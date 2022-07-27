«ПСЖ» поумнел. Действия клуба на рынке стали образцово-показательными

В нынешнее межсезонье «ПСЖ» редко упоминается в трансферных новостях. Парижане претендовали на Роберта Левандовского и Орельена Тчуамени, но не слишком активно. Остальные громкие имена были связаны с французами на уровне слухов, зачастую безосновательных.

«ПСЖ» поумнел и стал проводить более взвешенную трансферную политику. Дело не только в финансовом фэйр-плей. Просто в Париже наконец-то осознали, что не нужно скупать всех подряд. Новый главный тренер Кристоф Галтье вполне доволен нынешним составом, так что не требует приобрести ему как можно больше звёзд. Возможно, даже хорошо, что команду не возглавил Зинедин Зидан. Иначе все могли бы стать свидетелями очередной массовой закупки.

«ПСЖ» выполнил главную цель — продлил Килиана Мбаппе

В конце мая форвард Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года, несмотря на слухи о согласованном переходе в «Реал». Поворот событий, в который мало кто верил. Боссы Ла Лиги до сих пор не могут смириться со срывом трансфера и подают жалобы в УЕФА на «ПСЖ» за нарушение финансовых правил.

«ПСЖ» не обращает внимания на эту шумиху. Главная цель выполнена. Один из лучших игроков мира остаётся в Париже. 23-летний Килиан будет получать £ 4 млн в месяц, что делает его самым высокооплачиваемым игроком в мире. По данным Sky Sports, подписной бонус составил £ 100 млн.

Килиан Мбаппе Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Возможно, Килиан не очень красиво обошёлся с «Реалом», но «ПСЖ» это не должно волновать. В интересах клуба было сохранить молодую суперзвезду. Пришлось потратиться, однако вложения в игрока столь высокого класса того стоят.

Витинья, Экитике, Мукиэле — относительно скромные и разумные подписания

1 июля «ПСЖ» объявил о переходе первого новичка — полузащитника Витиньи из «Порту». 22-летний хавбек заключил контракт до лета 2027 года. Парижане заплатили за трансфер € 40 млн. В минувшем сезоне португалец провел 47 матчей в составе «Порту» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 передачи. Возможно, «ПСЖ» слегка переплатил за него, но не глобально. € 40 млн – достаточно адекватная цена за перспективного игрока.

Витинья Фото: Masashi Hara/Getty Images

16 июля «ПСЖ» сообщил о трансфере лучшего бомбардира «Реймса» Юго Экитика. Нападающий присоединился к парижанам на правах аренды. Соглашение рассчитано на год и предполагает возможность выкупа футболиста. В прошлом сезоне Экитик забил 10 голов в Лиге 1 за 24 матча.

Как пишет журналист Goal France Марк Мешенуа, парижане оформили переход 20-летнего форварда в виде аренды с правом выкупа, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. «Реймс» получит € 28,5 млн гарантированных выплат за Экитика. Ещё € 6,5 млн предусмотрены в виде бонусов. Часть от этой суммы «ПСЖ» всё же выплатит в этом сезоне. Хорошо, что клуб начал задумываться о фэйр-плей хотя бы в части подписания игроков, которые не являются звёздами. Прогресс по сравнению с прошлыми годами.

Также 26 июля «ПСЖ» подтвердил переход французского защитника «Лейпцига» Норди Мукиеле. Контракт с 24-летним игроком подписан до 30 июня 2027 года. Сумма трансфера составит чуть больше € 10 млн. В прошлом сезоне Мукиеле провел 28 матчей в Бундеслиге, сделав 3 голевых паса. Глубина в обороне усилена. Недорогой качественный трансфер.

Норди Мукиеле Фото: Martin Rose/Getty Images

Также к клубу должен присоединиться 24-летний португальский хавбек Ренату Саншеш должен присоединиться к «ПСЖ» в ближайшее время. Игрок согласовал с клубом контракт с зарплатой € 5 млн в год. Теперь осталось договориться с «Лиллем», этим занимается агент футболиста. Вероятно, «ПСЖ» заплатит € 20-30 млн.

