История культовой брехаловки. Первый футбольный чат Москвы

Сейчас есть множество площадок, где люди могут спорить о футболе: паблики во «ВКонтакте», чаты в «Телеграме» и комментарии под статьями. Само собой, во времена СССР таких возможностей не было. Хотя люди увлекались футболом не меньше и говорить о нём хотелось. Так начали рождаться брехаловки (их ещё называют трепаловки). Они появлялись в разных городах, но главная в Москве находилась рядом со стадионом «Динамо», который сейчас называется «ВТБ Арена».

Перед матчем «Динамо» – «Спартак» мы решили вспомнить о легендарном месте, где народ обсуждал футбол. Упоминания о брехаловке начинаются с 50-х годов. С тех пор информация сохранилась противоречивая, но чаще говорилось, что болельщики собирались именно у Западной трибуны стадиона «Динамо».



Изначально любители футбола скапливались у таблицы первенства СССР, которую на металлических мачтах установили на улице у стадиона. Каждую команду обозначали фигуркой футболиста в цветах своего клуба. Правда, эти цвета были верными только в отношении топ-клубов. Сейчас почти не сохранилось фото и видео этого места. Вот единственные кадры таблицы, которые нам удалось найти. Увы, в ужасном качестве.

В трепаловке мог оказаться даже настоящий футболист

Известный спортивный журналист Сергей Микулик застал динамовскую брехаловку с конца 60-х годов и рассказал подробнее об этой таблице.



– Были деревянные фигурки человечков в форме с названием команд. Этих футболистов перемещали в зависимости от результатов тура. В понедельник приходил специально обученный человек, залезал по лестнице и перемещал фигурки. Это и называлось движение по турам.

– Почему трепаловку называют ещё брехаловкой?

– Слово «брехаловка» пошло из Одессы, потому что там была своя. А что касается динамовской, то на футбол ходили компаниями, и это было место встречи. Плюс можно было разогреться перед игрой – выпить, закусить. Народ договаривался, кто приносит бутерброды, а кто бутылочку. Всё отработано.

– Какие были разговоры?

– Появлялся какой-нибудь авторитетный мужик, у которого дача в Химках. Он рассказывал, что видел на тренировках в Новогорске. Другой делился впечатлениями от матча дублёров: «В команде кого-то уже можно списывать, потому что в дубле есть Байдачный с правого края и Кожемякин в центре». То был конец 60-х. Или, допустим, «Динамо» предстояло играть с «Пахтакором». И вот человек начинает рассказывать, что был в командировке в Ташкенте и ходил там на футбол. Таких людей слушали будто народных артистов. Тогда ведь футбол показывали редко. И этот «Пахтакор» в лучшем случае видели здесь в прошлом году на стадионе.

– Вам запомнились какие-то забавные истории из этой трепаловки?

– Бывший торпедовец Борис Батанов мне рассказывал, как он сходил в трепаловку. Он оказался рядом у кого-то в гостях и решил вечером дойти до места – послушать. Надел тёмные очки, кепку натянул посильнее и слушал, что говорят. Один местный знаток «Торпедо» начал рассказывать, что смотрит тренировки команды. Говорил что-то вроде: «Гол Батанова был наигранным. Это такая комбинация – Стрельцов отдаёт, Иванов пропускает на третьего, и Батанов замыкает».

– Так и было?

– Батанов мне сказал, что на самом деле он хотел продолжить щекой, а мяч попал в щиток и случайно зашёл в ворота. Люди при этом уверены, что была наигранная комбинация, отработанная на тренировках. Хотя в целом народ там понимал футбол неплохо. Тогда было не так много развлечений, и болельщики не пропускали туры, много дискутировали. Если ты не можешь отстоять своё мнение, то в трепаловке тебе делать нечего.

В трепаловке у болельщиков были прозвища в честь футболистов

«Чемпионат» также обратился к болельщику «Динамо» Михаилу Шмариочу, который был участником трепаловки в 1978-1979-х годах. В это время футбольную тусовку у стадиона «Динамо» уже стабильно называли именно трепаловкой и никак иначе. Вот что он рассказывает.



– Я туда ходил с другом спартаковцем. В трепаловке ведь все собирались: динамовцы, торпедовцы и спартаковцы. Поменьше армейцев, но они тоже были. Возраст был самый разный. Нам было по 20 лет, а были и те, кто застал довоенного Хомича.

– Народ собирался не только в дни матчей?

– Ежедневно. Там были свои завсегдатаи, которые фактически жили в трепаловке. В день матча там вообще другая аудитория собиралась – мы даже особо не заходили, а в обычный день приходило то 20 человек, то 100 человек.

– 100 человек, когда нет матча?

