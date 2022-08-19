«Задето самолюбие профессионального футбола». Что ждёт клубы блогеров после фурора в Кубке

В российском футболе прямо сейчас пишется новая история. К 1/256 финала Фонбет Кубка России ещё никогда не было столько внимания. Блогерские команды «Амкал» и 2DROTS сенсационно обыграли профессиональные «Зоркий» и «Чертаново» и прошли дальше по турнирной сетке.

Когда болельщикам ждать «Амкал» и 2DROTS в РПЛ? В чём преимущество медиакоманд? Мы поговорили с президентом и создателем Медиалиги Николаем Осиповым, который рассказал, как две блогерские команды перевернули наш футбол.

Первые эмоции. Удар по самолюбию профессионального футбола

— 2DROTS и «Амкал» сотворили сенсации. Ожидали подобного?

— Об этом можно было только мечтать. Ещё вчера в это никто не верил. У того же «Зоркого» играли взрослые ребята, они дали бой «Амкалу». Матч действительно был на три результата. У 2DROTS матч сложился иначе. Многим ребятам из «Чертаново» нет даже 20 лет. Эти мальчишки выросли на 2DROTS. Ребята сыграли против своих кумиров, у них дрожали коленки. Для них это сродни моему поколению, которое выросло на Зидане, Бекхэме, Рональдиньо и Ривалдо. Этот фактор сыграл свою роль. Не умаляю заслуг ребят из 2DROTS и тренера Дмитрия Кузнецова, который обучил и построил очень крутую команду. Женя и Некит (Евгений Бабенко и Никита Панасюк ― создатели команды. — Прим. «Чемпионата») приложили очень много сил, чтобы их парни были на том уровне, на котором сейчас находятся, но есть икс-фактор.



— На команды Медиалиги теперь будут смотреть по-другому?

— После матча «Амкала» и «Зоркого» разлетелось много крылатых фраз. Говорили: «Да что там эти блогеры?». Теперь команды, которые встретятся с «Амкалом» и 2DROTS в следующем этапе, будут настраиваться на них по-другому, 100%.

Игроки «Амкала» Фото: vk.com/fczorky

— Гендиректор «Зоркого» сказал, что это удар по самолюбию всего профессионального футбола. Что можете ответить?

— Я с ним согласен. Самолюбие профессионального футбола задето. Блогерские команды обыграли профессионалов. У нас в стране не привыкли к таким интеграциям, но в той же Англии это нормальный случай. Команды пятого-шестого дивизионов выходят в полуфинал. Это и есть тот самый непредсказуемый и интригующий футбол ― то, за что его любят. Медиафутбол настолько популярен у молодой аудитории, что ребята становятся фанатами этой игры. Это сказка. Это и есть футбол. Сказочная футбольная жизнь.

Помощь Алаева, финал Кубка России и сказка о золушке

— Всё это стало возможным благодаря Алаеву?

— Об этом мало кто вспоминает. Благодаря Сан Санычу новая история пишется здесь и сейчас. Его волевое решение много критиковали. Возможно, это далось ему даже труднее, чем модернизация сетки Кубка России как турнира. Ничего этого бы не было без решения Алаева! Мне кажется, этот передовой подход и взгляд Сан Саныча на развитие отечественного футбола очень ярко ложатся огромным лакмусовым листом бумаги на матчи Кубка в исполнении «Амкала» и 2DROTS.

Александр Алаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как возникла идея пригласить команды Медиалиги принять участие в Кубке России?

— Все давно знали и «Амкал», и 2DROTS, но относились к ним как к командам, которые играют выставочные матчи: с девушками, врачами, журналистами – всё это было любительско-выездной историей. После создания Медиалиги, огромного внимания обычных зрителей и футболистов Сан Саныч подумал: почему бы и не поэкспериментировать? У Медиалиги огромная зрительская аудитория, это доказывают цифры. Эта аудитория немного скептически относится к профессиональному футболу, к той же РПЛ, где средний возраст аудитории 35-55 лет. Медиафутбол делается для того, чтобы не потерять поколение молодых ребят, которые больше смотрят на команды Медиалиги, чем на «Оренбург», «Урал» и остальные клубы РПЛ, которые не такие громкие по своему бренду, как «Спартак» и «Зенит». Мы решили подружить эти две аудитории, привлечь внимание молодых к турниру, который был не так интересен.

— «Арена Химки» не собирала столько болельщиков ни за один тур РПЛ с начала сезона.

— «Арена Химки» заполнилась ровно на столько, на сколько разрешили. Пришло бы ещё больше народу! Мы испытали это на финале Медиалиги, когда играли на стадионе «Динамо». Забегая вперёд, скажу, что 24 сентября внутри самой Медиалиги у нас будет возможность сыграть на «Открытие Арене». Это будет матч регулярного чемпионата, где будет допущено около 15 тысяч зрителей. Что-то подсказывает, это будет новый рекорд с точки зрения посещаемости медийных матчей. Медиафутбол бьёт все рекорды и по посещаемости, и по просмотрам. Это не может не радовать.



