Спорный ход футбольных топ-клубов. Теперь детям бесполезно просить форму кумиров после игр

Некоторые болельщики специально покупают билеты рядом с выходом из подтрибунных помещений. Это в конце концов романтично – крикнуть что-то кумиру, помахать рукой или развернуть плакат в его поддержку. Кто-то спускается в эту зону специально и после финального свистка просит футболку, повязку, вратарские перчатки или автограф – да что угодно, лишь бы стать чуть ближе к тем, за кого болеешь. А момент получения часто ловят фотографы или операторы – это всегда очень эмоционально и мило. Но для некоторых это счастье закончилось.

«Милан», «Атлетико» Мадрид, «Севилья» и «Бенфика» объявили о сотрудничестве с мобильным приложением Athletic Club Momento. Теперь никаких подарков от игроков обычным болельщикам. Отныне всё решит аукцион. По ходу матча зрители должны делать ставки на памятные вещи в режиме онлайн. Кто предложит больше – тот потом и заберёт нужную ему вещь.



Аукцион будет проходить во время матча и завершится с финальным свистком. А болельщики, выигравшие торги, смогут забрать футболки либо другие аксессуары, которые были надеты на участников матча. Так что теперь футболисты четырёх клубов не смогут дарить свои вещи болельщикам. Капитализм в действии.

Соглашение спорно восприняли в среде поклонников этих клубов. Цель сотрудничества объяснил президент «Севильи» Хосе Кастро: «Эта сделка важна для «Севильи», поскольку позволяет нам сотрудничать с чисто футбольной компанией. Она даёт полные гарантии того, что болельщики «Севильи» либо обычные зрители получат подлинные продукты. А это, несомненно, имеет решающее значение при покупках тех или иных вещей. Болельщик получит предмет коллекционирования. Мы как клуб рады возможности предоставить эти гарантии в рамках соглашения с Athletic Club Momento», – сказал Кастро порталу Goal.



Часть денег, собранных в виде аукционов, будет направлена благотворительным фондам и компаниям для детей. Athletic Club Momento, помимо клубов, также сотрудничает с известными деятелями мира футбола, такими как Лео Месси, Тьерри Анри, Сеск Фабрегас, Жерар Пике и Дани Алвес.

Юные болельщики общаются с футболистом Фото: Getty Images

Остальные европейские клубы пока не сообщали, что присоединяются к акции. Однако если идея получит хорошие отзывы, нельзя исключать, что и другие присоединятся к этой истории.