А ещё одним новичком «ПСЖ» может стать полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам. Кристоф Галтье хорошо знаком с ним по совместной работе в этом клубе. На этом, вполне возможно, всё. Даже на уровне слухов «ПСЖ» не приписывают интерес к громким именам. Парижане напротив игнорируют подобных исполнителей.

«ПСЖ» расчётливо отказался от Роналду, Гризманна, Шкриньяра и Скамакки

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Антуан Гризманн («Атлетико») были предложены «ПСЖ» агентами. Эти варианты были сразу же отброшены. Деньги на ветер решили не выбрасывать, хотя раньше подобным грешили в случае с звёздами.

Защитник Милан Шкриньяр останется в «Интере». По данным L’Equipe, «ПСЖ» отказывается платить за него € 70 млн, как того требуют итальянцы. Запрос «Интера» действительно мощный, учитывая истечения контракта игрока летом 2023 года.

Милан Шкриньяр Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка перешёл в «Вест Хэм» за € 42-43 млн евро с учетом бонусов. «ПСЖ» интересовался 23-летним футболистом, забившим 16 голов в 36 матчах Серии А. Больше € 30 млн за него платить не хотел, поэтому спокойно отпустил в «Вест Хэм». Сейчас парижанам совершенно незазорно уступить борьбу за игрока европейскому середняку.

Также «ПСЖ» интересовался форвардом «Баварии» Робертом Левандовским, но умеренно. Игрок хотел перейти в «Барселону», поэтому парижане не стали за него всерьёз бороться. То же самое касается опорника «Монако» Орельена Тчуамени, который оказался в «Реале». «ПСЖ» самим фактом интереса поднял стоимость футболиста, однако любой ценой бороться за его подписание не стал. Тчуамени хотел перейти только в «Реал», который заплатил за него € 80 млн. В обоих случаях менеджмент повёл себя грамотно.

Не стоит силой денег завлекать тех, кто не горит желанием выступать в твоём составе. Иначе потом придётся думать, как от них избавиться. Сейчас «ПСЖ» отчётливо это осознаёт.

«ПСЖ» намерен устроить чистку состава

«ПСЖ» готов продать 11 футболистов этим летом. Антеру Энрике и Луиш Кампуш, занимающиеся трансферами парижан, составили список из игроков, с которыми клуб хотел бы расстаться. По данным Le Parisien, в него вошли защитники Лейвин Курзава, Абду Диалло, Тило Керер, хавбеки Леандро Паредес, Данилу Перейра, Идрисса Гуйе, Андер Эррера, Джорджиньо Вейналдум, Эрик Эбимбе и Юлиан Дракслер, а также форвард Мауро Икарди. Клуб потратил на них в общей сложности € 282 млн. Столько же за продажу не получит, но частично отбить затраты можно.

В списке нет нападающего Неймара и защитника Преснеля Кимпембе. Это не значит, что клуб однозначно решил их сохранить. Будущее игроков зависит от ряда факторов. Неймар ещё в конце июня очень хотел уйти, но после разговоров с Галтье изменил позицию. Беседовали они о тактике, позиции на поле и смене ролей. Отмечается, что эти разговоры воодушевили Неймара.

Неймар Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Неймар, вероятно, будет чередовать с Лионелем Месси функции полузащитника и ложной девятки. У бразильца будет более атакующая роль, но ему придется опускаться вглубь, чтобы пользоваться пространством между линиями соперника. Бразилец прибыл в «ПСЖ» на неделю раньше запланированного срока и участвует в тренировках без ограничений. Неймар почувствовал себя желанным в «ПСЖ» после увольнения Маурисио Почеттино и прихода Галтье. Новый тренер это подтверждает.

Кристоф Галтье главный тренер «ПСЖ» «Неймар счастлив, он хорошо работает с начала предсезонки. Я не знаю, что произойдет во время трансферного окна, я не обсуждал с ним этот вопрос один на один. Но его, похоже, не беспокоит то, что о нём говорят. Он с удовольствием тренируется».

За Кимпембе клуб хочет получить € 50+10 млн, «Челси» оценивает его на 20 млн дешевле. При этом, по данным The Independent, защитник не желает уходить. Не всё так однозначно и с вышеупомянутыми игроками, выставленными на трансфер. Первое встречное предложение парижане принимать не собираются.

