПЛ показывать высокую результативность будет заметно сложнее.

Марко Арнаутович Фото: Mario Carlini/Getty Images

«Болонья» отвергла изначальное предложение «МЮ» в размере € 8 млн. Англичане собирались его увеличить, но вмешались непредвиденные обстоятельства. После новостей об интересе к Марко в «Юнайтед» поступило много жалоб от болельщиков. Некоторые написали электронное письмо лично генеральному директору клуба Ричарду Арнольду.

Фанаты напомнили, что бывший игрок «Вест Хэма» и «Сток Сити» оскорблял албанцев во время игры Австрии с Северной Македонией на Евро-2020. Майкл Дамевски, выходец из Северной Македонии, спросил у «МЮ», как возможное подписание контракта с Арнаутовичем соответствует абсолютной нетерпимости клуба к расизму. Сотрудник «Юнайтед» ответил, что подобные опасения были приняты к сведению.

Хорошо, что от идеи с трансфером Марко отказались. Нужно было сделать это исключительно по футбольным соображениям, но главное — итоговый результат. Регрессирующего и скандального Арнаутовича в команде не будет. Сожалеет по этому поводу разве что «Болонья», которая не смогла «развести» «МЮ» на приличное количество денег за миновавшего пик карьеры игрока.

История с Рабьо тоже крайне неприятная для «МЮ». «Ювентус» с удовольствием избавится от хавбека, который в последнее время выступал крайне невнятно. Эта информация активно циркулировала в СМИ ещё с конца мая. Большого интереса к Адриену на рынке не наблюдалось, пока в начале августа не включились «Юнайтед».

По данным The Athletic, Рабьо является одной из приоритетных целей клуба. С «Ювентусом» уже договорились о сумме компенсации — £ 15 млн + 5 млн. Теперь «МЮ» предстоит убедить окружение 27-летнего полузащитника принять предложение. Главное препятствие – тот факт, что «Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов в этом сезоне. Мама и агент хавбека Вероника – ключевой человек, который принимает решения по будущему сына. Её пока не очень привлекает идея с переездом в Манчестер. Вероника, по данным СМИ, требует у «МЮ» контракт сроком на три года с зарплатой более € 10 млн в год. Кроме того, она хочет получить гарантии, что клуб будет играть в Лиге чемпионов. Запрос по зарплате завышенный, но хоть как-то объясним. А вот гарантия по выступлению в ЛЧ – нечто из разряда фантастики для нынешних «Юнайтед».

Адриен Рабьо Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Хотя игрок не против трансфера. Эрик тен Хаг поговорил с Рабьо по телефону, он заинтересован в работе с футболистом. Адриену это тоже интересно. Тренер лично сказал французу, что видит в нем гарантированно стартового игрока на «Олд Траффорд». Если трансфер состоится, 27-летний игрок займёт место Скотта Мактоминея в команде из-за недовольства тен Хага шотландским полузащитником.

«Ньюкасл» и «Монако» — другие претенденты на Рабьо. Мать хочет пристроить его обратно в «ПСЖ» и точно не спешит принимать предложение «МЮ». Адриен – парижанин, что потенциально может помочь в переговорах. L’Équipe ранее сообщал, что «ПСЖ» хочет заполучить каких-либо выходцев из столицы Франции. На вершине списка Рабьо, Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Мусса Диаби («Байер») и Жонатан Иконе («Фиорентина»). Возможно, до конца трансферного окна Веронике удастся уговорить «ПСЖ» повторить предложение «МЮ».

Кристоф Галтье — главный тренер «ПСЖ» Фото: Getty Images

«Юнайтед» понимают, что переход Рабьо – далеко не решённый вопрос. Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес является запасным вариантом. Клубы начали переговоры, сообщает As. «Бетис» хочет получить за Родригеса около € 20 млн. Но поскольку 30% прав на игрока принадлежат его бывшему клубу – мексиканской «Америке» – общая сумма трансфера может составить около € 25 млн. В прошлом сезоне Ла Лиги 28-летний Родригес провёл 32 матча, забил один гол и сделал два ассиста.

Марк Голдбридж, английский радиоведущий и YouTube-блогер, автор канала о «Манчестер Юнайтед» The United Stand, сравнил свою любимую команду со «Сток Сити» в связи с текущей трансферной политикой: «Трансферы, которые готовит «МЮ»… Это как будто притворяться «Сток Сити» образца 2010 года. Не представляю, что «Юнайтед» купят Арнаутовича, никогда не должен был этого делать. Проиграть «Брайтону» – это уже достаточно плохо. Только «Манчестер» мог усугубить ситуацию этим фиаско с Арнаутовичем. Дальше Рабьо… Достойный игрок, но определенно деструктивный, это огромный риск. Мы в зоне отчаяния, как многие и предсказывали. Осталось три недели до закрытия трансферного рынка, и Ричард Арнольд рискует оказаться хуже Эда Вудворда как генеральный директор».

Слова Голдбриджа совершенно справедливы. Прискорбная ситуация для «МЮ». Причём другие трансферные цели клуба удручают примерно так же, как и Арнаутович, Рабьо или Родригес.

Кого ещё из нетоповых игроков пытается заполучить «МЮ»

Саша Калайджич («Штутгарт»), Ибраим Сангаре и Коди Гакпо (оба — ПСВ) – другие малоизвестные игроки, которые связаны с возможным переходом в «МЮ».