— Можете сказать, что утёрли нос футбольной общественности, которая была против внедрения медийных команд в Кубок России?

— Не все это понимают. Мы хотели дать возможность ребятам, которые оказались на обочине профессионального футбола. Для них это шанс на вторую футбольную жизнь. Сейчас они обыгрывают профессионалов, доказывая своей игрой, что они отличные футболисты. В медийных командах есть ребята, которые просто любили футбол и играли в него во дворе, снимали прикольный контент. На фоне профессионалов они не теряются, их начинают узнавать. У парней из медиакоманд две профессии: футболист и блогер. Неизвестно, что больше поможет ребятам в жизни: их футбольное мастерство или небоязнь быть перед камерами и показывать часть своей жизни.



— Верите, что «Амкал» или 2DROTS способны дойти до финала Кубка России?

— Это будет чудо. С другой стороны, все мы с детства любим историю про Золушку. Конечно, я и огромная армия болельщиков «Амкала» и 2DROTS будем держать кулачки, чтобы у ребят получилось выступить в финальной части Кубка России. Хочется, чтобы они сразились с командами РПЛ на больших стадионах чемпионата мира при большой аудитории. Мы все будем стараться этому способствовать, болеть и переживать за ребят. Я очень хочу в это верить.



— Какая для вас вывеска матча мечты?

— Вывеской мечты для меня стал матч 2DROTS — «Чертаново». Я сам являюсь воспитанником «Чертаново», начинал там свою футбольную жизнь. В этой спортшколе я был до девятого класса. Волей жребия случилось так, что школа, подарившая мне любовь к футболу, сыграла с ребятами, которые дали мне вторую жизнь в футболе, но уже в качестве организатора. С «Чертаново» сыграли чемпионы медийной лиги. Это и было для меня противостоянием мечты.



Теперь, как человек, который с детства болеет за «Спартак», я бы хотел, чтобы следующей афишей мечты было противостояние со «Спартаком».

2DROTS – «Чертаново» Фото: vk.com/fcchertanovo

Максимум «Амкала» и 2DROTS. Когда команды Медиалиги ждать в РПЛ?

— Не пора звать клубы Медиалиги в Первую лигу?

— Многие ребята, которые играют в этих командах, их организовывают, изначально пришли в медиафутбол для саморазвития. Ребята существуют как медийные персонажи — это всегда стояло во главе. Парни, которые живут бок о бок с камерой, пока не готовы полностью профессионально следить за своей жизнью и посвятить её большому футболу. Наверное, это и не нужно. Медиафутбол – это уникальная история жизни наизнанку, которая куда интереснее просто футбола. Для профессиональных футболистов это работа, а для парней, которые играют у нас, ― хобби. Для них работа – это общение через объектив камеры. Поэтому, думаю, ребята сами не согласятся. Хотя скажу так: аппетит приходит во время еды.



— Какой максимум у «Амкала» и 2DROTS?

— Ребята не перестают удивлять. Никто не верил, что пройдут первую стадию Кубка России, что профессиональный спорт вообще обратит внимание на медиафутбол. Для ребят тяжело погрузиться в рутину сборов, тренировок, режима. Они к этому не привыкли. Парни тренировались два раза в неделю, уделяя не меньшее время съёмке контента, чем самой тренировке на поле. Сейчас ребята находятся на огромном эмоциональном всплеске и огромном желании. Они могут творить чудеса. Их максимума не знает никто. Даже они сами.

— При идеальном развитии событий через сколько лет ждать команды в РПЛ?

— Если ребята, создавшие «Амкал» и 2DROTS, загорятся идеей сделать профессиональную команду и достичь уровня РПЛ, у них это точно получится. Вопрос исключительно в их желании. Они пять лет назад появились из ничего, играя на коробках, снимая всё на телефон. Ребята не могли мечтать, что окажутся на главных страницах всех спортивных СМИ. Если такие заряженные и идейные ребята поставят цель чего-то добиться, у них это получится. Уж в ком, а в Никите, Жене, Германе я точно не сомневаюсь. Имея минимум возможностей и максимум желания, они добиваются того, что заставляет беседовать даже нас с вами.



— Что стоит позаимствать клубам РПЛ у команд Медиалиги?

— Открытость ребят привлекает не только журналистов, но и болельщиков. Профессиональному футболу и нужно позаимствовать эту открытость. Я очень благодарен Александру Соболеву и Георгию Джикии, которые уделяют медийному футболу свободное время, создали свою команду. Тому же Андрею Ещенко, который приходит и с удовольствием играет. Своё свободное время они тратят не на рыбалку, которую, наверное, тоже очень сильно любят, а на медийную команду. Я очень этому рад. Это лакмусовые бумажки, подтверждающие открытость и небоязнь показать всё то, что не чуждо обычному человеку. В медиафутболе абсолютно искренние эмоции. Здесь у людей нет боязни как-то глупо и нелепо выглядеть на камеру. Всё это спокойно может уйти в профессиональный футбол, чтобы влюбить в себя ещё больше людей.