«Ювентус» сделал «ПСЖ» предложение по Леандро Паредесу. По данным Corriere dello Sport, туринцы готовы заплатить € 15 млн евро за год аренды с правом выкупа, а также бонусы. «ПСЖ» рассчитывает получить как минимум € 20 млн. Или же продать не менее чем за € 35 млн. Сейчас над таким предложением думает «Манчестер Юнайтед».

Джорджиньо Вейналдум входит в сферу интересов «Ромы». По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, для осуществления сделки римлянам придется удовлетворить высокие запросы «ПСЖ». Французский клуб хочет получить за 31-летнего хавбека € 10 млн, а также намерен добиться того, чтобы «Рома» полностью взяла на себя зарплату Джорджиньо, который сейчас получает около € 7 млн в год. «Рома» попытается договориться о трансфере Вейналдума на своих условиях – клуб хочет взять игрока в аренду на год и платить ему половину зарплаты. Вейналдум дал полное согласие на переход в «Рому», но решающее слово за «ПСЖ». Хавбек бесплатно перешёл в «ПСЖ» из «Ливерпуля» прошлым летом, заключив с клубом контракт сроком до 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 38 матчей в составе «ПСЖ», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его признали главным провалом сезона в Лиге 1 по результатам опроса издания Get French Football News. Вейналдум плохо вписался в команду, поэтому французы с радостью от него избавятся.

Вейналдум Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Что касается Мауро Икарди, то по сообщениями французских журналистов, он знает, что не входит в планы Галтье. Однако уходить он не хочет, поскольку доволен зарплатой по контракту, рассчитанному до 2024 года. Интерес к Икарди проявляет «Рома». Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш общался с главным тренером римлян Жозе Моуринью. Мауро не горит желанием работать с Жозе, предпочитая просиживать на скамейке в Париже. Его право, но клуб продолжает попытки выйти из сложившейся ситуации. Один из вариантов – «Монца». Новичок Серии А, которым владеет Сильвио Берлускони. По информации La Gazzetta dello Sport, жене и агенту Икарди Ванде Наре уже предложили вести собственную программу на ТВ. Это может повлиять на позицию Мауро.

Курзава, Диалло, Керер, Перейра, Гуйе, Эбимбе – балластные игроки, которым не светит игровое время в команде Галтье. Придётся куда-то их пристраивать, хотя много денег за этих исполнителей не получишь. Андер Эррера и Юлиан Дракслер – некогда перспективные хавбеки, которые не оправдали ожиданий. Им места в Париже тоже нет. Хотя не всех из списка удастся продать. Кто-то будет получать минимальное время и подменять основных футболистов.

В распоряжении Кристофа Галтье есть два полноценных состава

По данным Le Parisien, в старте при Галтье гарантировано место только вратарю Джанлуиджи Доннарумме (тренер уже прямо заявил, что Кейлор Навас будет вторым номером), защитникам Ашрафу Хакими и Маркиньосу, хавбеку Марко Верратти, форвардам Лионелю Месси и Килиану Мбаппе.

Галтье изменил тактическую схему команды на 3-4-1-2 и нашел новую позицию для Месси. Во время предсезонной поездки в Японии в тройке центральных защитников выходили Преснел Кимпембе, Маркиньос и Серхио Рамос. Позиции латералей заняли Нуну Мендеш, которого страховал Хуан Бернат, и Хакими. В центре поля играли Идрисса Гейе и Витинья, вместо которых выходили Марко Верратти и Леандро Паредес. Пару нападающих составили Мбаппе и Неймар. Месси расположился ниже них на позиции десятки, связывая атаку с полузащитой. И это без учёта недавно подписанных Мукиеле и Экитика.

У «ПСЖ» уже сейчас есть фактически два полноценных состава с шикарной глубиной скамейки. Команда могла бы активно скупать новых игроков, но ограничивается точечным усилением и стремится продавать лишних. Умная стратегия, к которой в Париже пришли после бессмысленных трат в прошлом. Сейчас работа клуба на рынке стала образцово-показательной.