Калайджич – лучший бомбардир «Штутгарта». Громкая характеристика, но для её достижения Саше хватило всего шести голов в 15 матчах прошлого сезона Бундеслиги. По данным Sky Sports, представители футболиста ещё не контактировали с «Манчестер Юнайтед», хотя с руководством «Штутгарта» обсуждали возможность ухода. Калайджич – откровенно не самая сильная опция в атаку. Осуществить переход будет достаточно просто. Хотя промедление чревато риском упустить игрока. Есть свежий пример Беньямина Шешко. «Лейпциг» на днях легко и непринуждённо увёл форварда «Ред Булл Зальцбург» у «МЮ».

Sky Sports также сообщал об интересе «Юнайтед» к хавбеку ПСВ Сангаре. По контракту с голландским клубом отступные за 24-летнего ивуарийца составляют £ 30 млн. Ибраим показал отличную статистику в Эредивизии, чем привлек внимание Эрика тен Хага, возглавлявшего «Аякс». В прошлом сезоне Сангаре провел 29 матчей в чемпионате Нидерландов, забив три гола. Но по второстепенным показателям был хорош: отборы мяча — 95 (второе место в лиге), выигранные владения в финальной трети поля — 30 (второе место в лиге), перехваты — 74 (первое место в лиге), выигранные единоборства — 214 (третье место в лиге), количество передач партнёрам — 1747 (третье место в лиге). Сам футболист готов к переходу в АПЛ, но «МЮ» не единственный для него вариант. «Челси» также проявляют интерес к Ибраиму. Нетрудно понять, к какому клубу больше склоняется игрок. Вопрос лишь в степени желания «Челси» заполучить Сангаре.

Ибраим Сангаре Фото: ANP/Getty Images

«Юнайтед» также интересен вингер ПСВ Коди Гакпо. По данным Sky Sports, английский клуб готовит предложение о трансфере 23-летнего футболиста, которого оценивают в £ 35 млн. Эрик тен Хаг, которого представляет то же агентство, что и Гакпо, хочет видеть игрока сборной Нидерландов в своей команде. ПСВ, по сообщениям нидерландских СМИ, не намерен удерживать Коди в случае выгодного предложения. Тен Хаг также хочет увеличить выбор в атаке «МЮ» на фоне травмы Антони Марсьяля и неопределённой ситуации с Криштиану Роналду. «МЮ» упустил Шешко, переход Арнаутовича сорвался. Бóльшую часть трансферного окна «Юнайтед» пытался приобрести вингера Антони, но «Аякс» не отпустил его, потребовав около £ 70 млн.

Гакпо – последняя надежда как-то усилить атаку. В 47 матчах прошлого сезона за ПСВ футболист забил 21 гол и отдал 14 передач. В четырех играх нынешнего у него три мяча и два голевых паса. «Барселона», «Бавария», «Ливерпуль» и «Арсенал» ранее хотели заполучить Гакпо, но интерес упал. У «МЮ» есть реальные шансы подписать Коди, который не против выступать под руководством тен Хага. Однако спешить с выводами не стоит. Обычно у «красных дьяволов» даже самые скромные цели срываются в последний момент.

Коди Гакло Фото: Martin Rose/Getty Images

Де Йонг, Паредес, Милинкович-Савич, Мората – именитые игроки, которые «МЮ» вряд ли достанутся

Конечно, «МЮ» борется за середняков не от хорошей жизни. Клуб хотел бы подписать известных состоявшихся футболистов, но пока они не хотят переезжать на «Олд Траффорд». Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отвергает вариант с Манчестером. «Юнайтед» готов заплатить за него € 75 млн + 10 млн, что вполне устраивает «Барсу». Проблема в том, что каталонцы задолжали Френки € 20 млн зарплаты, так что рычаги влияния в руках игрока. Клуб решил прибегнуть к шантажу де Йонга, но вряд ли это заставит его согласиться на переход в «МЮ».

Также «ПСЖ» готов отпустить хавбека Леандро Паредеса в другой клуб. «Ювентус» и «МЮ» — главные претенденты. L’Équipe сообщал, что парижский клуб требует за Паредеса € 35 млн у «Юнайтед». Но «Ювентусу» готовы продать его менее чем за € 30 млн. Ключевую роль играет желание Леандро, для которого вариант продолжения карьеры в Турине привлекательнее, чем в Манчестере. «МЮ» вышел из переговоров, посчитав цену завышенной. Теоретически ещё может вернуться к кандидатуре с Паредесом, если «ПСЖ» и «Ювентус» не договорятся. Хотя верится в такой поворот с трудом.

Ещё «МЮ» предлагает «Лацио» £ 42 млн за Сергея Милинковича-Савича. Римляне же хотят £ 60 млн за трансфер 27-летнего полузащитника, сообщает Daily Mail. Итальянский клуб не против сохранить игрока. Если и продаст его, то скорее в «Челси», который готов отдать схожую с предложением «МЮ» сумму.

Сергей Милинкович-Савич Фото: Martin Rose/Getty Images

И последнее: представители нападающего «Атлетико» Альваро Мораты предложили его услуги «Юнайтед», сообщает ESPN. Перспектива трансфера туманная, лагерь игрока скорее просто «прощупывает почву» и ищет вариант на экстренный случай. У 29-летнего футболиста остался год по контракту с « Атлетико». Последние два сезона Альваро провёл в аренде в «Ювентусе», который не против вернуть его на постоянной основе.

Приходится констатировать, что «Манчестер Юнайтед» страдает – сейчас команда превратилась в непривлекательную организацию для именитых футболистов. Сезонные перспективы команды тен Хага мрачные. Это прекрасно понимает Криштиану Роналду, который любыми способами пытается пролоббировать переход в команду-участницу Лиги чемпионов. Неэтичное поведение Криштиану сложно оправдать, но в какой-то степени его можно понять. Мало кому захочется выступать в команде, которая не может осуществить переход даже таких игроков, как Адриен Рабьо или Беньямин Шешко.