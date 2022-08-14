«Миранчук сразу стал героем». В Италии в восторге от дебюта россиянина в новом клубе

Алексей Миранчук дебютировал в составе нового клуба. Пару дней назад он покинул «Аталанту» и перебрался в «Торино». В первом же матче за туринскую команду россиянин отметился голом — он открыл счёт в игре с «Монцей» (2:1). Правда, отыграл всего один тайм, поскольку получил повреждение. После матча итальянские СМИ похвалили Алексея за отличный дебют.

Портал Toro News отметил, что Алексей совершил всего 16 касаний — меньше остальных в команде. Но даже несмотря на это, россиянин забил гол и создал хороший момент для партнёра. «Новичок редко встречался с мячом, однако действовал продуктивно. Одна из его передач привела к опасному моменту в исполнении Радоньича, а затем Миранчук открыл счёт благодаря изящному касанию. На этом матч для него завершился. С учётом повреждения футболиста мы не вправе были требовать от него большего».

Сайт Toro.it обратил внимание на прекрасный настрой российского футболиста: «Миранчук прилетел в Турин всего пару дней назад, но тренер сразу вселил в него уверенность, выпустив в стартовом составе. Российский полузащитник с первых минут выглядел воодушевлённым, и неслучайно именно он забил мяч, позволивший гостям выйти вперёд. Отличный дебют испорчен повреждением бедра, из-за которого Миранчук не вышел на второй тайм».

Torino Granata хвалит Миранчука за то, что тот доиграл тайм до конца, несмотря на повреждение: «На первых минутах Миранчуку было сложно найти своё место на поле, но он провёл всего пару тренировок с командой. Жаль, что покинул поле из-за травмы. В эпизоде с голом сыграл здорово, блестяще разобрался в ситуации. Ушёл от соперника, а затем аккуратно протолкнул мяч мимо вратаря. Алексей заслуживает похвалы и за то, что доиграл тайм до конца, несмотря на болевые ощущения».

Авторитетное издание Gazzeta dello Sport поставило россиянину семёрку — лучше оценка только у Неманьи Радоньича (7.5). «О таком дебюте мечтают многие. Забил в первой же игре за новый клуб. Видно, что это качественный футболист. Но можем ли мы требовать от него большего?»

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Calciomercato назвало Алексея героем прошедшей встречи. Ему поставили семёрку, и это лучший показатель среди всех игроков команды. Семь баллов также получил главный тренер «Торино» Иван Юрич. «Миранчук с ходу стал героем матча. Вышел в стартовом составе, забил гол. О лучшем дебюте в новой команде он и мечтать не мог».

А сайт болельщиков «Торино» CuoreToro отметил мастерство россиянина в эпизоде с голом. «С первых минут было видно, что у Алексея проблемы с мышцами. Тем не менее он остался на поле и продемонстрировал высокий уровень в эпизоде с голом».

А вот газета Tuttosport после матча подчеркнула, что россиянин пока находится не в лучшей форме, несмотря на гол. Впрочем, нельзя забывать, что Миранчук провёл всего пару тренировок с новой командой. Следующий матч в чемпионате Италии «Торино» проведёт 20 августа с «Лацио». Это будет первая домашняя игра для «быков» в новом сезоне Серии А. Очень надеемся, что повреждение Алексея окажется несерьёзным и он восстановится ко 2-му туру.