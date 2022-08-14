«Миранчук сразу стал героем». В Италии в восторге от дебюта россиянина в новом клубе

Алексей Миранчук дебютировал в составе нового клуба. Пару дней назад он покинул «Аталанту» и перебрался в «Торино». В первом же матче за туринскую команду россиянин отметился голом — он открыл счёт в игре с «Монцей» (2:1). Правда, отыграл всего один тайм, поскольку получил повреждение. После матча итальянские СМИ похвалили Алексея за отличный дебют.
Портал Toro News отметил, что Алексей совершил всего 16 касаний — меньше остальных в команде. Но даже несмотря на это, россиянин забил гол и создал хороший момент для партнёра. «Новичок редко встречался с мячом, однако действовал продуктивно. Одна из его передач привела к опасному моменту в исполнении Радоньича, а затем Миранчук открыл счёт благодаря изящному касанию. На этом матч для него завершился. С учётом повреждения футболиста мы не вправе были требовать от него большего».
Сайт Toro.it обратил внимание на прекрасный настрой российского футболиста: «Миранчук прилетел в Турин всего пару дней назад, но тренер сразу вселил в него уверенность, выпустив в стартовом составе. Российский полузащитник с первых минут выглядел воодушевлённым, и неслучайно именно он забил мяч, позволивший гостям выйти вперёд. Отличный дебют испорчен повреждением бедра, из-за которого Миранчук не вышел на второй тайм».
Torino Granata хвалит Миранчука за то, что тот доиграл тайм до конца, несмотря на повреждение: «На первых минутах Миранчуку было сложно найти своё место на поле, но он провёл всего пару тренировок с командой. Жаль, что покинул поле из-за травмы. В эпизоде с голом сыграл здорово, блестяще разобрался в ситуации. Ушёл от соперника, а затем аккуратно протолкнул мяч мимо вратаря. Алексей заслуживает похвалы и за то, что доиграл тайм до конца, несмотря на болевые ощущения».
Авторитетное издание Gazzeta dello Sport поставило россиянину семёрку — лучше оценка только у Неманьи Радоньича (7.5). «О таком дебюте мечтают многие. Забил в первой же игре за новый клуб. Видно, что это качественный футболист. Но можем ли мы требовать от него большего?»
Алексей Миранчук
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Calciomercato назвало Алексея героем прошедшей встречи. Ему поставили семёрку, и это лучший показатель среди всех игроков команды. Семь баллов также получил главный тренер «Торино» Иван Юрич. «Миранчук с ходу стал героем матча. Вышел в стартовом составе, забил гол. О лучшем дебюте в новой команде он и мечтать не мог».
А сайт болельщиков «Торино» CuoreToro отметил мастерство россиянина в эпизоде с голом. «С первых минут было видно, что у Алексея проблемы с мышцами. Тем не менее он остался на поле и продемонстрировал высокий уровень в эпизоде с голом».
А вот газета Tuttosport после матча подчеркнула, что россиянин пока находится не в лучшей форме, несмотря на гол. Впрочем, нельзя забывать, что Миранчук провёл всего пару тренировок с новой командой. Следующий матч в чемпионате Италии «Торино» проведёт 20 августа с «Лацио». Это будет первая домашняя игра для «быков» в новом сезоне Серии А. Очень надеемся, что повреждение Алексея окажется несерьёзным и он восстановится ко 2-му туру.
- 14 августа 2022
-
12:57
-
12:33
-
12:21
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:40
-
11:33
-
11:19
-
11:17
-
11:12
-
11:02
-
11:02
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:47
-
09:31
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:27
-
08:24
-
08:02
-
07:46
-
07:32
-
06:56
-
06:53