– Да, бывало такое. Людям как бы делать нечего, вот там и слонялись. Обсуждали всё. Преимущественно футбол, но и хоккей, и другие виды спорта тоже. Тогда шёл матч за титул чемпиона мира по шахматам Карпов – Корчной. Трепаловка делилась на тех, кто за одного, и тех, кто за другого. Большинство, конечно, болели за Карпова, но мы с приятелем – за Корчного.

– Народ друг друга знал?

– По именам – не особо. У всех была кликуха какого-то любимого футболиста. Одного называли Гусаровым — в честь известного торпедовца. У него не было переднего зуба, и вместо Гусарова у него получался «Гуфаров». Такой дядька престарелый, который рассказывал, что на него шли танки Гудериана. Мы ему пытались объяснить, что к 1942-му Гудериана уже отстранили, но он настаивал на своём.

Видео доступно на YouTube-канале Гостелерадиофонда.

– Кто ещё был?

– Был спартаковский товарищ с погонялом Редин. Вы уже, конечно, не помните, а был такой футболист. Кажется, левый нападающий. Он забил несколько мячей в матче с «Атлетико» Мадрид. Редин за свою жизнь особо больше ничего не забил, но испанцы офигели и сказали, что хотели купить этого гения.

– В трепаловке были какие-то условия? Хоть что-то, кроме таблицы?

– Саму таблицу мы проходили, но собирались не у неё, а чуть дальше. Недалеко была «Фабрика-кухня». В неё как раз этот «Редин» часто заходил. Возвращался в радостном состоянии.

– «Фабрика-кухня» – это бар?

– Кулинария. Где они доставали алкоголь – не знаю. Может, просто закусь там брали. Я тогда был непьющий. Было только известно, что сейчас вернётся Редин из «Фабрики-кухни» и что-нибудь расскажет.

– Что рассказывал?

– Да он вообще был большой интеллектуал. Попутно разгадывал кроссворд. Делал примерно так: «Роман Альфонса Доде – пять букв? Я его не читал, но по буквам вижу, что слово «малыш» подходит». Он зажигал, возвращаясь из «Фабрики-кухни». Такой вальяжный, с чувством собственного превосходства.

– В трепаловке доходило до драк, песен, танцев и прочих движух?

– Нет. Это ведь было до фанатского движения. Все мирно обсуждали. Никаких драк, ни разу не видел оскорблений. Подтрунивали, естественно, но не более.

– При вас в трепаловке были свои мемные выражения?

– «Бенефику надо было расшибать!»

– «Бенефику»?

– Именно «Бенефику». Тогда «Торпедо» было сильным и продвигалось в каком-то кубке (Кубок европейских чемпионов. – Прим. «Чемпионата»). Ну и попало на португальскую «Бенфику». В гостях – 0:0. В Москве «Торпедо» давило-давило, но тоже закончило со счётом 0:0 и по пенальти вылетело. И вот народ собирается, чтобы выразить соболезнования, а того мужика нет. День, два, три… Через две недели появляется с немного распухшим лицом – видно, что беспробудно пил. Три тура прошло, ему какие-то текущие темы рассказывают, а он смотрит вокруг и говорит: «Бенефику» надо было расшибать!»

– Милиция спокойно относилась к этим собраниям?

– А её там вообще не было. Да, встречались и поддатые болельщики, но тогда не существовало статьи за распитие. Можно было спокойно выпить на улице – не в метро и не в автобусе, конечно, но на лавочке без проблем. На троих так и соображали – газетку расстелил, выпил, закусил – такое в порядке вещей. Это уже при Андропове началось, что нельзя выпить пиво на улице.

Несколько лет назад «Динамо» временно возродило трепаловку

В 2019 году стадион «Динамо» открыли после реконструкции, и он стал называться «ВТБ Арена». В первом сезоне на обновлённом стадионе клуб решил возродить трепаловку. Правда, не на исконном месте, а в торговом центре, который примыкает к стадиону. Установили две закруглённые лавки друг напротив друга – туда приглашали болельщиков и проводили прямые эфиры за час до игры по ходу сезона-2019/2020.



Ведущим был комментатор Дмитрий Дерунец, к которому приходили в гости обычные фанаты, комментатор матча и футболисты «Динамо», которые травмированы или дисквалифицированы. Однажды болельщик там в прямом эфире сделал предложение своей будущей супруге. Трепаловка в прямом эфире просуществовала меньше сезона – до пандемии.

Возрождение трепаловки у стадиона «Динамо» Фото: fcdm.ru

Сейчас у трепаловки стоит памятник в виде маяка. Его открыли в мае 2021 года в том же торговом центре, но затем перенесли на улицу – ближе к тому самому культовому месту. Памятник посвящён всем фанатам, которые не дожили до наших дней. На нём написано: «Всем, кто стал светом маяка».