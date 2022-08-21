Продажи «Сити» в трансферное окно идеальны. Но и инвестиции клуба не имеют изъянов

Последний рейтинг Football Money League Deloitte по итогам сезона-2020/2021 впервые в истории вывел на первое место «Манчестер Сити» с доходом в € 644,9 млн. На втором месте расположился «Реал» (€ 640,7 млн), третье заняла «Бавария» (€ 611,4 млн), четвёртое – «Барселона» (€ 582,1 млн), а замкнул пятёрку «Манчестер Юнайтед» (€ 558 млн). «Сити» наращивает обороты и в этом году, подтверждая способность доминировать не только на футбольном поле, но и за его пределами.

«Сити» обладает умением не только вовремя покупать игрока, но и продавать

Клубы АПЛ с трудом избавляются от игроков этим летом, чтобы разгрузить платёжную ведомость. С работой в этом направлении идеально справляется «Манчестер Сити». Их потрясающее умение продавать свидетельствует о грамотной работе на трансферном рынке и способности подписывать игроков в нужное время. Если «Манчестер Юнайтед» прошлым летом завербовал на рекордную зарплату в £ 515 тыс. ветхого Криштиану Роналду, то «горожане» пару месяцев назад инвестировали в 21-летнего Эрлинга Холанда. Покупка обошлась всего в £ 51 млн, и если норвежец будет прогрессировать, то пару лет спустя его цена значительно возрастёт, в отличие от Криша.

Этот пример наглядно показывает, как «Сити» нацеливается на правильных игроков в идеальный момент, что приводит к рекордным доходам. Двумя наиболее яркими исходящими трансферами «Сити» этого лета стали переходы Рахима Стерлинга в «Челси» за £ 47,5 млн и Габриэла Жезуса в «Арсенал» за £ 45 млн. Эти исполнители подошли к естественному завершению своего цикла в «Сити» – они исчерпали себя в команде, но всё ещё высоко котируются на рынке.

Габриэл Жезус Фото: Arsenal FC via Getty Images)

«Манчестер Сити» приобрел Габи Жезуса у «Палмейраса» за £ 27 млн, а продал за £ 45 млн

На бразильском нападающем «Сити» заработал £ 18 млн, а Стерлинга продали почти за те же деньги, потраченные на его трансфер из «Ливерпуля» в 2015 году. Ещё одна особенность «горожан» – продавать не только в нужный момент для клуба, но и для игрока. Потенциал креативного полузащитника Александра Зинченко был ограничен в «Сити» левым флангом, он хорошо работал в подыгрыше, но часто проваливался в обороне. Переход в «Арсенал» за £ 32 млн позволит украинцу раскрыться и выйти на новый уровень.

«Горожане» выручили £ 34 млн за воспитанников академии без опыта игр в АПЛ

Ещё один крутой скилл чемпионов Англии – умение зарабатывать на продаже воспитанников академии, не имеющих опыта выступлений в АПЛ. «Саутгемптон» заплатил в сумме £ 29 млн за вратаря Гэвина Базуну и полузащитника Ромео Лавиа. Ещё £ 5 млн клуб выручил за полузащитника Дарко Джаби, который перешёл в «Лидс». Общая сумма продаж молодняка в £ 34 млн могла значительно возрасти, но Гвардиола наложил вето на трансфер в «Саутгемптон» Лиама Делапа за £ 16 млн. Если спрос на игроков академии «горожан» будет держаться на нынешнем уровне, то клуб спокойно перекроет этой опцией траты на Холанда.

Также этим летом ряды «Сити» покинули правый защитник Педро Порро (£ млн, «Спортинг» Лиссабон), центрбек Коу Итакура ушёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию» (£ 5 млн), а вратарь Арьянет Мурич продолжит карьеру в «Бёрнли» (£ 3 млн). Суммарная летняя выручка за неделю до закрытия трансферного окна составила £ 167 млн, что почти в 2,5 раза превышает предыдущий клубный рекорд по продажам, установленный в сезоне-2017/2018 (£ 82 млн).

Эрлинг Холанд Фото: Robin Jones/Getty Images)

«Манчестер Сити» положил Холанду зарплату в £ 375 тыс. в неделю

«Отчасти мне немного грустно, что ушли классные игроки, но это бизнес и хорошо для клуба, – констатирует Гвардиола. – Имидж «Сити» составляют не только покупки, но и крутые продажи. Причём за большие деньги». «Горожане» смотрятся невероятно мощно на фоне других клубов, которые заточены преимущественно на входящие трансферы. Как и в случае с Роналду, лучше всего картину иллюстрирует способность продавать в исполнении конкурентов. «Манчестер Юнайтед» начиная с сезона-2012/2013 потратил на новых футболистов € 1,492 млрд и выручил € 439,7 млн. Сложно поверить, но за это время «дьяволы» получили прибыль от перепродажи игроков только в пяти случаях.

Этим летом «МЮ» мог выручить приличные деньги от продаж Поля Погба, Неманьи Матича и Джесси Лингарда, но клубный менеджмент «дьяволов» не выдерживает никакой критики, потому что все эти сильные игроки ушли свободными агентами. В результате единственный исходящий трансфер клуба на этот момент – Андреас Перейра, который обошёлся «Фулхэму» в £ 8 млн.

«Сити» вдвое обошёл по продажам ближайших конкурентов на рынке

Нечем хвастать и «Челси», который сбагрил обратно в «Лейпциг» Тимо Вернера за £ 16,9 млн – ошибка с приглашением форварда обошлась синим в £ 28 млн. За аренду Ромелу Лукаку «Интер» заплатил £ 6,7 млн, ещё £ 0,84 млн стоила аренда в «Монако» Маланга Сарра. При этом котирующиеся на рынке опытные центральные защитники Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен ушли в «Реал» и «Барселону» соответственно в статусе свободных агентов. Представить себе такой прокол в «Сити» невозможно.

Марк Кукурелья Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images)

Новичок «Челси» Марк Кукурелья обогатил «Брайтон» на £ 57,9 млн

Тягаться с «горожанами» этим летом способны только «Брайтон» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы выручили £ 68,2 млн от продаж Садио Мане в «Баварию» (£ 27,1 млн), Неко Уильямса в «Ноттингем Форест» (£ 16,9 млн), Такуми Минамино в «Монако» (£ 12,7 млн), Марко Груича в «Порту» (7,6 млн) и Бена Дэвиса (£ 3,9 млн). Основную выручку «Брайтону» принесла продажа в «Челси» защитника Марка Кукурельи за £ 57,9 млн. Общая сумма продаж «чаек» достигла £ 86,8 млн благодаря трансферам Ива Биссума в «Тоттенхэм» (£ 24,7 млн) и Лео Эстигора в «Наполи» (£ 4,2 млн).

Три клуба АПЛ до сих пор не продали ни одного футболиста этим летом – «Саутгемптон», «Борнмут» и «Ньюкасл». Всего одна продажа у «Лестера», который отпустил многолетнего лидера Каспера Шмейхеля в «Ниццу» за £ 840 тыс. В отношении этих клубов наиболее уместна фраза Гвардиолы: «Каждый может продавать, но не все умеют это делать».