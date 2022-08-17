Талант «Динамо» перестал забивать и почти не играет. Что случилось с Тюкавиным?

«Динамо» меняется. В прошлом сезоне, когда главным тренером был Сандро Шварц, мы привыкли видеть яркую и молодую атакующую команду. При Славише Йокановиче картина иная, и одно изменение бросается в глаза сразу же: Константин Тюкавин превратился в запасного. И это после того, как 20-летний нападающий отыграл во всех матчах чемпионата и набил 6+3 по «гол+пас». Что же произошло?

Тюкавин проигрывает конкуренцию Смолову. В прошлом сезоне перевес был не таким сильным

Схема «Динамо» при Йокановиче не изменилась: это по-прежнему 4-3-3, хоть и с другими акцентами. Основной центральный нападающий в системе — Смолов. И пока что выбор тренера полностью себя оправдывает: Фёдор мощно стартовал в новом сезоне и уже оформил 4+1 в пяти матчах.

Вообще, Тюкавин перестал быть безоговорочно основным форвардом «Динамо» ещё зимой, как раз, когда пришёл Смолов. В первой части прошлого сезона Константин вышел в старте в 12 матчах РПЛ из 18, во второй — в двух из 12.

Судя по статистике, Тюкавин не станет играть больше, пока не сбавит Смолов. Единственное, в чём молодой нападающий прибавил за лето, — борьба. В этом сезоне Тюкавин выигрывает 56 процентов верховых единоборств (в прошлом — всего 21), по единоборствам в атаке показатели тоже выросли — 41 процент вместо 30.

Константин Тюкавин и Славиша Йоканович Фото: vk.com/fcdm_official

В итоге после пяти туров у Тюкавина всего 95 минут в РПЛ. В старте он вышел только в матче с «Крыльями Советов», а в игре с «Краснодаром» в минувший уикенд вообще не появился на поле. Йоканович хотел выпустить Константина в самой концовке, но так и не сделал этого. Причём убирать Смолова тренер не собирался.



«Я хотел заменить подуставшего Захаряна и выпустить свежего Тюкавина, который мог бы помочь нам на последних минутах как в атаке, так и в обороне, — сказал Йоканович после матча. — Я был доволен качеством игры Смолова, одного из лучших форвардов в РПЛ. Он играет важную роль при атаках и стандартных положениях. Я верил, что Фёдор может отличиться в этой игре, ведь он создавал много остроты у ворот соперника. Поэтому я не менял его».

Времени Тюкавин получает мало и не успевает много создать за эти скромные минуты. В этом сезоне у него всего один удар (неточный) и одна ключевая передача. Всерьёз бороться со Смоловым при такой продуктивности — практически нереально. Особенно удивительно результативность Тюкавина (или её отсутствие) выглядит на фоне предсезонки. Ещё полтора месяца назад казалось, что Константин идеально готов к сезону. Вот, например, его гол «Локомотиву».

Комментарий агента. Похоже, Тюкавин не унывает

Мы связались с Алексеем Сафоновым, который представляет интересы нападающего «Динамо». Судя по всему, никаких претензий к Йокановичу нет, да и об уходе Тюкавин пока не думает.



«Всё нормально, Костя работает, — сказал Сафонов. — Есть тренер, который определяет, кто играет. На предсезонке Тюкавин был лучшим бомбардиром, а игровое время — это дело тренера. Не будет же Костя подходить к Йокановичу и спрашивать: «Почему?» Он уверен в себе и просто ждёт своего шанса. Понятное дело, что приятнее постоянно играть, но у Тюкавина есть контракт, и Костя его выполняет. Он не нарушает режим, тренируется. А тему ухода мы даже не поднимаем. Сезон только начался, посмотрим».

Кстати, такая форма Тюкавина — отличная новость для «Спартака» в преддверии дерби. Оно состоится уже в субботу, 20 августа.